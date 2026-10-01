Bullrich habló de la reforma previsional y pidió "más velocidad" en los cambios económicos

La senadora propuso en IDEA un sistema previsional mixto que integra fondos estatales y privados para garantizar haberes futuros

Patricia Bullrich subió al escenario del coloquio IDEA este miércoles y dejó una serie de definiciones políticas y económicas. La senadora cuestionó de raíz el funcionamiento del sistema previsional argentino y planteó modificar completamente cómo se financian las jubilaciones. Además, pidió más velocidad en las reformas para que la mejora de la economía se refleje en las familias.

Fue durante la segunda jornada de la 62° edición del encuentro empresarial. Bullrich no se guardó nada.

"Hay que hacer un sistema donde ya no dependa más la seguridad social de la empleabilidad", lanzó. Su propuesta: combinar una parte de los impuestos generales con un esquema de ahorro individual.

Según su diagnóstico, el modelo actual está diseñado para un país con pleno empleo y formalidad total, una realidad que Argentina dejó atrás hace décadas.

En tanto, al referirse a la eocnomía diaria, la senadora sostuvo que es necesario que los cambios del Gobierno comiencen a reflejarse en "cada familia". En ese sentido, pidió "velocidad, velocidad en los cambios". El objetivo, sostuvo, es que las reformas puedan mostrar rápidamente una mejora para que se refleje en "una economía familiar mucho más amable".

El diagnóstico que hizo Bullrich del sistema actual

La senadora fue contundente al describir el panorama. Hoy hay 6.000.000 de trabajadores formales sosteniendo un sistema previsional que atiende a 20.000.000 de beneficiarios.

"Tenés entre un 41%/45% de informalidad, es decir, no aporte", explicó Bullrich. Y agregó: "Y tenés el aporte del estado, que le pago con impuestos del estado al trabajador del estado".

Los números confirman el desequilibrio. El 70% de las jubilaciones se pagan con impuestos generales. Solo el 30% restante proviene de la recaudación directa de aportes.

"El sistema no va más", sentenció la senadora frente a los empresarios.

Para Bullrich, el problema de fondo es estructural. Argentina mantiene un esquema previsional basado en un modelo de pleno empleo fordista que ya no existe, donde las personas nacían y morían en la misma empresa.

La propuesta: eliminar los impuestos al trabajo

Bullrich planteó "pensar fuera de la caja" y fue directa: "No hay que cobrar más impuestos al trabajo".

La frase generó una ovación inmediata en el auditorio repleto de empresarios.

La senadora explicó cómo funcionan hoy los aportes. El empleador paga 60% y el trabajador 40%. "Se dice que es salario diferido, bueno más o menos, no es tu salario diferido", cuestionó.

Su argumento: ese 40% que aporta el trabajador se diluye al repartirse entre millones de beneficiarios. El resultado final es que cada jubilado termina cobrando una proporción mucho menor de lo que aportó.

"Si vos sacás los impuestos al trabajo, ¿quién es en blanco y quién es en negro? Se termina", planteó Bullrich.

La eliminación de estos impuestos, según su visión, borra la distinción entre trabajadores formales e informales y permite replantear desde cero cómo se financia la seguridad social.

Cómo funcionaría el nuevo sistema previsional

Bullrich propone un modelo dual. Por un lado, una base de financiamiento proveniente de impuestos generales. Por otro, un mecanismo de ahorro individual.

"Tenés un futuro en el que la persona tiene la previsibilidad de tener una parte que le va a pagar el estado por los impuestos que ha pagado durante su vida", detalló la senadora.

Esa sería la primera pata: recursos del Estado financiados con la recaudación general, no con impuestos específicos al trabajo.

La segunda pata sería el ahorro. "Y la parte va a ser un ahorro que cada uno se va haciendo o de manera un poquito más compulsiva, como es ahora la ley laboral", agregó.

Bullrich mencionó como referencia el esquema actual del FAL (Fondo de Cese Laboral). Hoy cada trabajador aporta 1% de su salario a esa cuenta individual.

"Puede ir por un convenio colectivo de trabajo", sugirió la senadora sobre cómo instrumentar ese ahorro obligatorio.

El argumento del cambio tecnológico

Para reforzar su planteo, Bullrich apuntó contra el modelo laboral tradicional. "Llegó el fin de los sistemas previsionales basados en el empleo y empleo fordista", afirmó.

"Esa historia de que vos nacías en una empresa y morías en esa empresa, ese modelo laboral está desaparecido", continuó. Y remató: "Y ahora, con la inteligencia artificial, ni te cuento".

Su mensaje fue claro: diseñar jubilaciones sobre la base del empleo formal de largo plazo es anacrónico en un mundo donde las trayectorias laborales son cada vez más fragmentadas.

La senadora cerró con una advertencia demográfica. "Va a haber más gente grande, es muy importante cubrirlo totalmente nuevo", dijo.

Y redobló la apuesta: "Pero no podemos seguir con un sistema previsional que lo único que reparte es una jubilación de pobreza".

"No podés sacar nada que no sea una jubilación de pobreza cuando vos tenés solo 6.000.000 bancando 20.000.000", concluyó Bullrich ante el auditorio del coloquio IDEA.