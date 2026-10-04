Bessent no descartó una nueva intervención del Tesoro de EEUU en el mercado argentino

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos reconoció que en un futuro podrían volver a apoyar a la argentina con una nueva operación como la de 2025

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó abierta de manera explícita la posibilidad de que la administración norteamericana vuelva a realizar una intervención financiera directa para respaldar a la Argentina. En una entrevista concedida al medio estadounidense Axios, el funcionario reivindicó el auxilio brindado al gobierno de Javier Milei durante el pico de tensión cambiaria previo a los comicios legislativos de 2025 y dejó en claro el marco de acción futuro. Al ser consultado sobre si el Tesoro podría ejecutar una operación similar en adelante, Bessent respondió sin rodeos: "¿Podríamos volver a hacerlo? Claro".

El funcionario norteamericano elogió la figura del presidente argentino, calificando a Milei como "un gran aliado de Estados Unidos" por su agenda de reformas de mercado, y ponderó los resultados del salvataje financiero ejecutado el año pasado. Durante 2025, Washington y Buenos Aires acordaron una línea de swap por hasta 20.000 millones de dólares, donde el propio Tesoro llegó a comprar pesos en el mercado abierto para contener la volatilidad cambiaria.

Al respecto, Bessent fundamentó la maniobra indicando que "pude utilizar el balance de los Estados Unidos de América y ganar dinero para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado", destacando que los 2.500 millones de dólares utilizados por el Banco Central fueron cancelados en su totalidad antes de finalizar el año pasado.

Las manifestaciones de la Casa Blanca representan una señal de respaldo político en un momento sensible, justo cuando el mercado local muestra un repunte del riesgo país, alcanzando los 655 puntos básicos. En este contexto, la postura del Tesoro estadounidense coincide con las recientes presentaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó ante inversores que la Argentina mantiene vigentes múltiples herramientas de contención financiera para el próximo ciclo electoral, entre las que sobresalen la línea precautoria acordada con Estados Unidos, el swap con China y la intervención en el mercado de futuros. Aunque Bessent no oficializó una medida inmediata ni detalló las condiciones técnicas de un eventual nuevo acuerdo, ratificó que la estabilización de la economía argentina constituye una prioridad estratégica para la administración de Donald Trump en América Latina.