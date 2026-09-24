ANSES confirmó cuánto se cobrará de jubilación mínima y máxima en octubre 2026

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y responde al último dato de inflación, correspondiente a agosto de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el incremento de las jubilaciones para el mes de octubre. A través de la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suba será de 1,66% y llegará a $435.748,51 de haber mínimo.

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y responde al último dato de inflación disponible, correspondiente a agosto de 2026, medido por el INDEC.

El mecanismo de movilidad previsional vigente indexa los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios, en este caso frente a la inflación de agosto.

La resolución también extiende el ajuste a las asignaciones familiares. Modifica, además, los rangos de remuneraciones imponibles que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social.

Dé cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en octubre 2026

El haber mínimo jubilatorio pasará a $435.748,51 en octubre 2026. Ese monto surge del ajuste del 1,66% dispuesto por ANSES para el décimo mes del año.

De mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional ascendería a $505.748,51. El Gobierno abona ese refuerzo desde 2024.

El beneficio del bono no alcanza a todos. Solo lo reciben quienes perciben el haber mínimo jubilatorio.

La cifra de $435.748,51 rige para el régimen general de jubilaciones. Incluye a millones de beneficiarios en todo el país.

Por otra parte, el haber máximo jubilatorio quedó fijado en $2.932.174,85 para octubre 2026. Ese grupo de beneficiarios no accede al bono extraordinario de $70.000.

Ambos montos —mínimo y máximo— surgen de la resolución 284/2026. Rigen para el régimen general de jubilaciones administrado por ANSES.

La medida también actualiza el valor de la Prestación Básica Universal (PBU). A partir de octubre, la PBU quedará establecida en $199.335,05 y se utiliza para calcular determinadas jubilaciones del régimen general.

La actualización de la PBU forma parte de las atribuciones asignadas a ANSES. La normativa vigente faculta al organismo a modificar ese valor.

Cómo quedan las bases imponibles para aportes en octubre 2026

La resolución modifica las remuneraciones imponibles sobre las que se calculan los aportes al sistema. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98.

La base máxima ascenderá a $4.769.631,49. Ambos valores rigen para los aportes que se efectúan al régimen previsional.

Ese ajuste impacta en trabajadores en relación de dependencia. También alcanza a empleadores que deben realizar contribuciones patronales.

Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

El incremento del 1,66% también alcanza a las pensiones incluidas en el esquema previsional. En ese marco, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $348.598,81 en octubre 2026.

La PUAM se dirige a personas de 65 años o más. Beneficia a quienes no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Fue prevista en la Ley N° 27.260. Su actualización responde al índice de inflación del período anterior, correspondiente a agosto.

Al igual que el resto de las prestaciones comprendidas en la resolución 284/2026, la PUAM se ajusta mensualmente. El objetivo es mantener el poder de compra de los beneficiarios.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar desde el 8 de octubre. El calendario se organiza según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Este grupo de beneficiarios incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos o más, y adultos mayores sin aportes. Las PNC no requieren haber realizado contribuciones previas al sistema.

Cuándo cobran los jubilados del haber mínimo en octubre 2026

Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes no superen el monto límite establecido para el primer tramo tendrán sus pagos distribuidos entre el 8 y el 22 de octubre.

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 13 de octubre

DNI terminado en 3: 14 de octubre

DNI terminado en 4: 15 de octubre

DNI terminado en 5: 16 de octubre

DNI terminado en 6: 19 de octubre

DNI terminado en 7: 20 de octubre

DNI terminado en 8: 21 de octubre

DNI terminado en 9: 22 de octubre

Este es el grupo más numeroso de beneficiarios. Incluye a quienes perciben el haber mínimo de $435.748,51 más el bono de $70.000.

Cuándo cobran los jubilados de haberes superiores en octubre 2026

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el límite establecido para el primer intervalo de pago, el cronograma comenzará el 23 de octubre.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Las fechas de cobro se determinan principalmente por la terminación del DNI, por lo que cada beneficiario debe consultar el día correspondiente a su grupo de pago para planificar el retiro del dinero.

Qué hay que tener en cuenta del calendario ANSES octubre 2026

El cronograma de ANSES para octubre contempla tres grandes grupos. Primero, las Pensiones No Contributivas. Luego, las jubilaciones y pensiones que no superan el primer intervalo. Finalmente, los haberes que superan ese límite.

La programación difundida para octubre también contempla la extensión de la validez de las Órdenes de Pago Previsional (OPP). Los Comprobantes de Pago mantienen su vigencia hasta el 10 de noviembre.

Esa extensión permite a los beneficiarios cobrar sus haberes con mayor flexibilidad. No es necesario acudir el primer día hábil del cronograma asignado.

ANSES administra las prestaciones de millones de beneficiarios en todo el país. El organismo previsional argentino gestiona desde jubilaciones y pensiones hasta titulares de programas de asistencia social.