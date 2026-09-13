Los números de morosidad en julio: cuál fue la diferencia entre bancos y fintechs

El séptimo mes del año registró una nueva suba, consolidando un período de 21 meses consecutivos de aumentos según un informe de Eco Go

La fragilidad financiera de los hogares argentinos continúa reflejándose en los indicadores del sistema de crédito. De acuerdo con el más reciente Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por la consultora Eco Go y la Universidad Austral, la morosidad trepó en julio de 2026 al 18,0% del total del crédito, marcando el vigésimo primer incremento mensual consecutivo en el nivel de irregularidad de pagos. El relevamiento destaca que la tasa acumuló un alza de 10,3 puntos porcentuales en la comparación interanual, mientras que el stock total de deuda informada ascendió a $99,4 billones.

El análisis centrado en la cantidad de personas —y no solo en las cifras monetarias adeudadas— evidencia un impacto aún mayor: la proporción de deudores en mora alcanzó al 26,6% del total de titulares de crédito del país, lo que representa un incremento de 8,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. Pese a este escenario, el informe resalta como dato moderadamente positivo que la mora operativa (situaciones 3 y 4, excluyendo la cartera irrecuperable) se ubicó en un 11,8%, mostrando incipientes signos de estabilización.

Morosidad: la brecha entre el sistema bancario tradicional y las fintechs

El estudio expone una marcada diferencia en los niveles de incumplimiento según el tipo de entidad proveedora del financiamiento, reflejando dónde se concentra la mayor vulnerabilidad:

Bancos y sistema financiero tradicional: Concentran el 85,4% del crédito total de las familias (equivalente a $84,9 billones). En este segmento, el índice de morosidad por monto se ubicó en un 15,8%.

Proveedores no financieros (fintechs y tarjetas no bancarias): Abarcan el 14,6% restante del mercado ($14,5 billones). Sin embargo, la morosidad por monto en este sector escala hasta el 31,3%, duplicando el registro del sistema tradicional.

El mapa del nivel de mora y endeudamiento por provincias

Las brechas geográficas también marcan diferencias considerables en la capacidad de pago y el nivel de exposición de los hogares según la jurisdicción: