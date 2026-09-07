Plazo fijo: ranking de bancos y cuánto rinde invertir $1 millón
El escenario para las colocaciones a plazo fijo por 30 días muestra una marcada diferencia en los rendimientos ofertados en la plaza local. A partir de los registros publicados por el Banco Central de la República Argentina, esta semana, que marcó subas de hasta 1.5 puntos porcentuales y descensos de 0.75 según las distintas entidades, los ahorristas observan una brecha clara entre la estrategia adoptada por las grandes instituciones tradicionales y la postura de las firmas de menor envergadura.
Con la libre competencia de rendimientos, la dispersión exige comparar en detalle las alternativas antes de inmovilizar los pesos para ganar con los intereses por colaciones a 30 días. En este contexto, la alternativa de operar de manera digital sin la necesidad de abrir una cuenta corriente previa amplía las posibilidades para acceder a los retornos más elevados del mercado.
Tasas de plazos fijos en los 10 bancos con más depósitos
Dentro del grupo que concentra la mayor cantidad de operaciones del país, las propuestas para colocaciones tradicionales varían según cada entidad:
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Banco Provincia de Buenos Aires: 22% de TNA para no clientes (21.5% clientes)
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Banco de la Nación Argentina: 19.5% de TNA
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Banco Macro: 19,5% de TNA
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BBVA Argentina: 19,5% de TNA
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Banco Credicoop: 18,5% de TNA
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Banco Galicia: 17,75% de TNA
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ICBC: 18,1% de TNA
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Banco Ciudad de Buenos Aires: 18% de TNA
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Banco Santander Argentina: 17% de TNA
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Banco Patagonia: 16% de TNA
Plazo fijo: las tasas que ofrecen otros bancos
En el segmento compuesto por bancos regionales y compañías financieras se ubican las retribuciones más altas para captar liquidez:
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Reba Compañía Financiera: 24% de TNA
- Banco CMF: 23.5% de TNA
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Banco Meridian: 23,25% de TNA para no clientes (22,5% clientes)
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Crédito Regional Compañía Financiera: 23,5% de TNA
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Banco BICA: 23% de TNA
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Banco del Sol: 23% de TNA
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Banco Mariva: 23% de TNA
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Banco VOII: 22.75% de TNA
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Banco Hipotecario: 22% de TNA para no clientes (18.5% para clientes)
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Banco de Comercio: 21,5% de TNA
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Bibank: 21,5% de TNA
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Banco Masventas: 21% de TNA (19% para no clientes)
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Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75% de TNA
- Banco COMAFI: 19% de TNA
Cuánto se cobra por invertir $1 millón a plazo fijo
Al destinar un capital de $1.000.000 durante 30 días en Reba, entidad que encabeza la nómina con el 24% de TNA, la retribución obtenida asciende a $19.726 al finalizar el período.
En contraposición, volcar esa misma suma en una institución con el retorno más ajustado de la lista principal, fijado en el 16% de TNA, como el que ofrece Banco Patagonia, representa un cobro de $13.150 en concepto de intereses generados. De esta manera, la distancia entre elegir una opción u otra alcanza una brecha superior a los $6.500 sobre el mismo monto inicial.