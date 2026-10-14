Las grandes superficies comerciales están encontrando una nueva oportunidad de negocios en un público que no siempre aparece en las estadísticas tradicionales del consumo: los adolescentes y los jóvenes. Con locales repletos de productos coloridos, personajes de series y películas, accesorios de moda y objetos que se viralizan en las redes sociales, cadenas que tienen a Miniso como su principal representante convierten una visita a un comercio en una experiencia que combina paseo, entretenimiento y compra.

El fenómeno llama la atención en un contexto en el que el consumo de los hogares sigue condicionado por el presupuesto disponible y numerosos comercios tradicionales enfrentan dificultades para sostener sus ventas. Sin embargo, algunas marcas consiguen generar largas filas, convocar a cientos de personas en sus inauguraciones y transformar productos relativamente económicos en objetos de deseo.

La pregunta es qué venden realmente estos negocios. La respuesta va más allá de los peluches, los vasos térmicos, los cosméticos o los artículos de librería: ofrecen novedades constantes, diseño, identificación con personajes populares y la posibilidad de encontrar algo que el consumidor no sabía que quería hasta que lo vio en una góndola.

Miniso, el caso que mejor representa la tendencia

La llegada oficial de Miniso volvió visible esta modalidad comercial en la Argentina. La marca, fundada en China en 2013, anunció una inversión de u$s50 millones para los próximos cinco años, con el objetivo de alcanzar los 100 locales en el país y generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo directos. La inauguración de su primer local en la calle Florida, en abril de 2026, dejó una imagen difícil de ignorar: cientos de adolescentes y jóvenes formaron filas de varias cuadras, mientras algunos seguidores llegaron de madrugada para participar de la apertura. El interés se repitió en las siguientes inauguraciones, incluidas las realizadas en centros comerciales como el DOT, Unicenter, Palmas del Pilar, Alto Avellaneda y en los últimos días en Abasto Shopping.

El plan de expansión continúa, pues según informó Forbes Argentina el 14 de octubre, la compañía prevé alcanzar las diez tiendas operativas durante 2026 y sumar otras 15 en 2027, como parte de su estrategia para llegar a los 100 puntos de venta.

La propuesta comercial se apoya en un surtido amplio que incluye accesorios personales, artículos para el hogar, maquillaje, productos de cuidado personal, papelería, tecnología y colecciones vinculadas con franquicias internacionales. Hello Kitty, Stitch, Snoopy, Harry Potter y otros personajes conocidos conviven con productos de uso cotidiano.

La combinación permite captar públicos diferentes, aunque los adolescentes y los jóvenes constituyen uno de los segmentos que más contribuyen a la visibilidad de la marca en las redes sociales. Los productos no solo se compran: también se muestran, se recomiendan y se incorporan a videos que multiplican su alcance.

Del bazar tradicional a la experiencia de compra

El cambio más importante está en la forma de presentar la mercadería, ya que en lugar de limitarse a exhibir productos ordenados por categoría, estos establecimientos organizan recorridos en los que cada sector propone una nueva sorpresa, en el que la amplitud del catálogo aumenta las posibilidades de compra adicional, mientras que la renovación de productos crea motivos para regresar.

El modelo, que se ha replicado en un gran número de locales en CABA y el Gran Buenos Aires, se diferencia del bazar tradicional porque incorpora una identidad visual reconocible, una selección de mercadería asociada con tendencias globales y una puesta en escena pensada para atraer al público. El local se convierte así en parte del producto: los colores, la iluminación, la disposición de las góndolas y la posibilidad de descubrir novedades forman parte de la experiencia.

También hay una cuestión generacional, pues para muchos adolescentes, elegir un accesorio con su personaje favorito o encontrar un objeto que circula en TikTok tiene un valor que no depende exclusivamente de su utilidad. La compra expresa gustos personales, pertenencia a una comunidad y afinidad con determinados universos culturales.

Por qué el consumo selectivo favorece a los locales de regalos y accesorios

El éxito de estas cadenas no implica que los consumidores hayan recuperado una capacidad de compra ilimitada, pues en buena medida, su atractivo consiste en ofrecer alternativas para consumir sin afrontar necesariamente el desembolso que supone una marca internacional de indumentaria, tecnología o lujo.

