Cuánto salen hoy las empanadas que come Ricardo Darín

La docena por la que el actor había había pagado $48.000 el año pasado, ahora cuesta casi $75.000. El incremento fue del 56%, aunque hay promociones

Las empanadas que había mencionado Ricardo Darín durante una entrevista con Mirtha Legrand finalmente llegaron a casi $75.000 la docena. El dato vuelve a poner en escena una polémica que había generado fuertes cruces entre el actor, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

En aquella oportunidad, Darín había contado que una docena de sus empanadas favoritas costaba $48.000. La cifra generó una fuerte reacción del Gobierno y abrió una discusión sobre el precio de los alimentos y el costo de vida.

Un año después, esas mismas empanadas registran un valor considerablemente mayor. Según el precio relevado actualmente en Pedidos Ya, algunas de las variedades más vendidas de Mi Gusto cuestan $6.224 cada una.

Por lo tanto, comprar una docena implica pagar $74.688, sin incluir los gastos de envío de la aplicación.

Cuánto aumentaron las empanadas de Ricardo Darín

Si se compara el precio actual con los $48.000 que había mencionado el actor durante aquella recordada aparición televisiva, el aumento llega al 56% en un año.

La suba se ubica unos 20 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual informada por el INDEC, según el dato utilizado en la comparación.

De esta manera, el precio de las empanadas avanzó considerablemente más que el nivel general de precios durante el período analizado.

La comparación, además, vuelve a poner en perspectiva aquella discusión que había comenzado alrededor de los $48.000 que Darín mencionó públicamente.

Qué había dicho Darín sobre las empanadas de Mi Gusto

La polémica comenzó cuando el actor habló sobre el precio de las empanadas durante la mesaza de Mirtha Legrand.

El comentario provocó una respuesta directa de Javier Milei, quien cuestionó públicamente a Darín.

"Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular, y terminó siendo un ignorante y un operador berreta", había dicho el Presidente.

Caputo también se sumó a la discusión y rechazó que una docena de empanadas pudiera costar cerca de $50.000.

"Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", sostuvo el ministro de Economía.

El cruce convirtió al precio de las empanadas en uno de los temas de discusión alrededor del costo de vida y la evolución de los precios.

Cuánto cuestan ahora las empanadas

Las empanadas mencionadas en la polémica son las de Mi Gusto, una cadena que ofrece diferentes variedades y combina opciones tradicionales con otras preparaciones.

Entre los sabores más vendidos aparecen las empanadas de vacío y provoleta y las de doble bacon cheeseburger.

Actualmente, ambas cuestan $6.224 por unidad, de acuerdo con el precio publicado en Pedidos Ya.

Con ese valor, la cuenta para una docena queda de la siguiente manera:

1 empanada: $6.224.

6 empanadas: $37.344.

12 empanadas: $74.688.

El cálculo no contempla el costo de envío de la aplicación.

Cuánto salen en la aplicación de Mi Gusto

Sin embargo, existe una diferencia si el pedido se realiza directamente a través de la aplicación de Mi Gusto.

En ese caso, cada empanada tiene un precio de $5.200, por lo que la docena queda en $52.000. Ese valor incluye, además, dos salsas a elección.

Así, el precio final puede variar según el canal utilizado para realizar la compra: mientras que en Pedidos Ya una docena llega a $74.688, en la aplicación de Mi Gusto cuesta $52.000 e incluye las dos salsas.

La diferencia resulta relevante al momento de comparar el precio actual con los $48.000 que Darín había mencionado originalmente.