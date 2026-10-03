Daza, sobre el futuro industrial de la Argentina: "Está en integrarse al mundo"

El viceministro de Economía aprovechó un gráfico estadístico de EEUU para compartir su visión respecto del futuro del mercado laboral en la industria

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, utilizó un análisis sobre la evolución del empleo manufacturero en los Estados Unidos para fijar la postura del Palacio de Hacienda respecto de la transformación del mapa productivo en la Argentina. A través de un gráfico elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana (BLS, por sus siglas en inglés), el número dos de la cartera que conduce Luis Caputo contrapuso la caída histórica de los puestos de trabajo industriales frente al fuerte incremento de la productividad impulsado por el avance tecnológico.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, desde la década de 1950 en adelante el empleo industrial en la principal economía del mundo cayó del 24% a poco más del 7% de la fuerza laboral, mientras que la producción manufacturera se multiplicó por cinco (+400%). "Un salto gigantesco de productividad. Menos trabajadores hoy producen 5 veces más", destacó Daza, agregando que a pesar de los subsidios y aranceles aplicados en EE.UU., la producción industrial se encuentra un 10% por debajo de su pico desde 2007. "Ni siquiera la mayor economía del mundo ha podido contrarrestar las fuerzas económicas y tecnológicas globales", afirmó.

El gráfico que compartió Daza sobre cómo fue bajando el número de trabajadores industriales en EEUU

Hacia la automatización, economías de escala y el costo del capital

Al proyectar esta dinámica hacia las próximas décadas, el viceministro señaló que el proceso de robotización y automatización es una "tendencia inevitable" que demandará mayor intensidad de capital y costos fijos más elevados. En este escenario global, Daza trasladó la discusión al contexto macroeconómico argentino y criticó los modelos basados en barreras arancelarias:

Sectores bajo proteccionismo: "Las industrias que sobreviven sólo detrás de protección, vendiendo únicamente al mercado local a precios mucho más altos que los que prevalecen en resto del mundo, están condenadas. Con 46 millones de habitantes no hay escala para competir. Ahí no está el futuro del empleo masivo", aseveró el funcionario.

Integración y apertura comercial: Para Daza, el camino de desarrollo radica en las compañías que "aprovechen la escala de la economía mundial", resaltando la importancia de la flexibilidad, los acuerdos bilaterales y la capacidad de "importar bienes y tecnología sin trabas ni sobrecostos".

Costo país y estabilidad: El economista remarcó que en una industria donde el capital pesa cada vez más, la variable decisiva pasa a ser el costo de financiamiento. "La estabilidad macro, respeto a contratos y reglas estables en el tiempo nos permitirán bajar el costo país y así el costo de capital", indicó.

Daza, los motores de crecimiento y las ventajas competitivas de la Argentina

Finalmente, el segundo del Ministerio de Economía sostuvo que en un entorno altamente automatizado, la disponibilidad de energía barata reemplazará a los salarios bajos como la verdadera ventaja competitiva internacional.

En esa línea, ponderó los sectores estratégicos donde la Argentina cuenta con ventajas estructurales para insertarse en el comercio global: "Vaca Muerta, minería, el agro y la economía del conocimiento le dan a la Argentina una oportunidad extraordinaria. El futuro industrial de la Argentina no está en proteger el pasado. Está en integrarse al mundo, ganar escala, bajar el costo del capital y aprovechar las enormes ventajas que tenemos en energía, recursos naturales y recursos humanos".