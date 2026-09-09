La Federación de Camioneros reclama un urgente aumento salarial y de los adicionales

El gremio que lidera Hugo Moyano advirtió sobre una pérdida del poder adquisitivo. Exige una suba desde el 1 de septiembre y mejora de los adicionales.

El consejo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros reclamó a las cámaras empresariales de la actividad una recomposición salarial a partir del 1 de septiembre y una revisión del último acuerdo paritario, con el propósito de "mejorar el poder adquisitivo de los ingresos" del sector. El gremio envió una nota a las patronales advirtiendo sobre la "pérdida sostenida del poder de compra" que se profundizó por el desfase entre la inflación y la actualización de los sueldos.

Las negociaciones se darán con una particularidad, teniendo en cuenta que el ministerio de Justicia dispuso la "inmediata intervención" de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), con desplazamiento de sus autoridades, por un plazo de 180 días hábiles, para revisar su situación económica y patrimonial.

Por qué intervienen a la cámara empresarial con la que Camioneros debe negociar

La resolución de la cartera de Justicia sostiene que la entidad empresarial atraviesa un "riesgo institucional y patrimonial", derivado del incumplimiento en la presentación de balances (adeuda los ejercicios 2012, 2014 y de 2020 a 2025) y un severo desequilibrio financiero detectado durante una intervención anterior. La entidad, que ya había sido intervenida en diciembre de 2024 y que tiene un historial de denuncias por irregularidades en su conducción, estará ahora bajo la dirección del interventor Gastón Gabriel Di Bella.

Las otras dos representaciones patronales son la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), con las cuales los Camioneros liderados por Hugo Moyano deberá discutir una suba no solo salarial, sino de otros puntos de convenio colectivo de trabajo 40/89.

La Federación solicitó además un incremento de un 20% del adicional por profesionalidad para los trabajadores de Larga Distancia, en función de "la responsabilidad y particularidades propias de la conducción" de la actividad. También exigió un plus por presentismo para los empleados de Expreso y Mudanza y el incremento de la Contribución Extraordinaria Patronal destinada a las obras sociales del sector, actualmente en $25.000 mensuales. Desde la organización gremial advirtieron que "la suba de los costos en el sector pone en riesgo la atención de la salud", por lo que exigen una respuesta "urgente" a las cámaras empresariales.

Cuánto cobran hoy los trabajadores camioneros

El último acuerdo sellado entre las partes fue de un incremento del 10,1% distribuido en seis tramos, dejando los salarios básicos de referencia para agosto:

Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44

Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31

Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76

Peón de carga y descarga: $982.641,94

Chofer de camión blindado: $1.156.740,23

Estos valores corresponden al sueldo básico de cada categoría, a los que se les debe sumar adicionales previstos en el convenio colectivo, como viáticos, antigüedad, horas extras y otros conceptos remunerativos. El acuerdo alcanza a choferes de las distintas categorías, peones de carga y descarga, personal de logística y demás trabajadores incluidos en las escalas salariales del convenio.

Qué conceptos adicionales cobran los Camioneros además del básico

Al sueldo básico se le deben añadir distintos conceptos previstos por el convenio colectivo 40/89:

Antigüedad

Viáticos

Horas extras

Kilómetros recorridos

Permanencia fuera de residencia

Bonificaciones propias de determinadas especialidades del transporte

Beneficios específicos según la rama de actividad

Además hay que tener en cuenta que la actividad cuenta con distintas ramas que van de larga distancia, hasta transporte de sustancias alimenticias, de la industria farmacéutica y clearing bancario, por lo que los básicos pueden variar sustancialmente.