J.P. Morgan recortó su proyección de crecimiento para el país durante 2026

El banco estadounidense advirtió que la economía argentina tuvo en julio su peor desempeño mensual desde el arranque de la pandemia de coronavirus

La desaceleración de la actividad económica volvió a encender las alarmas entre las entidades financieras internacionales. Tras la difusión de los últimos datos publicados por el INDEC, la firma bancaria de Wall Street J.P. Morgan recortó fuertemente su proyección de crecimiento para la Argentina durante 2026, reduciendo la estimación de un 2,7% previo a un 1,5% para todo el año. La revisión a la baja responde a un resultado del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio significativamente peor al esperado por los analistas.

A través de un informe difundido en sus canales de análisis, la entidad señaló que anticipaba un dato de actividad débil para el inicio del segundo semestre debido al freno registrado entre abril y junio, pero reconoció que el derrumbe mensual informado por el organismo oficial superó con creces su previsión inicial del -1%. Según detalló el INDEC, la actividad cayó un 2,9% desestacionalizado en julio respecto de junio y mostró un retroceso del 1,4% en la comparación interanual.

Perspectiva histórica y sectores en caída

La severidad del indicador llevó a los economistas de J.P. Morgan a poner en perspectiva la magnitud de la contracción técnica registrada durante la segunda mitad del año. En ese sentido, la entidad remarcó que el país registró en julio su peor desempeño mensual desestacionalizado desde el confinamiento de abril de 2020. Al excluir el impacto de la pandemia, el shock financiero internacional de 2008 y la crisis de 2018-2019, no se registraba un retroceso mensual de tal magnitud desde el año 2004.

Con el resultado de julio, la economía quedó un 4,5% por debajo del techo alcanzado en marzo de este año, al tiempo que el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo del 2,2% al 1,7%. Asimismo, de los 15 rubros relevados por el INDEC, ocho mostraron caídas interanuales en julio, donde los peores registros se observaron en el comercio mayorista y minorista con un -5,1% y en la industria manufacturera con una contracción del -4,6%, a diferencia de la minería que avanzó un 8,4% y de la pesca que cerró en terreno positivo.

De cara a los próximos meses, el banco norteamericano anticipa una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre, advirtiendo que la evolución de agosto y septiembre resultará determinante para definir si la economía entra en una recesión técnica de dos trimestres consecutivos.