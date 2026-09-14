El gremio llegó a un acuerdo con Group of Private Security. Se aplicará en septiembre y octubre. Aclararon que no reemplazará al adicional por "aeropuerto"

El consejo directivo de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) informó que llegó a un acuerdo con los representantes de la empresa Group of Private Security, para que los vigiladores privados que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cobren un nuevo "Adicional No Remunerativo por funciones y objetivo".

Según establecieron las partes, el beneficio es un monto fijo de 80.000 pesos que, a partir del salario de octubre, se duplicará a 160.000 pesos. La mejora beneficia a los trabajadores y trabajadoras nucleadas en el convenio colectivo 507/07 y ya comenzó a pagarse con los haberes abonados en agosto.

Vigiladores de Ezeiza reciben extra salarial que no reemplaza al adicional "aeropuerto"

Desde la organización gremial que encabeza Angel García, aclararon que el pago no reemplaza al adicional "aeropuerto", sino que se suma y será permanente mientras la empresa continúe prestando servicios en Ezeiza, al tiempo que destacaron que "es un nuevo logro para los trabajadores de la actividad"

El secretario Adjunto de UPSRA, Diego García, explicó que "fijamos un adicional aeroportuario específico para esta empresa y este objetivo, que se suma al que ya tienen los compañeros en la escala general y queda en el recibo de sueldo mientras dure el contrato".

Remarcó que "se trata de un reconocimiento a las particularidades de la tarea, como son la cantidad de pasajeros que circulan por el aeropuerto y las dimensiones del predio". Tras la firma del acuerdo, las conducciones de UPSRA y Group of Private Security enviaron el pedido de homologación correspondiente al ministerio de Capital Humano, aclarando que en febrero de 2027 se volverán a reunir para evaluar un incremento al nuevo adicional.

Se estima que el beneficio se aprobará rápidamente, teniendo en cuenta que forma parte del espíritu de la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el presidente Javier Milei, que alienta los acuerdos por empresas.

Aumento de sueldo: cómo quedó la paritaria hasta fin de año

En cuanto a la paritaria de la actividad, vale recordar que la UPSRA y las cámaras del sector firmaron recientemente un incremento para el segundo semestre del año, con un salario conformado de 1.791.600 pesos en septiembre.

El ingreso bruto conformado de septiembre se compone de distintos conceptos previstos por el convenio:

Salario básico: $1.037.600

Presentismo: $180.000

Viático: $524.000

Adicional no remunerativo: $50.000

Total bruto conformado: $1.791.600

En cuanto al resto de los meses, quedaron de la siguiente manera:

Octubre: $1.827.200

Noviembre: $1.864.000

Diciembre: $1.930.000

El sindicato indicó que los aumentos de julio y agosto fueron liquidados como retroactivos en los casos que correspondía, en tanto que las empresas que otorgaron aumentos, se realiza una compensación abonando la diferencia.