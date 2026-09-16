La Fed desafía a Trump y sube tasas por primera vez desde 2023 para contener la inflación

Concretó una suba de 25 puntos básicos, que quedaron en 4% en línea con lo que esperaba el mercado. La decisión va en contra de lo que pedía Trump

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concretó una suba de 25 puntos básicos en las tasas de interés, que quedaron en 4%, en línea con lo que esperaba el mercado. La decisión representa el primer giro desde 2023 hacia un endurecimiento de la política monetaria, luego del período de flexibilización que había iniciado el organismo.

La medida de la Fed va en contra a lo que esperaba el presidente norteamericano Donald Trump, quien esperaba que el nuevo banquero central Kevin Warsh las bajara a menos de 50 días de las elecciones de medio término.

Entre los principales factores que explicaron el movimiento aparecen una inflación que todavía no consigue acercarse al objetivo anual del 2% y la volatilidad que registraron los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

La decisión fue acompañada por el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo de la Fed que define el nivel de las tasas. Según el documento, la votación fue unánime: sus 12 integrantes, incluido su presidente, Kevin Warsh, respaldaron el incremento de los tipos de interés.

La Fed proyecta tasas más altas durante más tiempo

Junto con el anuncio de la tasa, la Reserva Federal difundió sus nuevas proyecciones macroeconómicas trimestrales, que dejaron como uno de los principales cambios una revisión al alza en el sendero esperado para los tipos de interés.

La mediana de la tasa de fondos federales prevista para 2026 pasó de 3,8% a 4,1%, mientras que para 2027 aumentó de 3,6% a 4,1%. Para 2028, en tanto, la estimación pasó de 3,4% a 3,9%.

El cambio implica que el FOMC ahora contempla una política monetaria restrictiva durante un período más prolongado, en lugar de la secuencia de recortes que se proyectaba anteriormente. Este escenario es conocido en los mercados como "higher for longer", es decir, tasas más altas durante más tiempo.

En cambio, la estimación para la tasa de largo plazo prácticamente no sufrió modificaciones. La proyección pasó de 3,1% a 3,2%, una señal de que el ajuste previsto por los integrantes del Comité responde principalmente a factores cíclicos y no a un cambio estructural.

Inflación más elevada y menor desempleo

Las nuevas previsiones también reflejaron una leve revisión al alza de la inflación. Tanto el índice de precios PCE general como el indicador subyacente tuvieron ajustes de +0,1 punto porcentual en 2026 y 2028, mientras que la estimación correspondiente a 2027 se mantuvo sin modificaciones.

Con estos cambios, la Fed proyecta una inflación general de 3,7% anual en 2026, 2,3% en 2027 y 2,1% en 2028.

El escenario para el mercado laboral, sin embargo, mostró una evolución diferente. A pesar de que una política de tasas más elevadas suele asociarse con un eventual enfriamiento de la actividad y del empleo, el organismo redujo sus estimaciones para la tasa de desempleo.

En los tres años considerados, 2026, 2027 y 2028, la mediana de la tasa de desocupación fue recortada entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales. Para 2028, la previsión quedó ubicada en 4,1%.

Al mismo tiempo, las proyecciones para el crecimiento económico también fueron corregidas ligeramente al alza. El PBI esperado para 2026 aumentó 0,1 puntos hasta +2,3%, mientras que para 2027 también subió 0,1 puntos, hasta +2,4%. Para 2028, la estimación se mantuvo en +2,2%.

La mirada del mercado tras la decisión de la Fed

Desde el equipo de Research de Balanz señalaron que, "en lo que respecta al comunicado, el mismo sostuvo que la actividad económica se mantiene creciendo a un ritmo sólido, tal cual lo señalado en julio". "Por otro lado sostuvo que 'mientras la incertidumbre permanece elevada, en parte a los desarrollos geopolíticos, el gasto domestico se mantiene resiliente'. El comentario respecto a la resiliencia del gasto es algo nuevo que no estuvo en el comunicado de julio, lo que resalta la fortaleza de la economía americana", agregó.

"Por otro lado, los miembros de la Fed reafirmaron que el crecimiento de la productividad es fuerte, mientras que la inversión en capital es robusta. Respecto al mercado laboral, no hubo cambios en el comunicado al señalar que el crecimiento en el empleo sigue en línea con el de la fuerza de trabajo, mientras que la tasa de desempleo cambió poco".

"Además de la decisión de tasa de política monetaria, uno de los temas centrales hoy era la actualización trimestral de los principales pronósticos económicos. Los miembros de la Fed revisaron hacia arriba las proyecciones de tasa de política monetaria a 4.1% en 2026 desde 3.8% (lo que supone una suba más de 25pbs en lo que queda del año) y 4.1% en 2027 (desde 3.6% en junio), lo que muestra que no habría cortes en el próximo año", subrayaron desde Balanz.

"Para 2028, estiman una reducción de 25pbs hacia 3.9% (el pronostico en junio era de 3.4%). La revisión en el sendero de política monetaria vino de un ajuste al alza en las proyecciones de crecimiento de 2026 y 2027 hacia 2.3% y 2.4%, desde 2.2% y 2.3% en junio, respectivamente. Para 2028 se sigue esperado un crecimiento de 2.2%, sin cambios respecto a junio. Por el lado del empleo, los miembros de la Fed estiman una tasa de desempleo estable de 4.1% para 2026, 27 y 28 (desde 4.3%, 4.3% y 4.2% en junio). En cuanto a la inflación, la buena noticia es que solo se revisaron al alza los pronósticos de 2026, tanto para el índice PCE como núcleo hacia 3.7% y 3.4%, respectivamente, desde 3.6% y 3.3% en junio. Para 2027 se espera una inflación PCE y núcleo de 2.3% y 2.5%, respectivamente, igual que lo estimado en junio", agregó.

Por su parte, Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, señaló que "la Fed fue categórica al afirmar que logrará la estabilidad de precios, y dejó abierta la puerta a nuevas subas de tasas si la inflación no cede".

"¿Qué significa esto para Argentina? En primer lugar, implica un incremento en la tasa de interés que el país debe pagar por los repos y otros compromisos multilaterales a tasa variable. Además, encarece el costo de fondeo de nuevas emisiones de deuda en dólares, al elevarse la tasa base que debe pagar el gobierno", sostuvo Silva.