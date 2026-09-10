La inflación porteña fue de 1,7% en agosto y los alimentos subieron 1,8%. Frutas, pescados, pan y cereales registraron los mayores aumentos del mes

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto y acumuló una suba de 21,5% en los primeros ocho meses de 2026. Dentro de la canasta, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,8%, aunque el comportamiento fue dispar según cada categoría.

Las frutas registraron el mayor incremento, con una suba de 12,5% en el mes. También avanzaron los precios de pescados y mariscos, pan y cereales, leche, productos lácteos y huevos, mientras que las carnes tuvieron una leve baja..

Qué alimentos aumentaron más en agosto

Las frutas acumulan una suba de 6,6% en los primeros ocho meses de 2026 y registran un incremento interanual de 36,6%.

Entre los precios medios relevados por el IDECBA, el kilo de banana se ubicó en $3.685,68 en agosto. El morrón rojo alcanzó los $5.416,78 por kilo, mientras que el kilo de manzana deliciosa roja llegó a $4.602,60.

Entre las verduras, el kilo de papa blanca se ubicó en $2.834,81, el tomate redondo en $3.292,46 y el tomate perita en $3.264,59.

Pan y cereales también registraron aumentos

El grupo de pan y cereales registró un incremento de 2,3% en agosto. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la suba alcanza el 17,6%, mientras que en la comparación interanual llega al 28,4%.

Entre los precios medios publicados por el organismo porteño, el kilo de pan francés tipo flauta se ubicó en $4.711,96. El paquete de 500 gramos de fideos secos largos alcanzó $1.515,35, mientras que el kilo de harina de trigo común quedó en $1.056,05.

Por su parte, el kilo de arroz blanco simple tuvo un precio medio de $1.801,38 durante agosto.

Cuánto subieron los lácteos y los huevos

El grupo de leche, productos lácteos y huevos aumentó 1,6% en agosto. En los primeros ocho meses del año acumula una suba de 17,9%, mientras que la variación interanual llega al 22%.

El litro de leche común entera alcanzó un precio medio de $1.969,74, mientras que una docena de huevos se ubicó en $4.014,37.

En el caso de los quesos, el kilo de queso port salut llegó a $17.240,47, mientras que el queso de máquina alcanzó los $20.952,19.

Qué pasó con las carnes

A diferencia de otros segmentos de la canasta, las carnes y derivados registraron una baja de 0,1% en agosto. Sin embargo, el rubro acumula una suba de 20% en los primeros ocho meses de 2026 y de 38,5% en los últimos doce meses.

Entre los precios medios relevados, el kilo de asado se ubicó en $18.316,46, mientras que la carne picada alcanzó $14.390,37 y la nalga llegó a $23.414,76.

El pollo entero, en tanto, tuvo un precio medio de $5.029,56 por kilo.

Cómo evolucionaron los alimentos en 2026

En conjunto, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan una suba de 20,5% entre enero y agosto, por debajo del 21,5% de inflación general registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del rubro, las variaciones fueron diferentes según cada categoría. Además de las frutas, que tuvieron el mayor incremento mensual, los pescados y mariscos aumentaron 4%, mientras que pan y cereales avanzaron 2,3% y leche, productos lácteos y huevos subieron 1,6%.

Por su parte, las verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 0,6% durante agosto y acumulan una suba de 41,3% en los primeros ocho meses del año.

Los datos muestran así una evolución heterogénea dentro de la canasta alimentaria, con algunos rubros que registraron aumentos superiores a la inflación general de agosto y otros que tuvieron variaciones más moderadas.