Nuevas estimaciones de expertos anticipan una desaceleración del IPC que mide el INDEC, tras un mes de julio que mostró el efecto estacional

Se espera que la inflación de septiembre se mantenga en rangos similares (1,5%-2%), consolidando un sendero bajo 2%.

Consultoras prevén una baja del IPC tras el 2,1% de julio, impulsada por la reversión de factores estacionales.

La inflación de agosto mostraría un fuerte descenso, proyectándose entre 1,4% y 1,6%, el menor nivel mensual desde junio 2023.

Uno de los fundamentos principales del programa económico del Gobierno es la lucha contra la inflación. Las expectativas de los analistas se centran en lo que ocurrirá en los próximos meses, tras el salto registrado en julio por cuestiones estacionales. Por lo pronto, las primeras proyecciones de los analistas es que en agosto hubo un fuerte descenso y marcaría el menor nivel mensual desde junio del año pasado. En tanto, para septiembre se espera un nivel similar.

De hecho, el propio presidente Javier Milei afirmó recientemente que "no vamos a parar hasta derrotar a la inflación", en una conferencia organizada por la Fundación Libertad y Progreso.

En principio, los expertos esperan que los próximos datos del índice de precios al consumidor (IPC) muestren una caída, tras registrar un incremento de 2,1% en julio pasado, debido a cuestiones estacionales, como las vacaciones de invierno y el cobro del medio aguinaldo.

Consultoras como C&T Asesores, Quantum y Wise Capital prevén que la inflación mensual de agosto se ubique en torno al 1,6%.

Para Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la Consultora Eco Go, el último mes la inflación fue de 1,5%, "gracias a la ayuda de la baja de los precios estacionales".

Incluso, desde Fundación Libertad y Progreso informan a iProfesional que sus mediciones de agosto pasado son las menores de todas las relevadas, debido a que se ubicaron en 1,4% mensual.

Un porcentaje que se encuentra por debajo de los datos medidos para julio (2,1%) y junio (1,9%) por el INDEC, y también se transforma en el menor registro desde junio del año pasado, donde coincide en que se había registrado 1,6%.

"Vale notar que es necesario remontarse a 2020, en plena pandemia, para encontrar registros similares de inflación", afirma Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

Y, para justificar el menor ritmo de suba de precios al consumidor, acota: "Estuvo, principalmente, explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno. Indumentaria jugó en igual sentido, no así frutas y verduras, que volvieron a registrar subas significativas".

Asimismo, indica que "Equipamiento y mantenimiento de hogar" fue el rubro de mayor aumento en el mes, impulsado por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza.

"Algo menos creció ´Bienes y servicios varios´, por la dinámica de los ´Cigarrillos´ y los ´Artículos de tocador y belleza´. En tanto, ´Vivienda´ mantuvo el ritmo reciente cercano al 2,5% mientras que ´Salud´ hizo lo propio al aumentar 2%", destaca Tiscornia.

Por el lado de "Alimentos y bebidas", indica que este rubro subió 1,7%, por lo que experimentó "un ritmo similar al de julio, con algo más de dinamismo".

Para Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital, "no descartamos que agosto cierre en 1,6%, porque gran parte del aumento estacional de julio se está revirtiendo ahora. Además, los alimentos están mostrando una suba muy baja, lo que presiona a la inflación hacia abajo".

Inflación para septiembre, en niveles similares a los de agosto

Para el mes de septiembre, los diversos economistas relevados por iProfesional estiman que la inflación podría ubicarse en un rango entre 1,5% a 2%.

"A priori, las estimaciones nos indican que este período arrojará un porcentaje parecido a agosto", adelanta Tiscornia a iProfesional.

En tanto, Menescaldi ve más cerca de 1,9% el IPC del presente mes, ya que "se normalizan" distintas variables, y "sigue el sendero crucero de los precios en un rango de entre 1,5% a 2% mensual".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum, espera que, en un escenario proyectado en el que se encuentre controlado para el dólar, "el proceso de desinflación continúe, así que las tasas, si se mantienen en estos niveles, vuelven a ser positivas en términos reales, ya que el índice de precios al consumidor podría ubicarse en septiembre en niveles de entre 1,3% a 1,5%".

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 45 economistas privados, los expertos estipularon que en corriente mes la inflación será de 1,8%.

"Con el fin del periodo de mayor presión estacional sobre el tipo de cambio y el fuerte salto que tuvieron los commodities agrícolas, que abren una ventana para que el sector agroexportador acelere liquidaciones, el mercado se tornó más optimista sobre el peso. En especial, por la desaceleración que registró la inflación en las últimas semanas de la mano de los alimentos", resume Isaías Marini, economista del fondo ONE618 (ex Consultatio), a iProfesional.

Para Morales, la moderación del índice de precios al consumidor ocurre "tras el pico registrado en julio", impulsado por factores estacionales como las vacaciones de invierno, que encarecieron el turismo y los pasajes, elevando la cifra de la ciudad de Buenos Aires al 2,9%.

Por lo que considera que la contención en el precio de los alimentos y la normalización de los servicios turísticos "permitirían retomar una tendencia a la baja".

De confirmarse estas proyecciones, "el indicador consolidaría un sendero inferior al 2% mensual para el resto del año, alineándose con las expectativas proyectadas por las principales consultoras financieras", destaca Morales.

Por lo que concluye que, hacia adelante, la inflación se mantendrá en un rango de entre 1,5% y 2%.

En esta tónica, proyecta que este año cerrará con una inflación de 29,6% y en 2027 se ubique por debajo de 23%.

"Es temprano para decir que perforará 20% porque las elecciones presidenciales harán que haya subas en el tipo de cambio con impacto en los precios de la economía", concluye Morales.-