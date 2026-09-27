Las exportaciones agroindustriales marcaron un nuevo récord en agosto

Con 135 mercados como destinos en todo el planeta, la venta de productos argentinos mostró una suba del 10% interanual en volúmen

El comercio exterior del sector primario y sus derivados mantiene una senda de fuerte expansión durante 2026. De acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional del Ministerio de Economía de la Nación, en base a cifras del INDEC, las exportaciones agroindustriales acumularon un récord histórico de 84,26 millones de toneladas entre enero y los primeros ocho meses del año. Este volumen representó un incremento interanual del 10% en tonelaje y del 13% en divisas, alcanzando un ingreso total de 37.525 millones de dólares.

El informe oficial detalló que los embarques argentinos tuvieron como destino 135 mercados internacionales, logrando que 126 productos agroindustriales registraran los mayores montos de facturación de la última década. El comportamiento responde tanto a la consolidación de los complejos tradicionales como al crecimiento acelerado de bienes de economías regionales y productos con menor volumen histórico.

Exportaciones: los rubros con mayores subas e incrementos por destinos

El balance de las operaciones comerciales reflejó incrementos significativos en complejos clave como las carnes, los aceites, la pesca y la horticultura:

Carnes vacunas y derivados: La carne bovina deshuesada y congelada generó USD 1.889 millones (suba del 40%), mientras que los cortes frescos o refrigerados alcanzaron USD 1.051 millones (+36%).

La carne bovina deshuesada y congelada generó USD 1.889 millones (suba del 40%), mientras que los cortes frescos o refrigerados alcanzaron USD 1.051 millones (+36%). Complejo oleaginoso y pesca: El aceite de girasol sumó USD 1.842 millones (+55%), los granos de girasol USD 623 millones (+869%) y los crustáceos congelados USD 756 millones (+77%).

El aceite de girasol sumó USD 1.842 millones (+55%), los granos de girasol USD 623 millones (+869%) y los crustáceos congelados USD 756 millones (+77%). Economías regionales y lácteos: Destacaron la miel con USD 223 millones (+59%), el limón con USD 203 millones (+45%), el queso muzzarella con USD 183 millones (+15%) y la madera aserrada con USD 107 millones (+25%).

Destacaron la miel con USD 223 millones (+59%), el limón con USD 203 millones (+45%), el queso muzzarella con USD 183 millones (+15%) y la madera aserrada con USD 107 millones (+25%). Mercados compradores: Los principales clientes globales fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. A su vez, se registraron fuertes saltos porcentuales en destinos como Bulgaria (+2.990%), Rumania (+424%), Mozambique (+388%) y Jordania (+295%).

En paralelo, la nómina técnica oficial resaltó que rubros de menor escala registraron máximos históricos para su sector, entre los que figuran el orégano, las preparaciones de tomate, el café tostado, las semillas de coriandro, el kiwi, el aceite de jojoba y los salvados de cereales.