BBVA ofrece beneficios para empresas que incorporen el Fondo de Asistencia Laboral

La entidad bancaria anunció un esquema para firmas y PyMEs que contempla comisión de administración del 0% y reintegros durante 2027

El nuevo régimen de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) establece un mecanismo de fondeo para que los empleadores del sector privado puedan constituir un respaldo económico destinado a afrontar futuras obligaciones laborales. En este esquema, los fondos se administran mediante cuentas individuales, inembargables y separadas del patrimonio de cada compañía.

BBVA lanza beneficios para empresas y PyMES

En este contexto, las entidades financieras comenzaron a presentar sus propuestas para administrar estos fondos. Entre ellas, BBVA anunció un esquema dirigido a empresas y PyMEs que contempla la posibilidad de centralizar en una misma gestión la administración del FAL y la acreditación de haberes.

Las firmas que incorporen el FAL entre agosto y diciembre de este año recibirá beneficios de BBVA.

Las empresas y PYMES que elijan a BBVA para administrar su Fondo de Asistencia Laboral, accederán a una comisión de administración del 0% desde su incorporación y durante 2027.

Además, aquellas empresas y PYMES que incorporen nuevas nóminas netas durante el segundo semestre de este año recibirán, a lo largo de todo 2027, el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas.

Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará el nuevo esquema

El régimen busca generar un fondo destinado a respaldar el cumplimiento de obligaciones laborales futuras. Cada empleador alcanzado deberá seleccionar un único vehículo para canalizar los aportes, obtener su correspondiente ID FAL y confirmar esos datos al ARCA para que las contribuciones sean derivadas correctamente.

La administración de esos recursos adquiere relevancia porque se trata de fondos que deberán estar disponibles cuando corresponda afrontar las obligaciones previstas por el régimen. En ese sentido, uno de los aspectos centrales será la forma en que cada administrador gestione las inversiones, la liquidez y el riesgo asociado a las carteras.

"Elegir quién administra los FAL de cada empresa o PyME implica definir cómo se invertirán y gestionarán recursos destinados a atender obligaciones laborales futuras. En BBVA desarrollamos una propuesta con foco en la preservación del capital, la liquidez, la diversificación y el control de riesgos, para ofrecer a las empresas trazabilidad y disponibilidad de los fondos cuando los necesiten", señaló Lautaro Veliz Espeche, head de Asset Management de BBVA en Argentina.

100% de reintegro y cero gastos de comisión, entre los beneficios que ofrece BBVA a empresas y pymes

El ejecutivo agregó que el objetivo es combinar una mirada de largo plazo con una gestión profesional de las carteras, teniendo en cuenta que los recursos tendrán como destino el cumplimiento de obligaciones laborales.

Haberes y FAL bajo una misma gestión

Uno de los aspectos que plantea la propuesta de BBVA es la posibilidad de integrar dos operatorias que forman parte de la administración habitual de una empresa: el pago de salarios y la gestión del Fondo de Asistencia Laboral.

De acuerdo con la entidad, centralizar ambas gestiones permitiría realizar en un mismo ecosistema la acreditación de haberes, el seguimiento de los aportes y la operatoria vinculada con el FAL. La integración apunta a reducir circuitos administrativos separados y facilitar el seguimiento de los movimientos.

"Las empresas y PyMEs que elijan a BBVA para administrar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL) accederán a una comisión de administración del 0% durante 2027. Además, aquellas que incorporen nuevas nóminas netas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 obtendrán el reintegro del 100% del aporte FAL correspondiente a esas nóminas durante todo 2027", explicó Ricardo Castro, head de Productos de Banca Minorista de BBVA en Argentina.

Así, el esquema combina la administración del fondo con una serie de condiciones comerciales para las empresas que se incorporen durante el período establecido. El beneficio sobre la comisión se aplica durante 2027, mientras que el reintegro alcanza a los aportes correspondientes a las nuevas nóminas incorporadas en el período de vigencia de la propuesta.

Las empresas interesadas pueden consultar las condiciones específicas de la propuesta y los requisitos de adhesión a través de los canales comerciales de BBVA.

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