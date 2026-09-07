Plazo fijo: ranking de bancos y cuánto rinde invertir $1 millón

Cuánto paga cada entidad financiera, por una inversión a 30 días, tras los últimos ajustes de tasas difundidos por el Banco Central

El escenario para las colocaciones a plazo fijo por 30 días muestra una marcada diferencia en los rendimientos ofertados en la plaza local. A partir de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina, esta semana, que marcó subas de hasta 1.5 puntos porcentuales y descensos de 0.75 según las distintas entidades, los ahorristas observan una brecha clara entre la estrategia adoptada por las grandes instituciones tradicionales y la postura de las firmas de menor envergadura.

Con la libre competencia de rendimientos, la dispersión exige comparar en detalle las alternativas antes de inmovilizar los pesos para ganar con los intereses por colaciones a 30 días. En este contexto, la alternativa de operar de manera digital sin la necesidad de abrir una cuenta corriente previa amplía las posibilidades para acceder a los retornos más elevados del mercado.

Tasas de plazos fijos en los 10 bancos con más depósitos

Dentro del grupo que concentra la mayor cantidad de operaciones del país, las propuestas para colocaciones tradicionales varían según cada entidad:

Banco Provincia de Buenos Aires : 22% de TNA para no clientes (21.5% clientes)

Banco de la Nación Argentina: 19.5% de TNA

Banco Macro: 19,5% de TNA

BBVA Argentina: 19,5% de TNA

Banco Credicoop: 18,5% de TNA

Banco Galicia: 17,75% de TNA

ICBC: 18,1% de TNA

Banco Ciudad de Buenos Aires: 18% de TNA

Banco Santander Argentina: 17% de TNA

Banco Patagonia: 16% de TNA

Plazo fijo: las tasas que ofrecen otros bancos

En el segmento compuesto por bancos regionales y compañías financieras se ubican las retribuciones más altas para captar liquidez:

Reba Compañía Financiera : 24% de TNA

Banco CMF: 23.5% de TNA

Banco Meridian: 23,25% de TNA para no clientes (22,5% clientes)

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5% de TNA

Banco BICA: 23% de TNA

Banco del Sol: 23% de TNA

Banco Mariva: 23% de TNA

Banco VOII: 22.75% de TNA

Banco Hipotecario: 22% de TNA para no clientes (18.5% para clientes)

Banco de Comercio: 21,5% de TNA

Bibank: 21,5% de TNA

Banco Masventas: 21% de TNA (19% para no clientes)

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA

Banco COMAFI: 19% de TNA

Cuánto se cobra por invertir $1 millón a plazo fijo

Al destinar un capital de $1.000.000 durante 30 días en Reba, entidad que encabeza la nómina con el 24% de TNA, la retribución obtenida asciende a $19.726 al finalizar el período.

En contraposición, volcar esa misma suma en una institución con el retorno más ajustado de la lista principal, fijado en el 16% de TNA, como el que ofrece Banco Patagonia, representa un cobro de $13.150 en concepto de intereses generados. De esta manera, la distancia entre elegir una opción u otra alcanza una brecha superior a los $6.500 sobre el mismo monto inicial.