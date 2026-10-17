Aguinaldo de ANSES: quiénes cobran el extra por Reparación Histórica en diciembre

En diciembre, los jubilados cobrarán el aguinaldo habitual, pero algunos recibos incluyen otro concepto vinculado con la Reparación Histórica

En diciembre de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En algunas liquidaciones también aparece el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica", que puede ocasionar algunas dudas sobre si se trata de un bono adicional. No obstante, es importante aclarar que no se trata de un pago extra que le corresponda a todos los beneficiarios.

Según lo detallado por ANSES, es la parte proporcional del aguinaldo asociada al haber previsional reajustado por el programa de Reparación Histórica. Para saber si corresponde cobrarlo, se debe revisar la liquidación individual y distinguirlo de la prestación anual complementaria habitual.

Quiénes cobran el aguinaldo de reparación histórica

Este concepto corresponde a jubilados y pensionados cuyo haber incluye un reajuste por el Programa de Reparación Histórica. Por tal motivo, no alcanza automáticamente a todas las personas que cobran una jubilación o pensión de ANSES, sino que depende de que el beneficiario perciba el componente previsional asociado al programa.

La iniciativa fue creada a través de la Ley 27.260 para actualizar determinados haberes a través de acuerdos entre ANSES y los beneficiarios. Estuvo dirigida a titulares que habían iniciado o no juicios por reajuste antes del 30 de mayo de 2016 y que cumplían las condiciones previstas.

Para comprobar si corresponde cobrarlo, el beneficiario puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí puede consultar la información de su prestación y revisar el recibo para identificar los conceptos que integran la liquidación.

Cómo identificar el concepto en el recibo de haberes

En la liquidación previsional, el concepto aparece con el nombre "Aguinaldo Reparación Histórica". ANSES lo diferencia de la "Prestación anual complementaria", que corresponde al aguinaldo habitual que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre.

Para consultar la liquidación, hay que ingresar a Mi ANSES, seleccionar "Jubilaciones y Pensiones" y luego "Consultar recibos de haberes". Desde esa sección se puede revisar el comprobante más reciente y acceder a recibos anteriores para comparar los conceptos incluidos en cada período.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados y pensionados

La prestación anual complementaria se abona dos veces al año, en junio y diciembre. En el caso de los jubilados y pensionados, su cálculo se realiza sobre los haberes previsionales correspondientes, mientras que para los trabajadores en relación de dependencia la referencia es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre.

El Aguinaldo Reparación Histórica, en cambio, corresponde a la proporción asociada al haber reajustado por ese programa. Por eso, para conocer cuánto le corresponde cobrar a cada persona, se debe consultar la liquidación individual.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026

Como referencia, en octubre la jubilación mínima quedó en $435.748,51, tras una actualización del 1,66%. Quienes cobran ese haber y reúnen las condiciones para recibir el bono previsional completo de $70.000 alcanzan un ingreso mensual de $505.748,51.

En el mismo mes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $348.598,81 y, con el bono completo cuando corresponde, llega a $418.598,81. Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez ascienden a $305.023,96, con un total de $375.023,96 para quienes reciben el refuerzo completo.

Es importante tener en cuenta que estos son los valores vigentes en octubre, por lo que el aguinaldo se aplica sobre el mejor sueldo del años. Además, en el mencionado caso de las personas que cobren la repcación histórica percibirán un extra.