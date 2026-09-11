Llega la noche de pizzas y empanadas con descuentos: cuándo es y dónde podés comprar

Participan decenas de locales con rebajas especiales y combos únicos; cada uno define qué ofertas activa, condiciones y opciones de pago

Habrá una degustación solidaria el 14 de septiembre en el Obelisco a beneficio de una institución.

Apyce organiza el evento para fomentar el consumo mediante un mapa interactivo con las promociones.

La Noche de la Pizza y la Empanada será el 15 de septiembre con descuentos del 50% y 3x2 en locales adheridos.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2026 ya tiene fecha confirmada. Será el próximo martes 15 de septiembre. Ese día, o mejor dicho esa noche, pizzerías y casas de empanadas adheridas ofrecerán promociones exclusivas: 50% de descuento en pizzas seleccionadas y 3x2 en empanadas.

Se trata de la edición 43 de esta iniciativa que impulsa la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce). El evento busca revalorizar estos platos como patrimonio cultural argentino y dinamizar las ventas de los comercios gastronómicos mediante descuentos especiales durante una jornada única.

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires acompaña la propuesta. La actividad forma parte de BA24H, la política de gestión de la nocturnidad del gobierno porteño.

Cada comercio participante definirá qué productos incluye en la promoción. También establecerá si los beneficios aplican para consumo en salón, delivery o take away.

Cómo funcionan las promociones de pizzas y empanadas

Los establecimientos adheridos podrán elegir entre dos formatos de descuento. Algunos ofrecerán 50% de rebaja en pizzas seleccionadas. Otros aplicarán la modalidad 3x2 en empanadas.

Podrá haber promociones de 3x2 en empanadas. Imagen de archivo

Las condiciones varían según cada pizzería o casa de empanadas. No todos los locales incluyen las mismas variedades ni sabores en sus promociones.

Los medios de pago habilitados también quedan a criterio de cada establecimiento. Algunos aceptarán tarjetas de crédito y débito. Otros solo efectivo o transferencias bancarias.

La organización habilita un mapa interactivo online. Ahí se podrán consultar los comercios participantes y el detalle de cada promoción. El mapa está disponible en los días previos al evento.

Las modalidades de compra también difieren. Ciertos locales ofrecerán las promociones únicamente para consumo en el salón. Otros extenderán los beneficios a pedidos por delivery o retiro en el local.

Degustación gratuita frente al Obelisco el día previo

Como antesala, el lunes 14 de septiembre habrá una degustación masiva. Se realizará de 11.00 a 15.00 en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.

La noche de las pizzas será el próximo 15 de septiembre. Imagen de archivo

Durante el evento se elaborarán en vivo 5000 porciones de pizza y empanadas, que se distribuirán entre los asistentes hasta agotar el stock disponible.

Apyce pondrá a disposición un bono contribución de $2000. Este bono permite acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas a elección.

Todo lo recaudado será destinado íntegramente a Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, una organización de la ciudad de San Justo.

La degustación busca generar expectativa para la jornada principal del 15 de septiembre. También permite que pizzerías y casas de empanadas muestren sus productos ante el público porteño.

Qué locales participan y cómo consultarlos

La lista de comercios adheridos se publicará en el sitio oficial de Apyce días antes del evento. El mapa interactivo permitirá filtrar por zona geográfica y tipo de promoción.

Cada ficha de establecimiento indicará las variedades incluidas en el descuento. También especificará si acepta delivery, take away o solo atención en salón.

La Noche de la Pizza y la Empanada es uno de los eventos gastronómicos más esperados por los porteños. Desde su primera edición, busca celebrar dos íconos de la cocina argentina.

Esta iniciativa se enmarca en BA24H, la política porteña que ordena y potencia las actividades nocturnas, promoviendo la convivencia y acompañando el desarrollo económico vinculado al entretenimiento después del horario comercial habitual.