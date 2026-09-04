El mandatario advirtió que no va a cambiar la política fiscal ni monetaria que viene desarrollando hasta el momento por las elecciones

Este viernes, al día siguiente de realizar la cadena nacional en la que dio a conocer las nuevas medidas por la soberanía de las islas Malvinas, el presidente Javier Milei ratificó que seguirá con la política económica que viene desarrollando hasta ahora y remarcó que "por un capricho electoral no va a cambiar su forma de actuar". Además, advirtió: "Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano".

"Venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie", destacó Milei al iniciar su discurso durante el cierre de la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú, provincia de Misiones. Y planteó que "todavía hay sobrante monetario" y que su compromiso sigue siendo "terminar de una vez con la maldita inflación".

"Una de las cosas que está formando parte del debate es qué vamos a hacer en el año electoral. La realidad es que muchos dicen que la economía está creciendo, los salarios y el empleo mejorando. Entonces, ¿por qué no nos volvemos más laxos? Porque yo acá entré por el bronce", señaló.

Milei sostuvo que la base monetaria no cambia desde hace casi un año y, pese a esto, "persiste la inflación", tras lo cual advirtió que "si yo cambiara la política monetaria, y la tuviera más laxa, la inflación estaría a la vuelta de la esquina. Y mi objetivo es terminar para siempre con la maldita inflación".

Y añadió: "No voy a cambiar la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con el equilibrio fiscal y apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación. Recomponer la credibilidad del Estado argentino requiere que no seamos conformistas en nuestros compromisos con las reformas".

También apuntó contra la oposición: "Vimos dirigentes opositores llorando porque no podían ejecutar la política monetaria que les gusta, que es la de mantener la maquinita prendida los 365 días del año, tal como vimos en 2023 cuando, a pesar de estar al borde de una hiperinflación, emitieron 13 puntos del PBI para tratar de ganar una elección".

Milei sostuvo las medidas que permitirán avanzar en el reclamo de la soberanía de Malvinas

En cuanto a las inversiones, aseguró que el RIGI generó "un caudal de inversiones" en la Argentina. "Estamos hablando de u$s200 mil millones invertidos en nuestra economía en los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, minería, infraestructura, tecnología y siderurgia. Sectores que expandirán nuestras exportaciones nacionales y que nos permiten ser un jugador importante de manera geopolítica y avanzar en el reclamo por la soberanía de Malvinas", dijo.

Del cierre participaron, entre otros funcionarios, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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