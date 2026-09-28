Cristiano Rattazzi pidió dolarizar y dijo que el peso "es una moneda falopa"

El ex CEO de FIAT propuso que reemplazar el peso por el dólar es clave para defender el poder adquisitivo frente a la inflación y la pobreza

Cristiano Rattazzi cargó duramente contra el peso argentino. El empresario automotriz afirmó que la moneda local es una "moneda falopa" y reclamó avanzar con la dolarización de la economía.

Las declaraciones llegaron en medio de un análisis sobre la situación económica actual. Rattazzi reconoció mejoras respecto de gestiones anteriores, pero marcó que el panorama está lejos de ser satisfactorio.

"Está bastante bien en relación a lo que era. Tampoco está tan maravillosa como uno quería pensarlo y quería que fuera", dijo en diálogo con LN+. Según el empresario, la falta de una definición monetaria clara condiciona las decisiones de empresas y hogares, especialmente en períodos electorales donde la incertidumbre cambiaria se dispara.

El planteo central de Rattazzi apunta a reemplazar el peso por el dólar. Según su visión, países que adoptaron esa alternativa tuvieron mejores resultados que Argentina.

"¿Por qué no se hizo antes?", cuestionó. Y advirtió que la moneda argentina perdió valor durante décadas sin que ningún gobierno lograra revertir esa tendencia.

Por qué Rattazzi quiere que los sectores vulnerables cobren en dólares

El argumento más fuerte del empresario se enfoca en los sectores de menores ingresos. Para Rattazzi, la dolarización les daría una referencia de valor estable.

Contrastó un ingreso nominal en pesos con su equivalente en dólares. "Con dólares, las personas tendrían en el bolsillo algo que vale", planteó.

Fue más lejos. Describió al peso como una "moneda basura desde hace cien años" y anticipó que en la próxima década habrá menos monedas en circulación a nivel mundial.

Mencionó al dólar, el euro, la moneda china y posibles instrumentos vinculados a criptomonedas como las referencias futuras del sistema financiero global.

Consultado directamente si el peso era una "moneda falopa", respondió: "Totalmente". Agregó que se trata de un mecanismo con el que se "ha estafado" a la población "año tras año, tras década, tras década".

"¿Por qué a la gente pobre que usa la moneda le das pesos? Por lo menos a ellos dales dólares", insistió. Según Rattazzi, el uso de una moneda débil alimenta la incertidumbre y deja expuestos los ingresos de quienes no cuentan con mecanismos financieros para protegerse de la inflación.

Precios argentinos versus el resto del mundo

Durante la entrevista, Rattazzi también abordó el nivel del dólar y el encarecimiento de bienes y servicios en Argentina.

Consideró que los precios locales resultan elevados al compararlos con los de otros países. Señaló que la competencia externa podría contribuir a una baja de valores en algunos rubros.

Tras pasar tres meses en Italia, le llamó la atención el costo de productos en el mercado argentino. Sin embargo, vinculó esa situación con la competencia y las condiciones para importar bienes.

Mencionó a plataformas y empresas de comercio que venden productos del exterior. Para el empresario, esa apertura puede presionar a la baja los precios internos si se sostiene en el tiempo.

La crítica al impuesto que "mata la producción"

Rattazzi apuntó contra el sistema tributario argentino. Cuestionó especialmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que definió como un gravamen que afecta toda la cadena productiva.

"Mata la producción", afirmó. Sostuvo que la estructura fiscal perjudica de modo particular a las pequeñas y medianas empresas.

Planteó que los impuestos que afrontan las pymes son "horribles, distorsivos, absurdos". Pidió su eliminación o reducción con rapidez.

A su entender, esa carga resta competitividad a las firmas locales frente a productos y empresas del resto del mundo. Lo dijo en un contexto donde la industria china gana espacio en distintos mercados.

Qué pasa con la competencia industrial de China

Al abordar la expansión industrial china, Rattazzi señaló que las cadenas de producción del país asiático alcanzaron un nivel de eficiencia que genera preocupación en Europa y Estados Unidos.

Mencionó a los fabricantes de vehículos y de maquinaria como sectores que enfrentan una competencia creciente. Las automotrices europeas y estadounidenses buscan alianzas para no quedar fuera del mercado.

Sostuvo que las compañías privadas deben buscar acuerdos con firmas chinas cuando eso permita sostener su negocio. Puso como ejemplo la asociación de Stellantis con Leapmotor.

Para las automotrices, ignorar el avance de esos competidores puede implicar dificultades a mediano plazo. El empresario advirtió que las exportaciones argentinas hacia China se concentran principalmente en productos agropecuarios y de bajo nivel de elaboración, con potencial en carne bovina pero con restricciones que afectan aproximadamente 20% de los intercambios globales.

Rattazzi cerró su planteo monetario con una crítica al uso especulativo de los pesos. Dijo que la moneda local debería quedar para quienes operan en el sistema financiero, "para divertirse, hacer carry trade y todo eso".

Mientras tanto, reiteró su propuesta: que los ingresos de la población se expresen en dólares para protegerlos de la volatilidad cambiaria que caracterizó a la economía argentina durante décadas.