Claudio Loser pidió a Milei que baje tasas y deje subir el dólar para salir de la recesión

El economista, exfuncionario del FMI, sugirió medidas para impulsar la actividad y alertó sobre los riesgos de mantener un tipo de cambio poco competitivo

Claudio Loser, economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), planteó que el Gobierno debería modificar aspectos centrales de su política económica para enfrentar la recesión. En particular, sostuvo que una baja de las tasas de interés podría reactivar la actividad y permitir que el dólar adopte una posición más realista.

Durante una entrevista en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (AM 1190), el economista también analizó el aumento del riesgo país. Advirtió sobre la pérdida de competitividad de varios sectores productivos. Y evaluó el margen que tendría el Ejecutivo para incrementar el gasto público frente a los niveles de pobreza.

Loser además se refirió a la situación de la economía estadounidense. Analizó el impacto que las tasas de interés, el precio de los combustibles y el escenario internacional podrían tener sobre las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

El especialista es un reconocido economista graduado de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuenta con un doctorado de la Universidad de Chicago. Desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro del Fondo Monetario Internacional, liderando las negociaciones y el monitoreo de las economías latinoamericanas durante casi una década.

Es el director, fundador y presidente ejecutivo de Centennial Latin America. Desde esa consultora analiza la política económica internacional y regional.

Por qué el Gobierno debería bajar las tasas de interés según un exjerarca del FMI

Consultado sobre por qué propone aflojar las tasas de interés y permitir cierta depreciación del tipo de cambio, Loser explicó su visión. "Fundamentalmente, en estas cosas siempre hay una cuestión de arte más que de ciencia", comenzó.

"Yo creo que, con la buena obsesión, si uno puede decir esto, de bajar la inflación, están empezando a jugar con el tipo de cambio, o están jugando con el tipo de cambio, entre comillas, para que no acelere la inflación", señaló.

El economista consideró que con la política fiscal estas cosas se van a solucionar, aunque puede haber un poco más de inflación, pero la Argentina está perdiendo competitividad.

"No en minería, no en gas y petróleo, en agricultura estamos bien. Industria, algunas tienen que desaparecer, lamentablemente", admitió. Agregó que tiene que haber alguna protección o mejor capacidad competitiva en alguna parte de la industria, que es la que genera más empleo.

"Ahora, la tasa de interés es la herramienta que usa el Gobierno, fundamentalmente, para mantener, digamos, el dólar atrasado", planteó. Y completó: "Yo creo que una baja, aunque sea pequeña, en la tasa de interés, va a permitir, por un lado, mejorar la situación de los deudores, aumentar un poco la actividad económica y hacer que el dólar, digamos, tome una posición más realista".

Jorge Fontevecchia le recordó que no solamente él, un economista con una trayectoria ampliamente responsable, sino muchos otros economistas, incluso hasta más ortodoxos, le reclaman al Gobierno "no sé si llamarlo heterodoxia o un poquito de intervencionismo". Cuando normalmente los gobiernos abusan de lo contrario, en este caso, el Gobierno hace oídos sordos.

"En este momento, o sea, me cuesta decirlo, porque va contra mi religión ortodoxa, pero tienen que darle quizá un poquito más en la parte de gasto público", respondió Loser.

"Por otro lado, creo que tienen margen, en términos del resultado fiscal. Evidentemente, hay un problema muy serio de pobreza, pobreza extrema, que es un poco la más parecida a la del Banco Mundial", señaló.

El especialista reconoció que las cosas no han cambiado tanto. Pero evidentemente tendrían que trabajar en eso y quizá, en términos de la liberalización, hacer una trayectoria un poco más pausada. "Me cuesta decirlo, creo que hay alguna de esas cosas que van a tener que hacer", admitió.

Qué significa el salto de 200 puntos básicos del riesgo país argentino

Fontevecchia planteó que el riesgo país aumentó en 60 días 200 puntos básicos, es decir, un 50% de incremento. Le preguntó al economista qué significa y síntoma de qué es ese salto.

"Bueno, el aumento de 200 puntos, que son 2% en la tasa de interés, efectivamente, es un mal signo, pero no es todo atribuible a la Argentina", respondió Loser.

Explicó que estamos en una situación donde los bancos centrales principales están subiendo la tasa de interés, "claro, 0,25, 0,50, donde hay miedo en general a una recesión y donde países fronterizos, digamos, llamémoslo la Argentina, sufren, no es el único".

"Por otro lado, está este miedo de que, con la caída en el ritmo de actividad económica, las posibilidades de que Milei triunfe el año que viene y que pueda mantener la política económica, se reducen. Eso es mi interpretación", agregó.

