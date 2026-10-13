El BCRA le hace caso al FMI y concreta una de las mayores compras de dólares del año

El Banco Central compró este martes u$s291 millones y las reservas subieron hasta los u$s49.839 millones. Además, el dólar volvió a bajar

El Banco Central pisó el acelerador a fondo y compró casi u$s300 millones en el mercado de cambios este martes, luego del fin de semana largo. Tal como lo venía haciendo en los primeros días de octubre, el BCRA parece hacerle caso a los consejos del Fondo Monetario (FMI).

En concreto, este martes el BCRA sumó u$s291 millones, lo que se convirtió en una de las compras más grandes en lo que va del año y la más alta desde fines de julio.

En ese marco, las reservas brutas subieron u$s138 millones con respecto al cierre el viernes y quedaron en u$s49.839 millones.

Así, el BCRA ya acumula compras por u$s632 millones en octubre y ya superó la cantidad de divisas que había adquirido en septiembre, cuando sumó en total u$s473 millones.

En septiembre el volumen representó una baja frente a los u$s768 millones de agosto y los u$s2.162 millones de julio. Durante junio, la entidad había adquirido u$s1.418 millones; en mayo, u$s2.596 millones; en abril, u$s2.769 millones; en marzo, u$s1.671 millones; en febrero, u$s1.557 millones, y en enero, u$s1.158 millones.

El dólar volvió a caer en el arranque de la semana

El tipo de cambio oficial retrocedió $4,50 tras el fin de semana largo, mientras el mercado sigue de cerca la brecha con el límite superior del esquema cambiario. El real brasileño se apreció 4,6% en la semana y contribuyó a la dinámica del peso argentino.

El dólar oficial volvió a bajar este martes en el mercado mayorista, en una rueda marcada por la estabilidad cambiaria y una menor presión sobre las cotizaciones paralelas. Tras el fin de semana largo, la divisa retrocedió alrededor de $4,50, equivalente a una caída del 0,3%, y tocó su nivel más bajo en casi un mes.

Durante la jornada, el volumen operado superó los u$s537,4 millones. El movimiento se produjo después de que el tipo de cambio oficial registrara su segunda caída semanal consecutiva y el dólar blue acumulara su mayor retroceso en dos meses.

En ese contexto, la cotización informal había terminado el viernes prácticamente en línea con el valor del dólar minorista del Banco Nación (BNA), una señal de la menor distancia entre ambos segmentos del mercado.

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la distancia entre el tipo de cambio mayorista y el techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.933,02. La brecha alcanzó el 27,8%, por lo que quedó cerca del máximo histórico del 28,3%, registrado el 21 de abril de 2025, durante los primeros días de implementación del esquema.

El BCRA le hace caso al pedido del FMI y suma reservas

El Banco Central parece haber tomado nota del mensaje que dejó la misión técnica del Fondo Monetario Internacional antes de abandonar Buenos Aires.

Los números de las últimas jornadas muestran un cambio significativo en la estrategia de acumulación de reservas, precisamente el reclamo más urgente que los funcionarios del organismo les transmitieron a Luis Caputo y a Santiago Bausili.

Desde el 28 de septiembre hasta el último viernes, el Banco Central compró un promedio de u$s63 millones diarios en el mercado cambiario, un monto que multiplica por más de cinco los apenas u$s12 millones por jornada que había adquirido entre el 1 y el 25 de septiembre. Ese promedio subió considerablemente si se toma en cuenta la compra de este martes.

El salto resulta llamativo no solamente por su magnitud, sino también por el momento en que se produjo: inmediatamente después de la visita de los técnicos del FMI, que dejaron una recomendación concreta al equipo económico.

El organismo quiere que la Argentina acelere la acumulación de reservas internacionales, incluso si para conseguir ese objetivo debe permitir que el precio del dólar suba algunos escalones.

De todas maneras, todavía está lejos de los mejores registros del año:

En julio, las compras habían promediado u$s103 millones diarios

En abril y mayo, en plena temporada de liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA había alcanzado promedios de u$s138 millones y u$s136 millones, respectivamente

Es decir, el cambio de ritmo luce relevante, pero todavía no representa un regreso a los niveles más elevados de acumulación de divisas de 2026.

Un informe de SBS Research permite completar el panorama. Según sus cálculos, durante septiembre el Banco Central adquirió u$s473 millones, el menor monto mensual desde el inicio del programa de acumulación.

En los primeros nueve meses del año, las compras acumuladas alcanzaron los u$s14.568 millones.

Las dudas de Wall Street y el reclamo de Georgieva

El problema es que ese esfuerzo todavía no alcanza para despejar las dudas sobre la capacidad de la Argentina de afrontar sus compromisos financieros.

Como anticipó iProfesional la semana pasada, la misión del Fondo Monetario dejó una recomendación explícita: el Banco Central debe aprovechar las condiciones del mercado para comprar todos los dólares que pueda.

La posición del organismo es que la acumulación de reservas debe convertirse en una prioridad, incluso por encima de la preocupación oficial por evitar movimientos alcistas en el tipo de cambio.

El argumento de los técnicos es que existe margen suficiente para hacerlo sin poner en riesgo el esquema cambiario vigente.

La verdadera prueba llegará durante los próximos meses.

El Gobierno necesita acumular reservas para mejorar su posición frente al FMI y los acreedores internacionales. Al mismo tiempo, pretende evitar una suba del dólar que complique el proceso de desinflación.

Todo esto ocurre con una economía real que sigue mostrando dificultades para recuperarse.

Los últimos indicadores privados reflejan que el rebote de agosto resultó insuficiente para compensar las fuertes caídas de julio.

La industria creció 1,9% mensual después de haberse desplomado 5,1% el mes anterior. La construcción apenas avanzó 0,4%, luego de una contracción de 4,4%.