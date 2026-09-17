El desempleo subió al 7,9% y afectó a 1,7 millones de argentinos en el segundo trimestre

En tanto, dentro del universo de trabajadores, la informalidad subió al 45%, con un incremento de 1 punto frente al mismo período de 2025

El desempleo aumentó al 7,9% en el segundo trimestre del año. Además, el mercado laboral argentino cerró el segundo trimestre de 2026 con un aumento de la informalidad, en un contexto en el que las principales tasas de empleo mostraron movimientos acotados. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la informalidad laboral alcanzó el 45%, con un incremento estadísticamente significativo de 1 punto porcentual (p.p.) frente al mismo período de 2025.

El resultado vuelve a poner el foco sobre la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo registrados. Aunque no hubo cambios bruscos en términos intertrimestrales en indicadores como la tasa de actividad y la de empleo, la composición del mercado laboral mostró un avance de las modalidades informales.

Un año antes, la cantidad de trabajadores informales era del 43,2%. En cantidades, el relevamiento contabilizó 6,10 millones de personas con empleo informal dentro de los 31 aglomerados, unas 348.000 más que en el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, la tasa de actividad fue de 48,9% y la tasa de empleo se ubicó en 45%. La desocupación alcanzó el 7,9% y afectó a 1,7 millones de argentinos.

Registró un incremento del 0,3% frente al mismo período del año pasado, mientras que una suba del 0,1% frente al primer trimestre de 2026.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en todo el país. En los aglomerados urbanos del interior, la tasa de desocupación aumentó 0,8 p.p. frente al trimestre previo, al pasar de 6,8% a 7,6%.

La variación de los niveles de actividad y empleo, según el INDEC

Más trabajadores independientes dentro de la informalidad

Uno de los cambios que aparecen en la composición del empleo informal está relacionado con el crecimiento del cuentapropismo.

La participación de los trabajadores por cuenta propia dentro del conjunto de ocupados informales subió 3 p.p. interanualmente, desde 34,3% hasta 37,3%. El dato muestra una mayor presencia de esta modalidad laboral en un escenario en el que las empresas enfrentan dificultades para ampliar sus plantillas con empleos registrados.

La diferencia también se observa al analizar la informalidad según la categoría ocupacional. En el caso de los trabajadores independientes, la informalidad llega al 61,1%, mientras que entre los asalariados alcanza el 37,9%, de acuerdo con las cifras del INDEC.

Además de las principales variables laborales, el INDEC incorporó desde este trimestre una nueva sección específica sobre informalidad, con información desagregada a partir de distintas variables seleccionadas.

El organismo explicó que esta nueva información permite complementar los indicadores tradicionales del mercado de trabajo al mostrar cuál es la condición de formalidad de las personas ocupadas. "Estos indicadores complementan a las principales tasas del mercado de trabajo al aportar información sobre la condición de formalidad de la población ocupada", explicó.

Otro de los indicadores relevados es la subocupación, que contempla a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están disponibles para trabajar más. En el segundo trimestre, este indicador se ubicó en 11,5%.

Desocupación y empleo muestran diferencias según la región

La situación del mercado laboral tampoco es homogénea entre las distintas regiones del país. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de desocupación llegó al 8,2%.

En el Noroeste (NOA), en cambio, el desempleo fue menor, de 4,3%. Sin embargo, la región registró una elevada tasa de subocupación demandante, que alcanzó el 9,9%. Este indicador contempla a quienes tienen un empleo pero buscan activamente trabajar más horas o conseguir otra ocupación.

Los datos muestran así que las dificultades del mercado de trabajo no se limitan a la cantidad de personas sin empleo, sino que también alcanzan a quienes tienen una ocupación pero buscan mejorar sus ingresos o sus condiciones laborales.

En términos generales, la desocupación se mantiene relativamente estable, pero el avance de la informalidad constituye uno de los principales focos de atención. Según los datos del informe, 6,1 millones de personas trabajan de manera informal sobre un total de 13,6 millones de ocupados.