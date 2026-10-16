ChangoMás ofrece ventiladores desde $49.999 con hasta 40% de descuento por tiempo limitado

ChangoMás ofrece ventiladores de pie, techo y pared con descuentos de hasta el 40%. Hay modelos desde $49.999 y opciones para distintos ambientes

Quienes buscan ahorrar en las compras para el hogar pueden encontrar en ChangoMás ventiladores con descuentos de hasta el 40%. La oferta incluye modelos de pie, techo y pared, con precios desde $49.999 y alternativas para distintos ambientes y necesidades.

Entre los productos relevados, un ventilador de pie Axel de 16 pulgadas tiene el precio más bajo de la selección, mientras que un modelo Ventisol de 18 pulgadas concentra la mayor rebaja porcentual.

Ventiladores en oferta en ChangoMás: precios desde $49.999

Los modelos de pie reúnen algunas de las alternativas más accesibles. Los precios informados permiten comparar el valor actual con el anterior y calcular cuánto se ahorra en cada compra.

Axel de 16 pulgadas: $49.999 (antes $79.999) / 38% de descuento.

Whitenblack negro de 18 pulgadas: $59.499 (antes $84.999) / 30% de descuento.

Ventisol de 18 pulgadas (VP3853VP): $59.819,40 (antes $99.699) / 40% de descuento.

Axel 3 en 1 : $63.999,20 (antes $79.999) / 20% de descuento.

Protalia turbo negro de 20 pulgadas (VB-20T): $67.499,25 (antes $89.999) / 25% de descuento.

Axel turbo (AX-TP20N): $71.999,20 (antes $89.999) / 20% de descuento.

Whitenblack turbo de 90 W (WBTFWB20P): $71.999,20 (antes $89.999) / 20% de descuento.

Axel turbo blanco de 20 pulgadas (AXTUR20BL): $76.999,30 (antes $109.999) / 30% de descuento.

Cuánto cuestan los ventiladores de techo y pared

La oferta también contempla equipos para instalar en el techo o fijar a una pared. En esta categoría, los precios varían según la marca, la potencia y las características de cada modelo.

Philco de techo de tres aspas (VTEP5619P): $73.499,30; antes $104.999; descuento del 30%.

Axel de techo blanco de cuatro aspas (AX4), sin luz: $83.999,30; antes $119.999; descuento del 30%.

Protalia de techo blanco de tres aspas: $89.999,25; antes $119.999; descuento del 25%.

Protalia de pared (V22W): $95.999,20; antes $119.999; descuento del 20%.

Axel de techo blanco: $114.589,30; antes $163.699; descuento del 30%.

Liliana de techo de 110 W (VTHN603R): $118.999,30; antes $169.999; descuento del 30%.

Liliana de techo de 60 W (VTHM602): $258.999,30; antes $369.999; descuento del 30%.

BKF industrial para instalar en el piso o en la pared: $153.999,30; antes $219.999; descuento del 30%.

Otros ventiladores de pie e industriales en oferta

Para quienes necesitan equipos de mayor tamaño o buscan otras alternativas de ventilación, también aparecen modelos de pie e industriales con rebajas de entre el 20% y el 31%.

Axel de 20 pulgadas (AXPIE20BL): $83.999,30; antes $119.999; descuento del 30%.

Protalia negro de 20 pulgadas (V-20P): $83.999,30; antes $119.999; descuento del 30%.

Liliana (VP20P): $94.999; antes $136.999; descuento del 31%.

Liliana turbo (VTFM18): $112.499,25; antes $149.999; descuento del 25%.

Philco industrial de pie de 26 pulgadas (VPIP2623P): $146.999,30; antes $209.999; descuento del 30%.

Liliana industrial de pie de 25 pulgadas (VP25M): $146.999,30; antes $209.999; descuento del 30%.

Protalia industrial de pie de 210 W con trípode (VD-26T): $183.999,20; antes $229.999; descuento del 20%.

Axel negro de 30 pulgadas (AXPIE30): $188.999,30; antes $269.999; descuento del 30%.

Dónde consultar los precios de los ventiladores

Los productos pueden consultarse en la tienda online de ChangoMás, en la sección de electrodomésticos y tecnología. Los precios y las promociones pueden variar según la disponibilidad y la vigencia de cada oferta.

Descuentos bancarios y cuotas para comprar ventiladores

Además de las rebajas en los ventiladores, ChangoMás ofrece alternativas de financiación y beneficios con determinados medios de pago. Entre las opciones publicadas por MásOnline figuran seis cuotas fijas con Mercado Pago y promociones con la tarjeta IUDU, que incluyen un reintegro del 20% en el acto.

También hay descuentos bancarios de hasta el 20% a través de MODO y aplicaciones de entidades adheridas, con un tope de reintegro de $25.000 mensuales y una compra mínima de $75.000. Los beneficios dependen del medio de pago y de las condiciones de cada promoción, por lo que conviene verificar su vigencia antes de comprar.