Tras la respuesta a la búsqueda, el dueño del local dijo que prevé seleccionar entre 30 y 40 personas para incorporarlas durante las próximas semanas

La apertura de un bazar en Moreno convocó a cientos de personas que hicieron una fila de 10 cuadras para postularse a cinco puestos de trabajo. Sin embargo, el dueño del comercio, Leo, informó que recibió más de 2.000 currículums y que prevé seleccionar entre 30 y 40 personas para incorporarlas durante las tres semanas siguientes.

Los puestos ofrecidos tienen una jornada laboral de 9 a 18 y un salario mensual de entre $1.200.000 y $1.300.000. La búsqueda está abierta a mayores de 18 años, sin un límite máximo de edad, y contempla tareas de administración, reposición, atención al cliente y depósito.

Algunos aspirantes llegaron la noche anterior y otros durante la madrugada. Aunque el local recibía currículums hasta las 16, la fila continuaba avanzando cerca de ese horario.

Personas que llevan un año sin trabajo y jóvenes que buscan su primera oportunidad

Entre los aspirantes había personas que llevaban meses sin conseguir empleo, trabajadores que buscaban mejorar sus ingresos y jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El primero de la fila había llegado alrededor de las 20 del día anterior. Otros se presentaron durante la madrugada. "Estoy desde las cinco de la mañana", contó un joven a A24.

"Estoy buscando trabajo hace un año y se hace cada vez más difícil", relató uno de los hombres que esperaba para entregar su currículum a TN.

Una mujer que llegó a las 8 explicó que ya tenía empleo, pero que su salario no le alcanzaba para cubrir sus necesidades. "Yo tengo trabajo, pero no gano mucho y la plata no me alcanza. Estoy viviendo esto como una oportunidad para poder salir adelante", señaló.

Otra de las postulantes contó que es madre de cuatro hijos y que busca mejorar las condiciones de vida de su familia. "Me hago cargo de mis hijos y estoy buscando darles un mejor estilo de vida, que ellos se merecen y yo también", expresó.

También había una acompañante terapéutica que llevaba un año sin conseguir trabajo, una estudiante universitaria y una mujer que esperaba con su bebé de un año y seis meses.

Entre los consultados por A24, varios señalaron que estaban dispuestos a aceptar distintas tareas. Una de las jóvenes, que estudia en la universidad, dijo que no tenía una pretensión salarial definida. "A esta altura cualquier cosa viene bien", expresó.

La acompañante terapéutica, por su parte, contó que había llegado a las 7 de la mañana y que buscaba volver a trabajar después de un año sin conseguir empleo. "Donde me puedan colocar está bien", afirmó.

El comerciante prevé ampliar su equipo de trabajo

Leo, el dueño del bazar, lleva 28 años en la Argentina. Llegó desde China y comenzó a trabajar como repositor en el depósito de un supermercado. Con el tiempo, desarrolló su propio emprendimiento y actualmente tiene dos locales en funcionamiento.

El comerciante planea abrir nuevas sucursales antes de fin de año en:

Córdoba

La Plata

Rosario

En ese contexto, la convocatoria en Moreno superó sus expectativas: recibió más de 2.000 currículums para una búsqueda que inicialmente contemplaba cinco puestos y anunció que prevé seleccionar entre 30 y 40 personas para incorporarlas durante las tres semanas siguientes.

"Nunca vi algo así en todos estos años", afirmó en diálogo con TN. Mientras los aspirantes continuaban esperando afuera, un equipo comenzó a ordenar y revisar las solicitudes sobre una mesa dentro del establecimiento.

"Me pone un poco triste esta situación porque este país me dio todo. Soy como un argentino más", sostuvo al referirse a la cantidad de personas que se acercaron en busca de empleo.

Los locales venden productos de marca propia y una variedad de artículos que incluye ropa, maquillaje, elementos de cocina, mochilas y productos para el hogar. Según explicó Leo, la importación directa le permite ofrecer precios más bajos en distintos rubros.

"Hoy es un poco más fácil", señaló al hablar sobre la actividad comercial y la posibilidad de importar productos. También sostuvo que esos artículos permiten a los consumidores acceder a precios más económicos.

El empresario afirmó que busca ampliar el negocio y generar nuevos puestos de trabajo. "Queremos abrir más locales, desarrollar más y ofrecer muchos puestos de trabajo para la gente que lo necesite", expresó.

Qué dice un informe sobre el empleo juvenil

La convocatoria en Moreno se suma al contexto de dificultades que enfrentan parte de los jóvenes para acceder al empleo formal. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó la situación laboral de las personas de entre 18 y 25 años.

Según el estudio, solo el 14,2% de los jóvenes de ese grupo etario cuenta con un empleo registrado. El resto atraviesa distintas situaciones laborales, que incluyen trabajos precarios, desempleo e inactividad.

El relevamiento también indicó que el 30,2% de los jóvenes tiene un empleo regular, aunque dentro de ese grupo el 16% trabaja en condiciones precarias. Por otra parte, el 22,5% se desempeña en empleos irregulares, realiza changas o trabajos eventuales e intermitentes, o atravesó una situación de desempleo reciente.

El informe identificó diferencias según el nivel socioeconómico de los hogares y advirtió que las dificultades laborales pueden afectar las posibilidades de continuar los estudios.

En Moreno, la convocatoria reunió a personas con distintas trayectorias laborales, desde quienes llevan un año sin conseguir empleo hasta jóvenes que buscan ingresar al mercado de trabajo. La selección de personal se realizará a partir de los currículums recibidos, con la previsión del comerciante de incorporar entre 30 y 40 trabajadores durante las semanas siguientes.