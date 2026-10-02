Otro canal de streaming en la mira: impidió inspección de la Secretaria de Trabajo porteña

Se trata de la empresas 2 Reyes, que funciona en Palermo. El sindicato de televisión reclama que se encuadre a l personal en el convenio 634/11.

El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) continúa con la campaña de regularización del personal que se desempeña en los streaming. En este caso, dirigentes de la organización gremial y funcionarios de la secretaría de Trabajo porteña no pudieron realizar la inspección de la empresa de streaming 2 Reyes, ubicada en Niceto Vega 5635 (Palermo), donde funciona el reconocido boliche INK.

Fuentes gremiales señalaron que, en principio, les permitieron el ingreso a las instalaciones, detallando que fue fundamental la presencia de funcionarios de la cartera laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no pudieron completar el relevamiento de los trabajadores y trabajadoras, ni constatar si se cumple con las condiciones de trabajo.

Cuál fue el canal de streaming que se negó a la inspección

Desde el SATSAID remarcaron que el personal de streaming "debe estar encuadrado bajo el convenio colectivo de trabajo 634/11, que rige para la actividad audiovisual", que si bien algunas empresas están aplicando, otras "se niegan sistemáticamente", contratando bajo modalidades como monotributistas, sin pagar lo que corresponde por ley ni liquidando las contribuciones correspondientes.

El propietario y CEO de 2 Reyes Stream y la productora 2 Reyes Producciones (perteneciente a la firma Earthmedia Consulting Group S.R.L.), es Gastón Reyes, y la grilla de programación incluye figuras como:

Mariano Iúdica

Diego Moranzoni

Silvina Escudero

Claudio Rígoli

Belén Francese

Adriana Salgueiro

Los voceros gremiales aclararon que "no hacemos responsables a los conductores, periodistas o artistas que participan de la programación, porque esto los excede", subrayando que "la actividad de streaming audiovisual está comprendida en el ámbito de representación del SATSAID y, por lo tanto, las empresas deben respetar las normas laborales vigentes".

Antecedentes: los casos de Blender y AZZ de Azzaro

Si bien hay canales como Luzu, El Destape, Gelatina y Futurock que cumplen con el convenio colectivo, el gremio de la Televisión apuntó que "el bloqueo se ha convertido en un accionar repetido, como viene sucediendo en empresas como Blender y AZZ (Flavio Azzaro) que también se negaron a las inspecciones", tal como viene informando iProfesional.

En el caso de Blender, en junio pasado despidieron una decena de trabajadores tras un reclamo salarial colectivo, y la conductora Fiorella Sargenti interrumpió su programa en vivo para solidarizarse con los cesanteados. En esa oportunidad, el sindicato declaró que "las prácticas abusivas, irregulares, fuera de convenio y antisindicales de Blender tienen largo recorrido" y que desde 2024 venían solicitando la regularización de la situación laboral sin obtener respuesta.

En cuanto a AZZ, también impidieron el ingreso de la representación gremial y de funcionarios de la secretaría de Trabajo porteña, lo que derivó en una sanción contra la empresa Identidad Producciones SRL por obstruir el operativo. El argumento de los propietarios de los streaming es que sus actividades no son "ni tele ni radio", con la intención de eludir el encuadramiento bajo el convenio colectivo de la actividad audiovisual, explicaron desde el SATSAID.

En ese marco, el sindicato puso a disposición de los trabajadores y trabajadoras de 2 Reyes "el acompañamiento gremial y legal para garantizar sus derechos", y anticipó que profundizará las acciones para lograr la regularización de todas las plataformas que operan al margen de la ley.

Campaña de regulación del sindicato de Televisión

Hace pocas semanas, el SATSAID lanzó una campaña bajo la consigna "Empresarios ricos, trabajadores pobres", donde denunció que las y los dueños de los canales de streaming "se siguen presentando como emprendedores exitosos" mientras las y los trabajadores realizan sus tareas "en condiciones de empleo cada vez más precarias, con salarios bajos y excluidos de los convenios colectivos vigentes para el sector".

En su mensaje, detalló: "Los empresarios del streaming cada vez que abren la boca nos enseñan que sus privilegios son fruto de su esfuerzo, de su oportunismo y de su trabajo, mientras que a los trabajadores y trabajadoras a los que les niegan los derechos estos empresarios solo tienen para mostrar endeudamiento, frustración, que no les pagan el aguinaldo y una bronca que crece porque la guita no alcanza".

Asimismo, destacó que el streaming no es una actividad ajena al mundo laboral regulado y sentenció: "Si trabajás en streaming, sos trabajador audiovisual", y habilitó un canal de denuncias anónimas en su sitio web – satsaid.com.ar/denuncias – para que quienes trabajan en plataformas de streaming puedan reportar las condiciones en las que lo hacen.