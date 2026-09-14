Presentaron el convenio de OIT que establece derechos a los trabajadores de plataformas

Argentina fue sede de la primera reunión en toda América Latina. Buscan una regulación para un sector que genera 40 millones de empleos en la región.

n la reunión realizada en junio de este año en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, se aprobó el Convenio 193, bajo la denominación "Trabajo Decente en la Economía de Plataformas", primera norma a nivel global dedicada a establecer derechos y protecciones para los trabajadores de empresas que organizan o facilitan servicios a través de aplicaciones o sitios web.

En medio de una profunda reconversión laboral, se llevó a cabo la presentación oficial de la normativa no solo en el país, sino en América Latina, con la participación de dirigentes de toda la región y la titular de la oficina de la OIT en la Argentina, doctora Sara Luna Camacho.

Cuáles son los puntos principales del Convenio 193

El encuentro fue organizado por el Sindicato de Choferes Particulares, con la participación de los sindicatos de trabajadores de Plataformas que integran la red de Trabajadores de plataformas de América Latina y el Caribe, y de la Federación Internacional del Transporte (ITF), que cuenta con organizaciones gremiales de la Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, México, Colombia y Panamá, entre otras, algunas representaciones en forma presencial y otras a través de un video donde, además, celebraron la iniciativa y enviaron un reconocimiento a la anfitriona del cónclave, la secretaria General Andrea Aranda.

El Convenio 193 cubre a todas las plataformas digitales y a sus trabajadores y trabajadoras (tanto en línea como basados en una ubicación física), sin importar si son considerados registrados, informales o autónomos.

Entre los puntos principales figuran:

Mínimo de derechos sobre seguridad y salud laboral

Regula el impacto de los sistemas automatizados y la transparencia algorítmica

Protege la privacidad y los datos personales de los empleados

Previene la violencia, el acoso y los abusos (incluyendo a migrantes y refugiados)

Regula de forma justa los procesos de suspensión o desactivación de cuentas

Garantiza el acceso a mecanismos eficaces para la solución de conflictos

Una nueva configuración del mercado laboral

Quienes disertaron fueron el doctor Javier Katz, abogado laboralista, autor de artículos de opinión y análisis jurídico en medios económicos, docente y especialista en Derecho Colectivo, y la doctora Larraitz Lexarta, oficial en Instituciones del Mercado del Trabajo Inclusivo en la Oficina de la OIT Argentina, doctora en Gobierno y Políticas Públicas y Master en Estudio de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.

El cierre estuvo a cargo de Solange Pankow y Luis D'Angelo en representación del Sindicato de Choferes Particulares, quienes coincidieron en señalar que "el actual modelo económico y social ha generado una nueva configuración en el mercado laboral, ya que, a través de las aplicaciones tecnológicas, se generan más de 40 millones de puestos de trabajo solo en el Continente Americano, por lo cual debemos urgentemente aplicar medidas que sostengan esa masa laboral con derechos y obligaciones, pero sobre todo con salarios con los que puedan cubrir sus necesidades".

Aranda, por su parte, destacó el debate, señalando que "si no admitimos que regular no es una mala palabra y que tanto en Europa como en los Estados Unidos se están tomando medidas al respecto, vamos a seguir ampliando la brecha entre quienes más tienen y acumulan, y la clase trabajadora que, de continuar así, volverá a ser clase esclava".

En ese marco, los expositores reclamaron al gobierno de Javier Milei que, a través del ministerio de Capital Humano y la secretaría de Trabajo, se implementen las herramientas necesarias para la aplicación del Convenio 193 de la OIT.