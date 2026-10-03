Dal Poggetto, el encarecimiento de la Argentina en dólares y el freno de la economía

La economista Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go, trazó un crítico panorama sobre el rumbo macroeconómico del país, advirtiendo por el encarecimiento de la Argentina en moneda extranjera y la parálisis de los principales motores del producto bruto. Según su lectura, la estrategia del Palacio de Hacienda para contener la dinámica de precios generó un estancamiento en la actividad productiva y límites en la acumulación de reservas, asegurando que "el Gobierno está comprando menos dólares" al analizar las restricciones operativas que enfrenta el mercado de cambios.

Dal Poggetto puso el foco en que la política económica actual dista de un esquema de libre mercado, señalando la persistencia de mecanismos de intervención por parte de la autoridad monetaria. En ese sentido, afirmó que "el Gobierno controla el tipo de cambio y controla la tasa de interés" para graficar las regulaciones que rigen el esquema financiero del Banco Central.

Al evaluar el comportamiento de los componentes clave de la demanda agregada, la directora de Eco Go alertó sobre un escenario recesivo en los sectores tradicionales del mercado interno, donde la inversión y el consumo no logran traccionar la recuperación general. En su análisis, advirtió que "la tasa de inversión está cayendo", agregando que "las inversiones no están, no tienen un impacto macroeconómico. La inversión no crece, el consumo no crece, crecen las importaciones, pero no alcanza para impactar en el nivel de actividad".

A pesar de este panorama contractivo, la economista diferenció una dinámica heterogénea donde ciertos rubros primarios y financieros logran desacoplarse del estancamiento general, señalando que "del otro lado, lo que crece es la energía y minería, el sistema financiero de la mano del crédito y el agro". Asimismo, situó el origen de este freno a principios del año pasado, explicando que "la economía está planchada desde febrero del 2025", período en el que si bien hubo expansión del crédito e ingresos, la política fiscal actuó de forma contractiva de la mano de la licuación de partidas.

Para explicar la baja gradual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la especialista remarcó que el Ejecutivo apela a frenar los ajustes de precios relativos. Al respecto, detalló que "pareciera que el Gobierno está usando el ancla cambiaria y está empezando a usar el ancla tarifaria tratando de sostener una dinámica de precios que corre algo abajo del 2, apuntando que la inflación este año cierre en la zona del 30". Sin embargo, remarcó que la contrapartida de mantener un dólar controlado frente a la suba de costos locales genera un desfasaje negativo, concluyendo en que "la contracara de tener un dólar muy clavado, con la inflación que acumula hasta agosto 28%, es una inflación en dólares. La Argentina se está encareciendo en dólares".