Este modelo de negocio trabaja con diferentes niveles de precios y categorías, desde pequeños accesorios hasta productos de mayor valor ya que esa estructura permite que el cliente entre con un presupuesto acotado y encuentre opciones diversas.

El atractivo reside en la percepción de obtener diseño, variedad y una referencia de marca a un precio que el consumidor considera razonable. En ese sentido, el modelo conecta con una conducta habitual en épocas de restricciones presupuestarias: postergar compras de mayor valor, pero mantener pequeños consumos que ofrecen gratificación inmediata. Esto no significa que todos los artículos sean necesariamente baratos ni que cada compra resulte conveniente. La variedad de precios obliga a comparar y puede llevar a gastar más de lo previsto cuando se acumulan productos de bajo valor individual.

El papel de TikTok, Instagram y los personajes virales

Las redes sociales son una pieza central de esta estrategia. Un producto llamativo puede alcanzar una audiencia masiva a partir de un video de pocos segundos, una recomendación de un influencer o la publicación de alguien que muestra lo que encontró en una tienda.

En ese circuito, la apertura de un nuevo local se convierte en contenido. Las filas, los regalos para los primeros clientes, las promociones especiales y la presencia de artistas o creadores digitales generan imágenes que circulan mucho más allá del público que efectivamente visita el comercio.

Las licencias de entretenimiento también cumplen una función decisiva. Un personaje conocido reduce la necesidad de explicar por qué un artículo puede resultar atractivo: los seguidores ya conocen su historia, sus rasgos y el universo al que pertenece. La marca comercial aprovecha esa afinidad para trasladarla a productos cotidianos.

El mecanismo genera un círculo de retroalimentación. Las redes despiertan interés por determinados artículos, la tienda permite verlos y comprarlos en persona y los consumidores vuelven a publicar sus hallazgos. Cada visita puede transformarse, a su vez, en publicidad para el negocio.

Una oportunidad para los grandes locales comerciales

La expansión de estos formatos también tiene su impacto en el sector de grandes locales, ya que las cadenas necesitan superficies amplias, ubicaciones con circulación de público y una presentación visual que permita exhibir miles de referencias sin perder atractivo. En tal sentido, según representantes del sector inmobiliario, en particular los especializados en locales comerciales, esta nueva modalidad viene a llenar el vacío que se fue generando en los últimos años.

Por lo general, muchos de ellos se han ubicado en espacios que anteriormente eran ocupados desde cines hasta sucursales bancarias, mueblerías, supermercados, etc., lo cual para sus propietarios significó una solución en medio de una situación signada por el cierre de numerosos locales.

Otro factor que jugó a favor de estos centros comerciales para desembarcar en esos locales es la abundante liquidez que presentan quienes los administran, lo cual hace más sencillo el cierre de los contratos de alquiler.

¿Una moda pasajera o un cambio en la manera de consumir?

El fenómeno de los grandes locales dirigidos al público joven combina elementos conocidos del comercio minorista con nuevas formas de construir demanda. La variedad de productos, los precios escalonados y las compras por impulso existen desde hace décadas. Lo novedoso es la integración de esos recursos con licencias globales, estética cuidada, contenido viral y una experiencia física diseñada para ser compartida.

La apuesta comercial consiste en lograr que el cliente vuelva no solo porque necesita algo, sino porque espera encontrar una novedad. Esa lógica exige renovar el surtido, interpretar rápidamente las tendencias y mantener una relación constante con el público.

Por ahora, el fenómeno deja una señal para el comercio minorista: en un mercado donde cada peso cuenta, competir únicamente por el precio puede no ser suficiente. La presentación, la identidad de marca, el componente emocional y la posibilidad de convertir una compra sencilla en una experiencia compartida también pueden definir el éxito de un negocio.

Para una generación acostumbrada a descubrir productos en la pantalla del celular, el local físico conserva una ventaja concreta: permite ver, tocar, elegir y llevarse el objeto en el momento. Y cuando esa experiencia se combina con precios accesibles y productos que despiertan identificación, un gran negocio puede convertirse en mucho más que una tienda.