El plazo fijo UVA lidera el acumulado del año frente al dólar y las acciones. Analistas proyectan qué pasará con las tasas en septiembre

Plazo Fijo UVA lidera las rentas anuales de 2026, siendo el único instrumento que le ganó a la inflación en 8 meses.

En agosto, Bitcoin fue la inversión más ganadora (+27% en pesos), superando al dólar, inflación y otras rentas.

Las inversiones más ganadoras de todo agosto fueron lideradas por el Bitcoin, que acumuló una escalada de casi 27% en pesos en todo ese mes, por lo que superó por gran diferencia a los diferentes tipos de dólar, a la inflación y a la renta en pesos. La paradoja es que en todo el 2026 esta criptomoneda se ha transformado en la peor inversión entre todos los instrumentos comparados.

Entonces, en el acumulado de todo el año, el plazo fijo UVA, que es el que ajusta por índice CER, es el único instrumento que ofrece renta positiva, al superar al índice de precios al consumidor (IPC) acumulado en el mismo período.

Para considerar las inversiones más ganadoras y perdedoras en agosto y en todo el acumulado de 2026, se analizó el rendimiento comparativo de cada una de las alternativas en dichos períodos, al destinar en todos los casos un monto inicial de $1 millón.

Las herramientas de inversión analizadas fueron:

El dólar en todas sus variedades (oficial, MEP y blue)

Plazos fijos (tanto tradicional como UVA)

Acciones de empresas líderes (Merval)

Oro

Bitcoin

Bitcoin y oro dominaron agosto, pero la inflación les pisó los talones

En resumidas cuentas, la alternativa más ganadora de agosto, por segundo mes consecutivo, fue el Bitcoin, que escaló cerca de 27% en pesos en dicho período, al tocar nuevamente un valor de u$s80.000.

En segundo lugar del ranking de inversiones más ganadoras se destacó el oro, que trepó más de 11% en pesos en todo el mes pasado. Mucho más lejos se posicionó el plazo fijo UVA, cuyo lapso mínimo de encaje de los fondos es de 90 días, y que rindió en agosto un equivalente de 1,9%. Y luego se ubica el plazo fijo tradicional, con una renta de 1,8% en 30 días.

Estas cuatro opciones de inversión brindaron una renta positiva el mes pasado, debido a que diversos economistas privados, como C&T Asesores y Wise Capital, están estipulando que la inflación fue de entre 1,6% y 1,7% en el mismo período.

El Bitcoin fue la inversión que más ganó en agosto.

Un escalón más abajo se ubicó el movimiento del precio del dólar oficial, en un nivel de 1,3% mensual.

Y el gran perdedor del mes que finalizó fue el índice Merval de acciones de empresas líderes, que cayó 8%, donde algunas compañías del segmento financiero llegaron a desplomarse hasta 20% en dicho lapso.

"Como ocurrió en julio pasado, el Bitcoin siguió liderando en agosto pasado con abundantes beneficios mensuales, recuperándose de un primer semestre deficitario. Es que un inversor que compró esta criptomoneda a inicios de 2026 había perdido 33,3% nominal hasta finalizar la primera mitad del año. De esta forma, transcurridos ocho meses, y tras los excelentes resultados del último bimestre, este activo digital todavía permanece en una zona de pérdidas nominales (y reales)", indica Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Plazo fijo UVA aplasta a todas las inversiones en el acumulado de 2026

En cuanto a las inversiones más ganadoras de todo el año, el liderazgo sigue en manos del plazo fijo UVA, impulsado por la inflación más alta de los últimos meses y el dato más alto registrado en julio, cuando la suba de los precios al consumidor llegó al 2,9% mensual.

De esta manera, este instrumento es el único entre todas las opciones comparadas que, en los primeros 8 meses del año, ofrece un rendimiento positivo.

En concreto, el inversor que realizó un plazo fijo UVA en enero pasado hasta fines de agosto, con un capital inicial de $1 millón, suma un capital total de $1.238.764. Cifra que representa una ganancia de $238.764 en el año.

Y si se ajusta el $1 millón de capital inicial por el índice de precios al consumidor (IPC) acumulado en todo 2026, ese dinero significa en el presente $1.215.828.

La segunda posición del ranking de inversiones más rentables del año es para el plazo fijo tradicional, que con un depósito inicial de $1 millón, suma en los primeros 8 meses del año $1.166.000, unos $166.000 extras respecto del monto colocado.

"Los que optaron por el plazo fijo tradicional a 30 días sólo vencen a las demás opciones, pero perdieron poder adquisitivo frente a inicios de 2026", acota Méndez.

El plazo fijo UVA es la única inversión del año que le gana a la inflación.

Y el tercer lugar es para el oro, que se ha recuperado en los últimos meses, y el millón invertido en enero pasado hoy representa $1.067.298.

Entre los instrumentos de inversión que más pierden en todo el año se ubican el índice de acciones de empresas líderes del Merval, que del millón inicial hoy sus tenencias equivalen a $970.430.

Y, en último lugar, se ubica el Bitcoin, cuyo capital adquirido en enero ahora representa $916.600.

"Y si la medición es realizada frente al primer día hábil del 2025, el oro es imbatible a pesar de no haberse lucido durante este año. Los plazos fijos, tanto tradicionales como nominados en UVAs, mantienen el poder adquisitivo que poseía el dinero al comenzar el año pasado. Y las restantes alternativas de ahorro pierden frente a la inflación acumulada en los últimos 20 meses", resume Méndez, respecto al desempeño de estos instrumentos en un periodo de referencia más extenso.

Qué espera el mercado para septiembre: inflación controlada y dólar bajo la lupa

Por lo pronto, septiembre se presenta con una inflación que, para los economistas privados, puede ubicarse en torno al 1,5% mensual. Un nivel que, de concretarse, dejará a las tasas en pesos, y, en consecuencia, a los plazos fijos con renta positiva.

Respecto al dólar, por lo pronto, el Gobierno está controlando de cerca el precio del billete estadounidense convalidado en la City, mediante la intervención en el mercado de futuros y opciones y también a través de la venta de bonos dólar linked, que son los títulos que ajustan en base al movimiento de la cotización del tipo de cambio oficial.

En cuanto a los activos bursátiles, la volatilidad local e internacional puede impactar tanto en acciones de empresas como en renta fija.

"Para los próximos meses, el escenario internacional adquiere más relevancia de la que tenía hasta hace unos meses atrás. En este contexto, el impacto de la contienda bélica en Medio Oriente sobre el precio del petróleo constituye un aliciente para que los valores de las referencias domésticas sigan presionados al alza y cueste bajar la inflación mucho más. Este escenario puede ayudar a potenciar las inversiones en activos que ajustan por estas variaciones, como los bonos CER", puntualiza Méndez.

Al respecto, considera que la gran volatilidad que tiene el índice de acciones líderes, el Merval, y el Bitcoin vienen "dando sorpresas", y el precio del dólar puede sufrir también un impulso en caso de subir la volatilidad local e internacional.

"De cara a septiembre, mantenemos una mirada constructiva sobre el mercado argentino, aunque recomendamos ser selectivos dada la mayor volatilidad a medida que nos acercamos a las elecciones", detalla Matías Migliore, líder de equipo de Mesa IFA en Balanz.

A ello agrega Milo Farro, analista de Rava Bursátil: "En septiembre, el mercado seguirá de cerca la evolución de los datos económicos y de la variable política, junto con los movimientos de tasas a nivel internacional. Las empresas del sector energético siguen mostrando sólidos fundamentos con un horizonte de largo plazo, aunque la volatilidad del petróleo va a influir en su performance de corto plazo".