Fontevecchia le señaló que cuando uno ve el EMBI de toda América Latina, en el mismo período pasó de 172 a 171. Brasil, Chile, Perú, bajaron su riesgo país mientras la tasa de interés subió. "O sea, pareciera ser que el elemento externo no es el determinante en el caso de Argentina", planteó.

"Yo diría... Argentina es un país más riesgoso y por ese lado se da. Pero usted está bien en corregirme. O sea, eso quizá tenga menos importancia", reconoció Loser.

"Debo corregirme y la parte interna, con el hecho de que hay una recesión, del hecho de que hay temas acerca de la morosidad de las deudas, de las deudas internas, hace que estén nerviosos en el mercado internacional", completó.

Con qué países debería compararse Argentina en términos de riesgo crediticio

Fontevecchia sugirió que probablemente sea un error colocar a la Argentina con Perú, Brasil o Chile. Que deban colocarse con los países de alto riesgo. Porque probablemente todos estos, si bien son vecinos geográficos de la Argentina, no son vecinos de riesgo.

Le preguntó entonces cuáles le parecían países comparables, fronterizos por su historia crediticia, para poder hacer esa cuenta.

"Bueno, yo creo... Bueno, hay países como Bolivia, Colombia, hay que ver qué es lo que pasa. Algunos países centroamericanos, países endeudados del Asia, como Bangladesh. Como Pakistán, países como Egipto", enumeró Loser.

"Suena un poco... Alguna gente se enojaría de que yo diga esto, pero en términos de riesgo con lo que ha pasado en la Argentina, aunque está mejor, creo que está en esa familia", completó.

Fontevecchia le propuso hacer esa búsqueda entonces y compartirlo con la audiencia. En el caso de Colombia también había bajado, pero no miraron Bolivia. "Y vamos a mirar el caso de países con un alto endeudamiento", prometió.

"Si yo salgo mal, usted me echa del trabajo", bromeó Loser.

Cómo está la economía estadounidense a días de las elecciones

El conductor le pidió al economista que cuente sobre la economía norteamericana. Le planteó que no suben la tasa de interés en contra de lo que el presidente Trump desea. Que hay elecciones dentro muy prontito.

Recordó que el aumento del precio de la gasolina impacta sobre los bolsillos de los norteamericanos. El aumento de la tasa de interés también, porque la mayoría de la sociedad norteamericana vive a crédito.

Le preguntó cómo está la economía norteamericana y cómo cree que eso va a repercutir en las elecciones de noviembre.

"La economía norteamericana está frágil. El colchón que se habían armado los norteamericanos después o durante la pandemia se ha acabado", respondió Loser.

"La inflación, por supuesto, en términos argentinos puede ser irrisoria, pero el impacto que tiene ir a una estación de servicio y cargar en un auto mediano, estoy hablando de mi caso, u$s70 de nafta, que, o sea, para Argentina puede parecer normal, es impactante", señaló.

Agregó que hay cosas en la parte de comida y eso, evidentemente, tiene muy mal a la gente. Con el aumento de tasas de interés, esto le pega a la industria de la construcción, en el sentido de que es mucho más difícil conseguir hipotecas y es mucho menos rentable construir.

"Y todo eso está creando un ambiente bastante adverso al Gobierno de los Estados Unidos, aparte o en conjunto con elementos, digamos, de antipatía más generalizada a Trump", analizó.

Mencionó también el hecho de que hay una guerra que ya lleva, cree, ocho o nueve meses con Irán. Que se suponía que tenía que ser resuelta en unos días y que evidentemente está poniendo gran presión.

"Presión de guerra, presión de precios de gasolina y presión de déficit fiscal, si lo pongo en el orden que corresponde", detalló.

Qué va a pasar con Trump en las elecciones de noviembre según un especialista

Fontevecchia le dijo que lo escuchaba y parecía un predictor de que va a perder las elecciones no solamente en representantes, o sea, diputados, sino también en el Senado. Le preguntó cuál era su pronóstico.

"Mi pronóstico es que va a perder la Cámara de Representantes, la equivalente a la Cámara de Diputados de Argentina", respondió Loser.

"En el Senado es un poco más complicado, pero ahí hay... También tiene un gran riesgo que se den vuelta algunos estados, hay dos senadores por estado y que se den vuelta algunos y que puede llegar o a tener una mayoría mínima o perder la mayoría", agregó.

Completó que en ese caso evidentemente Trump va a estar en una situación muy complicada. "Por supuesto, o sea, yo no lo defiendo para nada. Él es un comerciante y un negociador, así que un negociador en la venta de alfombras, entonces va a tratar de encontrar algún tipo de equilibrio con un Congreso demócrata", cerró.