Expensas en CABA y Provincia de Buenos Aires: dónde se paga más y dónde menos

Un informe de una app de consorcios que relevó los datos del primer semestre del 2026, reveló el listado de barrios donde más altos son los gastos

El costo de mantener una vivienda en propiedad horizontal o en una urbanización privada registró notables variaciones geográficas durante la primera mitad del año. Según un informe presentado por la plataforma de gestión de edificios y barrios cerrados Octavo Piso —elaborado a partir de la liquidación de gastos de más de 200.000 usuarios activos—, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires exponen contrastes significativos donde el valor del m² inmobiliario no siempre coincide con el monto final de las expensas.

En el territorio porteño, la sorpresa la encabeza Colegiales, que se posicionó como el barrio con el promedio de expensas más alto durante el primer semestre de 2026, alcanzando los $341.569 mensuales. Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires el ranking edilicio lo lidera la Zona Norte, con Acassuso marcando un tope de $515.591, mientras que en la categoría de barrios privados los valores trepan por encima de $1,5 millones mensuales en zonas como Dique Luján.

El ranking de expensas en la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de la Capital Federal, la nómina de las zonas con mayores expensas mensuales muestra una alta incidencia de barrios residenciales tradicionales:

Colegiales: $341.569

Villa Devoto: $326.411

Villa Crespo: $240.068

Floresta: $235.752

Caballito: $211.277

Almagro: $207.538

Chacarita: $200.005

Parque Chacabuco: $198.750

Villa Urquiza: $189.635

Belgrano: $188.970

Por contrapartida, los registros promedio más económicos en CABA durante los primeros seis meses del año correspondieron al Barrio Olímpico ($82.302), Palermo ($147.769) y Flores ($149.952).

Expensas en Provincia de Buenos Aires: Edificios vs. Barrios Cerrados

El relevamiento de la plataforma dividió la medición bonaerense en dos tipologías habitacionales diferenciadas:

Edificios urbanos: Los tres municipios con expensas más costosas se concentran en el corredor norte del Conurbano: Acassuso ($515.591), Olivos ($385.246) y San Isidro ($342.898). En el extremo opuesto, los valores promedio más bajos se registraron en Mar del Tuyú ($55.529), San Justo ($69.091) y San Clemente del Tuyú ($77.685), sumados a registros reducidos en localidades como Caseros y Santos Lugares.

Los tres municipios con expensas más costosas se concentran en el corredor norte del Conurbano: Acassuso ($515.591), Olivos ($385.246) y San Isidro ($342.898). En el extremo opuesto, los valores promedio más bajos se registraron en Mar del Tuyú ($55.529), San Justo ($69.091) y San Clemente del Tuyú ($77.685), sumados a registros reducidos en localidades como Caseros y Santos Lugares. Barrios cerrados y urbanizaciones privadas: Las mayores erogaciones semestrales se ubicaron en Dique Luján (Tigre) con $1.522.598, seguido por las urbanizaciones de Mar del Plata ($949.358) y Belén de Escobar ($895.776). Del lado con menores costos en esta categoría se anotaron Pinamar ($290.127), Pilar ($353.990) y San Vicente ($527.448).

Por qué el valor del metro cuadrado no determina la expensa

Uno de los hallazgos destacados del informe elaborado por Octavo Piso radica en la desconexión parcial entre el valor comercial del inmueble y el monto mensual que abona el propietario. Diego Espada, cofundador de la firma, explicó los motivos detrás de este fenómeno: "Existen múltiples factores que influyen en el gasto mensual de un edificio o una urbanización: cantidad de personal, seguridad, limpieza, mantenimiento, seguros, consumo de servicios comunes, ascensores, bombas, espacios verdes, piletas, SUM, gimnasios y otras amenities, además de reparaciones y obras extraordinarias. También influye de manera considerable la cantidad de unidades entre las que se distribuyen los gastos".

En esa línea, la incidencia de tasas municipales en urbanizaciones privadas o el tamaño del consorcio (la cantidad de departamentos que dividen los costos fijos) pesan más en el resultado final que la mera ubicación geográfica del edificio.