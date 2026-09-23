Trabajadores vitivinícolas cerraron paritaria: de cuánto fue el aumento salarial

Los incrementos benefician a dos ramas: Personal de Bodega y Trabajadores de Viña. Las subas van de septiembre a febrero con porcentajes acumulativos.

Cuando parecía que las negociaciones entraban en un callejón sin salida, la conducción de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras empresariales de la actividad acordaron una suba salarial para el período septiembre-febrero, despejando la posibilidad de medidas de fuerza.

La organización gremial venía rechazando las propuestas de las patronales por considerarlas "insuficientes". Finalmente, la FOEVA y los representantes de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), Bodegas de Argentina, la Cámara Vitivinícola de San Juan, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) y la Federación de Cámaras Vitivinícolas de la República Argentina (FeCoVitA) cerraron una mejora con porcentuales de carácter acumulativo según las dos ramas de la actividad: personal de bodega y trabajadores de viña.

Si bien la suma de los porcentuales da un 10,8%, en realidad es superior, teniendo en cuenta que son acumulativos; es decir, el impacto final en los haberes de bolsillo de cada periodo se calculará sobre el sueldo conformado del mes previo, otorgando un ajuste progresivo a lo largo del ciclo.

Incremento para Personal de Bodega

La rama "Personal de Bodega" regula la actividad de los trabajadores en establecimientos industriales, bodegas, plantas de fraccionamiento, champagneras, destilerías y licorerías, nucleados bajo el convenio colectivo de trabajo 85/1989. El aumento se fraccionó de la siguiente manera:

Septiembre-Octubre: 3,6%

Noviembre-Diciembre: 3,6%

Enero-Febrero: 3,6%

Se estima que los salarios básicos quedarán en $1.100.000, aproximadamente, sin contar adicionales como antigüedad o presentismo ni beneficios que otorgan las propias empresas.

Suba para Trabajadores de Viña

En cuanto a la rama "Trabajadores de Viña", incluye a los obreros y empleados que realizan tareas rurales y de cultivo en las viñas y propiedades vitícolas, bajo el convenio colectivo de trabajo 154/1991 y también se pactó en tres cuotas de esta forma:

Septiembre-Octubre: 3,4%

Noviembre-Diciembre: 3,4%

Enero-Febrero: 3,4%

En este caso el total del incremento es 10,2% y también es acumulativo. Los básicos de los "Trabajadores de Viña" quedarán en unos $850.000, sin ninguna asignación.

Negociaciones complejas y pedido de homologación

Las negociaciones entre la FOEVA, encabezada por su secretario General, Guido Álvarez, y los representantes de las cámaras empresariales venían de fracaso en fracaso, abriendo la posibilidad de un conflicto en la actividad. En la última oferta de las patronales, la organización gremial consideró que la propuesta resultaba "inaceptable por ser paupérrima".

En ese marco, el titular de FOEVA Mendoza, Guido Álvarez, advirtió no solo por la caída del poder adquisitivo en el sector, sino también por la pérdida de fuentes de trabajo, en el marco de la baja en el consumo y ciertas medidas dispuestas por el gobierno a través del ministerio de Desregulación.

Ahora, tanto la Federación de Trabajadores Vitivinícolas como las cámaras empresariales solicitaron al ministerio de Capital Humano, a través de la secretaría de Trabajo -que arbitró en las negociaciones entre las partes- que se homologue el acuerdo para que se haga efectivo el pago del aumento del primer tramo, es decir, para el bimestre septiembre-octubre.