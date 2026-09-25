Trabajadores avícolas cerraron paritaria con sueldo básico superior a los $2.000.000

El sindicato de la Alimentación logró una mejora del 1,9% en medio del conflicto en Granja Tres Arroyos. Preocupación por la situación de la actividad

La conducción de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) llegó a un acuerdo salarial para rama Avícola, personal nucleado bajo el convenio colectivo de trabajo 783/20. La mejora es de un 1,9 por ciento remunerativo, calculado sobre las escalas básicas vigentes a agosto.

El dato no es menor, teniendo en cuenta que la dinámica de la actividad hoy está atravesada por el conflicto en Granja Tres Arroyos, que atraviesa el concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de 536.000 millones de pesos, el cierre de sus plantas y el despido del personal, al tiempo que el consumo de pollos continúa creciendo a costa de la caída en las ventas de la carne.

De cuánto es el incremento salarial de septiembre 2026

Las negociaciones fueron encabezadas por el secretario General de la FTIA, Héctor Morcillo, y los representantes del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA). La organización gremial explicó que el reajuste retroactivo acumulado durante la primera quincena de septiembre se cancelará de manera conjunta con la liquidación de la segunda quincena del mes.

Con el incremento del 1,9 por ciento, los salarios básicos para el período comprendido entre el 1° y el 30 de septiembre quedaron de la siguiente manera:

Personal jornalizado por hora

Grupo 1: $9.821,12

Grupo 2: $10.072,70

Grupo 3: $10.455,06

Grupo 4: $10.998,34

Grupo 5: $11.501,49

Mantenimiento y Oficios Varios

Ayudante: $10.927,86

Medio Oficial: $11.390,69

Oficial: $13.161,45

Oficial Múltiple: $13.483,76

Oficial Matriculado y Especializado: $13.624,67

Personal obrero mensualizado,

Grupo A: $2.086.331,50

Grupo B: $2.196.497,52

Grupo C: $2.296.084,95

Artículo 8 del CCT vigente $2.755.301,94

Personal administrativo

Categoría 1: $2.086.331,50

Categoría 2: $2.196.497,52

Categoría 3: $2.296.084,95

Categoría 4: $2.399.234,04

Categoría 5: $2.504.139,10

Categoría 6: $2.609.075,11

Acuerdo anterior y preocupación por la actividad

El último acuerdo entre el gremio y la cámara empresarial fue de un 4 por ciento acumulativo para el bimestre julio-agosto, que se aplicó de esta forma:

Julio: 2,2% remunerativo , calculado de forma directa sobre las escalas básicas vigentes a junio.

Agosto:1,8% remunerativo, que se aplicará de forma acumulativa sobre los valores alcanzados en julio.

Ahora, la mejora se pactó en forma mensual, modalidad que han implementado varias organizaciones gremiales para seguir de cerca el proceso inflacionario que, si bien está contenido, los sindicalistas sostienen que "existe otra medición que se sufre con el alza de las tarifas del transporte y alimentos".

Frente a esta situación, Morcillo sostuvo que "nuestro compromiso es seguir defendiendo el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, al tiempo que enfrentamos una crítica situación donde la industria en general se ve afectada, con el cierre de empresas y la suspensión y despidos".