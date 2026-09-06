Domingo Cavallo advierte que "más importante que baje la inflación es que haya reactivación"

Domingo Cavallo, plantea que el éxito a largo plazo del programa económico de Javier Milei no depende únicamente de la reducción de la inflación

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, plantea que el éxito a largo plazo del programa económico de Javier Milei no depende únicamente de la reducción de la inflación, sino fundamentalmente de la reactivación y el crecimiento económico, sugiriendo metas de expansión del PBI del 7% u 8% en lugar del 3%.

Si bien reconoce el "coraje" del presidente en materia fiscal, advierte sobre un riesgo de reversibilidad política en 2027 si la población no percibe una mejora tangible en su calidad de vida y bienestar, señala en declaraciones a Clarín.

Cuáles son las recomendaciones que da Domingo Cavallo

Las recomendaciones centrales de Cavallo incluyen la eliminación inmediata del "cepo" cambiario, la implementación de un sistema bimonetario formal y la eliminación de impuestos sobre las tasas de interés para dinamizar el crédito.

Asimismo, cuestiona la calidad del ajuste fiscal —criticando recortes en áreas sensibles como PAMI y discapacidad— y señala que herramientas como el RIGI, aunque necesarias como garantías, contradicen las ideas de libre mercado al otorgar privilegios sectoriales que deberían extenderse a toda la economía.

Para Cavallo, la prioridad del Gobierno debe desplazarse del control exclusivo de la inflación hacia el fomento de la actividad económica.

Prioridad del crecimiento: El exministro sostiene que es más crítico lograr una reactivación del mercado interno que alcanzar una inflación cero de forma inmediata. Propone que Argentina debe aspirar a crecer a tasas de entre el 6% y el 8%.

Efecto de las expectativas: El crecimiento se manifiesta primero cuando las familias visualizan mejoras futuras y se animan a invertir. Sin esta perspectiva, el esfuerzo del ajuste pierde sustento social.

Crítica al enfoque puramente monetarista: Argumenta que el control de la demanda nominal mediante la restricción monetaria puede generar recesión y desocupación si no se acompaña de reformas estructurales que aumenten la productividad.

Un eje central del análisis de Domingo Cavallo es la sostenibilidad del modelo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La amenaza del péndulo: Existe el riesgo de que la sociedad, desilusionada por la falta de bienestar, opte nuevamente por opciones populistas o intervencionistas. Cavallo menciona explícitamente la figura de Axel Kicillof como un posible riesgo de retorno a políticas que "desbarranquen" al país.

La necesidad de resultados tangibles: Milei debe recrear la esperanza de mejora en la calidad de vida que generó durante la campaña de 2023. El éxito electoral dependerá de que los logros del programa sean percibidos por la gente, no solo por la convicción ideológica.

Pragmatismo vs. Ideología: Cavallo sostiene que el éxito de cualquier sucesor (incluso de izquierda) dependerá más de su pragmatismo y comprensión del contexto global que de su ideología, citando los ejemplos de Felipe González en España y Fernando Henrique Cardoso en Brasil.

Cavallo tambén identifica un "capítulo olvidado" en la gestión actual: la organización de un sistema financiero y cambiario que proyecte estabilidad y financiamiento.

Eliminación total de restricciones: Insta a eliminar el cepo no solo para individuos, sino para todas las empresas, sin temor a un salto cambiario brusco, dado el superávit comercial excepcional de US$ 25.000 millones.

Acumulación de reservas: Sugiere que el Banco Central debería emitir pesos para comprar reservas aprovechando la abundancia de dólares, lo cual ayudaría a bajar el riesgo país.

Especulación: Argumenta que, sin un tipo de cambio fijo que defender, los especuladores tendrían que operar entre ellos sin afectar las reservas del Banco Central.

Sistema Bimonetario y Crédito

Marco Normativo: Propone seguir modelos como el de Perú o Uruguay, estableciendo un sistema bimonetario formal.

Carga impositiva sobre el crédito: Denuncia que los impuestos (IVA, ingresos brutos, sellos) duplican el costo financiero para quienes buscan crédito para reconvertir sus empresas o para consumo.

A pesar de valorar el rumbo general, Domingo Cavallo no deja de señalar inconsistencias en la implementación de las políticas.