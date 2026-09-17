Acuerdo con Estados Unidos: qué falta para que entre en vigor y qué cambia para Argentina

Argentina y Estados Unidos avanzan con el ARTI, pero el acuerdo todavía no se encuentra vigente y requiere completar trámites internos

Argentina y Estados Unidos avanzaron esta semana en la implementación del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado en febrero. El canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador estadounidense Peter Lamelas participaron de una reunión con representantes del Atlantic Council para coordinar los próximos pasos del entendimiento.

El encuentro se produjo después de que funcionarios estadounidenses plantearan la necesidad de avanzar con la ratificación y plena implementación del acuerdo, que todavía no entró en vigor. La ficha oficial de Cancillería mantiene al ARTI como un instrumento firmado pero no vigente.

Qué establece el acuerdo comercial con Estados Unidos

El ARTI fue firmado el 5 de febrero de 2026 y establece un marco para reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar procedimientos aduaneros y promover inversiones.

El texto también incluye compromisos sobre propiedad intelectual, comercio digital, estándares regulatorios y cooperación en distintas áreas. Uno de los puntos centrales es el acceso a los mercados.

Argentina se comprometió a eliminar de manera inmediata los aranceles para 221 posiciones arancelarias de productos estadounidenses y a reducir al 2% los gravámenes para otras 20.El acuerdo también contempla cupos con arancel cero para determinados productos, entre ellos 80.000 toneladas de carne vacuna, hasta 10.000 vehículos y 1.000 toneladas de quesos.

Del lado estadounidense, el acuerdo contempla la eliminación de los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, según informó la Cancillería. El listado abarca distintos sectores productivos y el Gobierno estimó que esas condiciones permitirían recuperar exportaciones por unos u$s1.013 millones.

El pacto también incorpora cambios regulatorios. Argentina asumió compromisos para aceptar determinados estándares estadounidenses o internacionales en productos importados, eliminar algunas barreras no arancelarias y facilitar el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan con determinadas normas técnicas.

El acuerdo incluye disposiciones específicas para sectores como medicamentos, dispositivos médicos y vehículos. Por otra parte, el acuerdo busca generar condiciones para profundizar las inversiones estadounidenses en sectores como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

También asume compromisos sobre la propiedad intelectual, comercio digital y transferencia de datos.

Qué falta para que empiece a regir

Aunque el acuerdo fue firmado en febrero, sus disposiciones todavía no se aplican en forma plena. El propio Gobierno informó que el texto debía ser remitido al Congreso argentino para su tratamiento, mientras que el acuerdo establece que entrará en vigor una vez que ambos países completen sus procedimientos internos y realicen el intercambio de notificaciones correspondiente.

El mes pasado, el representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, se reunió con Quirno y Caputo y planteó la necesidad de avanzar con la ratificación y la implementación del acuerdo. En septiembre, la agenda volvió a ponerse sobre la mesa con la reunión entre Quirno, Caputo y Lamelas.

Por lo tanto, el proceso todavía tiene una etapa interna pendiente antes de que las nuevas condiciones comerciales puedan aplicarse plenamente. Mientras tanto, algunos compromisos y negociaciones sectoriales vinculados con el vínculo bilateral continúan avanzando por vías específicas.

Visa Waiver: el otro pedido de Estados Unidos

En paralelo con la agenda comercial, el embajador estadounidense Peter Lamelas volvió a impulsar el ingreso de Argentina al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program).

A través de una publicación en X, el diplomático sostuvo que trabaja para que Argentina avance en el proceso y planteó que los argentinos que viajan por turismo o negocios y cumplen con los requisitos deberían poder ingresar a Estados Unidos sin una visa tradicional.

Lamelas señaló además que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024 y estimó en unos 290.000 la cantidad de argentinos que viven de manera permanente en ese país. Esos datos fueron difundidos por el propio embajador al explicar su posición sobre el programa.

El Visa Waiver permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin una visa tradicional durante estadías de hasta 90 días, aunque la incorporación de un país al programa requiere cumplir una serie de condiciones y atravesar un proceso de evaluación de las autoridades estadounidenses.