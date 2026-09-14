Cuál es el banco que más paga por un plazo fijo a 30 días en septiembre

Los rendimientos se movieron a la baja en la última semana y hay diferencias de hasta 7 puntos porcentuales para colaciones en pesos

Las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos para colocaciones a 30 días registran actualizaciones en el sistema financiero local, configurando un nuevo escenario de rendimientos para las operaciones minoristas. Tras la desregulación de la tasa mínima dispuesta por la autoridad monetaria, cada entidad bancaria fija de forma libre la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece tanto a sus clientes habituales como a usuarios no clientes que realizan la imposición a través de canales digitales.

La diferencia de rendimiento entre las distintas instituciones puede superar los siete puntos porcentuales de TNA, por lo que la comparación previa resulta clave para optimizar la rentabilidad del capital a corto plazo. La posibilidad de constituir estos instrumentos desde la banca por internet o aplicaciones móviles sin necesidad de abrir una cuenta previa facilita el traslado de fondos hacia los bancos que presentan las opciones más atractivas del mercado.

En la actualidad Reba aparece liderando el ranking de los que más pagan por colaciones a 30 días, con una tasa del 24%. Es decir con una colación de $2.000.000 se recibe, al finalizar el plazo, $2.040.000. Lo siguen el Banco CMF y Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrecen medio punto menos, 23,5%. Mientras que entre las 10 entidades con mayor volumen de depósitos encabezan la nómina el Banco de la Nación Argentina, Banco Macro, BBVA y Banco Provincia de Buenos Aires, todos con un 19,5%.

Tasas que pagan las entidades con mayor volumen de depósitos

El grupo de instituciones financieras de mayor alcance en el país, que concentra el volumen más relevante de operaciones en el sistema bancario, mantiene su grilla de Tasas Nominales Anuales para colocaciones a 30 días dentro del siguiente esquema:

Banco de la Nación Argentina: 19,50%

Banco Macro: 19,50%

BBVA Argentina: 19,50%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,50%

Banco Galicia: 17,75%

Banco Patagonia: 16,00%

Banco Credicoop: 16,50%

ICBC Argentina: 16,70%

Banco Santander Argentina: 16,50%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 16,00%

Rendimientos ofrecidos por el resto de los bancos del sistema

Las entidades regionales, compañías financieras y plataformas digitales presentan propuestas con un porcentaje más elevado de retorno para captar depósitos del segmento minorista. El listado comparativo para estas entidades se conforma de la siguiente manera: