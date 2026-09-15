El consumo de carne vacuna cayó 9,5% en el último año y se mantiene en mínimos históricos

El consumo per cápita bajó a 46 kilos anuales en agosto, mientras la carne vacuna acumuló una suba de 51,2% y las exportaciones crecieron

El mercado de la carne vacuna atraviesa un escenario de fuerte contraste: el consumo interno continúa en retroceso, mientras las exportaciones avanzan. En los primeros ocho meses de 2026, el volumen vendido al exterior creció 6,5% interanual, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El comportamiento de las ventas externas tuvo como uno de sus principales motores al mercado estadounidense. De acuerdo con la entidad, el incremento estuvo "fundamentalmente traccionado por la oportunidad que generó la cuota otorgada por el gobierno de EE.UU. a finales de 2025".

La situación es diferente puertas adentro. El consumo aparente acumulado entre enero y agosto alcanzó 1,377 millones de toneladas, lo que implica una disminución de 175,6 millones de toneladas respecto del mismo período de 2025.

Carne vacuna: el dato de consumo que muestra una caída de casi 5 kilos por persona

El retroceso también queda expuesto al llevar los datos al consumo individual. El promedio móvil correspondiente a los últimos doce meses mostró en agosto un nivel de 46 kilos por habitante al año.

Frente a agosto de 2025, esa cifra representa una caída del 9,5%, equivalente a 4,9 kilos menos de carne vacuna por persona al año.

El consumo de carne vacuna se mantiene así en mínimos históricos: es el valor más bajo de la serie que inicia en 2005. Según la cámara, en 2025, el indicador se ubicaba en 50,9 kilos anuales. La serie de CICCRA muestra que el consumo de carne vacuna había superado los 60 kilos por persona entre 2005 y 2010.

La menor demanda interna se produjo en un contexto en el que la carne se encareció significativamente más que el nivel general de precios.

El precio de la carne subió 51,2% en un año

El precio de la carne vacuna aumentó 51,2% interanual en agosto, mientras que el pollo registró una suba mucho menor, del 24,2%.

La diferencia entre ambos productos hizo que la carne vacuna acumulara un incremento del 21,8% en términos relativos frente al pollo durante los últimos doce meses.

Si se considera el conjunto de carnes y derivados, el aumento interanual fue del 42,3%, pese a que en agosto el promedio mensual del rubro avanzó apenas 0,2%. El incremento también superó al 33,7% del IPC general.

CICCRA ubicó a las carnes y derivados entre los dos rubros que más aumentaron en el último año y explicó el fenómeno por la menor disponibilidad de animales para faena. En palabras de la entidad, "el alza fue producto de la caída de la oferta de hacienda para enviar a faena".

Qué cortes aumentaron más

El impacto sobre los consumidores también se observa al desagregar los precios según el tipo de corte. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las principales variaciones fueron:

Carne picada común: +52,7%.

+52,7%. Asado : +52,1%.

: +52,1%. Cuadril : +51,9%.

: +51,9%. Nalga : +50%.

: +50%. Paleta: +49%.

Las hamburguesas congeladas tuvieron incluso un incremento superior al de esos cortes: el precio de la caja avanzó 56,6% interanual.

Menos carne para el mercado argentino

El volumen disponible para abastecer al mercado doméstico también se redujo. CICCRA calculó una contracción del 11,3% durante los primeros ocho meses del año.

La entidad vinculó esa menor oferta interna con la evolución de los precios de la carne y sostuvo que terminó "dando lugar al significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna".

El resultado es una combinación de menor consumo y mayor costo: el volumen que queda disponible para el mercado interno disminuyó, mientras que los precios de la carne vacuna avanzaron por encima de la inflación general.

Exportaciones en crecimiento

En paralelo con la caída del mercado doméstico, el sector consiguió aumentar las cantidades destinadas a otros países. En los primeros ocho meses de 2026, el volumen exportado fue 6,5% superior al del mismo período del año pasado.

Estados Unidos tuvo un papel destacado en esa evolución debido a la cuota otorgada a fines de 2025, que según CICCRA generó una oportunidad para ampliar las ventas hacia ese destino.

El crecimiento de los embarques también tuvo impacto en los ingresos del sector. En julio, las exportaciones de carne vacuna generaron u$s446,6 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2025. Frente a junio, el incremento fue del 4,4%, equivalente a unos u$s113,4 millones adicionales.

China se mantuvo como el principal destino por facturación, con u$s157,6 millones, equivalentes al 35,3% del total. Estados Unidos quedó en segundo lugar, con u$s92,8 millones y una participación del 20,8%, mientras que Israel explicó otros u$s89,7 millones, el 20,1%.

Alemania y Países Bajos completaron el grupo de los principales compradores, con participaciones del 7,2% y 4,5%, respectivamente. En conjunto, los cinco mercados concentraron cerca de 9 de cada 10 dólares generados por las ventas externas de carne vacuna durante julio.

El dato permite distinguir entre dos aspectos de la evolución exportadora: no solo aumentó la cantidad de carne enviada al exterior durante los primeros ocho meses del año, sino que también mejoró el valor generado por las ventas externas.