El máximo galardón al mérito científico reconoció trabajos que permiten entender cómo las predicciones influyen en la toma de decisiones actuales

Son herramientas clave para bancos centrales y la gestión de crisis.

El Premio Nobel de Economía 2026 fue para Robert E. Hall y Michael Woodford. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este lunes que ambos economistas estadounidenses recibieron el reconocimiento por desarrollar los fundamentos microeconómicos que sustentan las políticas de estabilización macroeconómica.

La distinción premia los modelos con los que Hall y Woodford ayudaron a explicar de qué modo las decisiones de hogares y empresas inciden en la inflación, el consumo y la producción. Pero no solo eso: sus trabajos mostraron que las expectativas sobre el futuro que tienen esos agentes económicos son tan importantes como las decisiones del presente para determinar el rumbo de la economía.

Esos marcos teóricos son utilizados hoy por bancos centrales y gobiernos de todo el mundo. Permiten evaluar con mayor precisión los efectos de medidas de política monetaria y fiscal antes de aplicarlas.

Los dos premiados construyeron herramientas que transformaron la macroeconomía moderna. Sus modelos se volvieron indispensables para diseñar estrategias contra las crisis.

Por qué ganaron el Nobel: reconstruyeron la economía desde cero

La economía alterna períodos de expansión y recesión. Frente a esas variaciones, las autoridades suelen reducir las tasas de interés o aumentar el déficit presupuestario durante una caída de la actividad. Cuando la economía se acelera, aplican medidas en sentido contrario.

Los enfoques keynesianos que guiaron durante décadas ese tipo de intervenciones quedaron cuestionados tras las crisis petroleras de la década de 1970. En aquel período, las economías occidentales atravesaron una combinación letal: bajo crecimiento, desempleo elevado e inflación al mismo tiempo.

Ese escenario, conocido como estanflación, limitó severamente la eficacia de los modelos disponibles. Los economistas necesitaban un nuevo enfoque.

Hall y Woodford reconstruyeron el análisis macroeconómico desde sus cimientos. En lugar de vincular variables agregadas mediante relaciones estadísticas, sus modelos parten de la conducta individual de consumidores y empresas: cómo ahorran, cómo fijan precios y cómo modifican sus decisiones ante las señales que reciben sobre el rumbo de la economía.

Ese enfoque da un lugar central a las expectativas. Cuando un gobierno o un banco central comunica sus planes, puede influir en las previsiones de los agentes económicos. Y con ello, en sus decisiones presentes.

La Academia sostuvo que esta herramienta permite amortiguar las oscilaciones de la actividad económica. La clave: aplicar las políticas en el momento adecuado y comunicarlas de forma clara.

El presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, John Hassler, afirmó que los trabajos de los galardonados aportaron una base teórica estable a los modelos empleados por autoridades monetarias y gobiernos. "Con ellos estamos mejor preparados para enfrentar perturbaciones económicas", señaló.

La Academia ejemplificó: crisis energéticas o cambios repentinos en el consumo de los hogares pueden analizarse ahora con mayor precisión gracias a estos marcos.

Quiénes son los ganadores del Nobel de Economía 2026

Robert E. Hall nació en 1943 en Palo Alto, California. Obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1967.

Desde entonces es profesor en la Universidad de Stanford. Su trabajo se centra en el comportamiento del consumo y la inversión a lo largo del ciclo económico.

Michael Woodford nació en 1955 en Chicopee, Massachusetts. Se doctoró también en el MIT, pero en 1983.

Actualmente es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Sus investigaciones sobre política monetaria y expectativas se volvieron referencia obligada para los bancos centrales.

Ambos economistas comparten una característica: construyeron modelos que no solo explican cómo funciona la economía, sino que además pueden utilizarse para mejorar las decisiones de política económica en tiempo real.

Qué incluye el Premio Nobel de Economía y cuándo se entrega

El galardón, cuyo nombre oficial es Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, se entregará el 10 de diciembre en Estocolmo. La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

El Sveriges Riksbank, banco central de Suecia, creó el premio en 1968 mediante una donación a la Fundación Nobel. La iniciativa celebraba el 300.º aniversario de la institución.

Su dotación, que aporta el propio banco central, es equivalente a la de los Premios Nobel tradicionales. La distinción incluye una medalla de oro, un diploma y un premio económico cercano a u$s1 millón.

La primera edición se concedió en 1969 a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Desde entonces, el reconocimiento acumuló 57 ediciones y 99 laureados, entre ellos tres mujeres.

El premiado más joven tenía 46 años cuando recibió el galardón. El de mayor edad, 90.

En 2025, el premio fue para Joel Mokyr, por identificar condiciones previas para el crecimiento sostenido a partir del progreso tecnológico. También para Philippe Aghion y Peter Howitt, por su teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa.

La ceremonia de Ciencias Económicas se realiza en Estocolmo. La del Premio Nobel de la Paz tiene lugar en Oslo.

El reconocimiento a Hall y Woodford consolida un enfoque que ya domina las decisiones de política económica global: entender las expectativas de los agentes es tan importante como medir los datos del presente.