Los alimentos aumentan un 0,8% en septiembre y ya anticipan una inflación de 1,8%

Verduras y frutas lideraron las subas de las últimas 4 semanas, mientras que carnes y derivados registraron los menores incrementos entre los alimentos

La inflación de los alimentos volvió a mostrar movimientos dispares al comenzar septiembre. Mientras algunos productos frescos registraron aumentos importantes, otros rubros tuvieron variaciones inferiores al 1%. Con este escenario como referencia, Analytica estima que la inflación general podría ubicarse en torno al 1,8% este mes.

El relevamiento de la consultora registró una suba de 0,8% en los precios de los alimentos durante los primeros días de septiembre. El dato aparece después de un incremento del 0,9% durante la última semana de agosto.

La evolución acumulada en las últimas cuatro semanas muestra cuáles fueron los productos que más presionaron sobre la canasta:

Verduras: aumentaron 9,9% en las últimas cuatro semanas.

Frutas: avanzaron 3,5% durante el mismo período.

Pescados y mariscos: registraron una suba de 0,9% , entre las categorías de menor incremento.

Carnes y derivados: tuvieron un aumento de 0,7% , también entre los rubros con menores variaciones.

Qué inflación espera el mercado para septiembre

El comportamiento de los alimentos se conoce en un momento en que las consultoras y analistas siguen de cerca la evolución del índice general de precios.

En la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicada la semana pasada por el Banco Central, los especialistas proyectaron para septiembre una inflación general similar a la que finalmente registre agosto.

Las estimaciones disponibles para agosto ubican la variación del índice por debajo del 2%. El número definitivo será informado por el INDEC este jueves a las 16.

El impacto sobre salarios y consumo

La desaceleración de la inflación constituye uno de los principales objetivos del programa económico del Gobierno de Javier Milei. Una menor velocidad en el aumento de los precios busca mejorar el poder adquisitivo de los salarios y generar condiciones para una recuperación del consumo.

La trayectoria de los precios también permite medir la distancia entre los resultados obtenidos y las metas planteadas por el Ejecutivo. En sus primeras definiciones, Milei había señalado que la inflación podía llegar a "cero".

Por ahora, el mercado continúa siguiendo mes a mes la evolución del índice para determinar si la tendencia de desaceleración se consolida y cuánto margen existe para una recuperación del consumo a partir de una mejora de los ingresos reales.