Aceiteros rechazan el cierre de la ex Dánica y reclaman por la pérdida de 200 empleos

La empresa anunció el cierre el 30 de septiembre. El gremio advirtió que irá hasta las últimas consecuencias y reclama la intervención provincial

El consejo directivo del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) rechazó la decisión del Grupo Beltrán por el cierre definitivo de la planta de Dorada S.A. (ex Flora Dánica), ubicada en la localidad de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La compañía anunció que la fábrica de margarinas, mantecas y aderezos bajará las persianas el 30 de septiembre próximo, eliminando unos 150 puestos de trabajo directos y otros 50 entre personal fuera de convenio y empresas tercerizadas de mantenimiento, provocando además un efecto dominó en la economía de Llavallol, que ya viene castigada por la baja de la producción de la firma de neumáticos Brisgestone.

Gremio aceitero reclama intervención del ministerio de Trabajo bonaerense

La organización gremial de aceiteros no sólo rechazó el accionar de la patronal, sino que denunció la situación ante el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, solicitando que se convoque a los responsables del grupo Beltrán y la conducción del sindicato a una audiencia para "encontrar una solución a este conflicto que viene desde octubre del año pasado", indicaron fuentes gremiales.

El secretario general del SOEIA, Ezequiel Roldán, declaró que "tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente, echándole la culpa al consumo, echándole la culpa a diferentes cuestiones que ellos tienen operativamente" y remarcó: "Parece que siempre el costo lo tienen que pagar los trabajadores. Nosotros, desde el Sindicato y junto a los compañeros, tenemos la firme decisión de seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo".

Recordó que hace poco menos de dos años, la compañía ya pasó por un proceso similar y tras la intervención del sindicato se logró que la planta volviera a funcionar en febrero de 2025, explicando que esas gestiones "incluyeron meses de duras negociaciones y gestiones para incorporar a Dorada S.A. al programa PREBA del gobierno bonaerense".

En defensa de los puestos de trabajo

El dirigente manifestó que el sindicato "ha hecho mucho para que esta empresa siga abierta con los trabajadores que decidieron quedarse a pelearla. Por eso, esta empresa siguió operando hasta hoy".

Destacó que "los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares" y agregó que "así que desde el gremio ratificamos la postura de defender los puestos de trabajo, y vamos a seguir haciéndolo hasta las últimas consecuencias".

Si bien por ahora no se decidieron medidas de fuerza, la posibilidad está latente, teniendo en cuenta que los gremios de Aceiteros y Desmotadores vienen impulsado un plan de lucha contra el plan económico del gobierno, a través del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) integrado por ATE, la UOM, Viales y gremios marítimos y portuarios, entre otros. Trascendió que esperan la convocatoria de la cartera laboral bonaerenses para analizar la situación y resolver si impulsan algún tipo de protestas.

Dorada, una empresa que fue pasando de mano en mano

Dorada SA detuvo su actividad en octubre, pero luego se retomó la actividad con la intervención del gobierno bonaerense. En 2011, la mayoría accionaria de Dánica pasó al grupo brasileño Brasil Foods (BRF), formado por las empresas Perdigao y Sadia.

La compra de la fábrica incluyó además la adquisición de la firma Avex por un monto total de 630 millones de pesos. En 2018, BRF se desprendió de activos en la Argentina, en línea con la idea de plantear reestructuración mundial, por lo que le vendió Avex Dánica y su fábrica al Grupo Beltrán, quien ahora dispuso trasladar la fabricación de aderezos a Córdoba y tercerizar el resto de sus productos.

Cuando se desató el conflicto, el sindicato aseguró que llegaron las notificaciones a los trabajadores con el pago de solo 50 por ciento de las indemnizaciones, el cual se financió con la venta de maquinarias e instalaciones.

En los telegramas, la empresa aludió a la figura de despido con causa "en los términos del artículo 247 de Ley de Contrato de Trabajo, en atención a la gravísima situación económica", que permite la reducción del pago de las indemnizaciones.