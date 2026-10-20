El Niño amenaza con disparar el precio del azúcar y presiona a los granos

Citi proyecta subas de hasta 25% para el azúcar y aumentos en el maíz, el trigo y la soja por los riesgos climáticos y los mayores costos agrícolas

El fenómeno climático de El Niño podría impulsar nuevas subas en los mercados agrícolas internacionales. Según un informe de Citi, el azúcar es el producto más expuesto, con un aumento proyectado del 25% en los próximos doce meses.

El banco también prevé incrementos para el maíz, el trigo y la soja, en un escenario marcado por los riesgos sobre las cosechas y el encarecimiento de los insumos.

Las materias primas agrícolas acumulan una suba cercana al 20% en 2026, de acuerdo con el índice Bloomberg Commodity Agriculture. Para el banco, el panorama todavía presenta riesgos alcistas, debido a la posibilidad de pérdidas productivas en algunos de los principales países exportadores.

El Niño amenaza las cosechas en los principales países productores

Las previsiones climáticas anticipan que El Niño alcanzará su mayor intensidad entre los meses de noviembre noviembre y diciembre de 2026. India, Brasil, Australia y el sudeste asiático se encuentran dentro de las zonas de mayor alerta debido a su relevancia en la producción de azúcar, café, cereales y aceites vegetales.

El efecto del fenómeno dependerá de las condiciones que se registren en cada zona y del momento del ciclo agrícola. Las lluvias excesivas pueden complicar la cosecha y la logística, mientras que la falta de precipitaciones amenaza los rendimientos de los cultivos.

A la incertidumbre climática se suman los costos de producción. La entidad financiera advirtió que los precios de los fertilizantes, fungicidas y pesticidas pueden llevar a los productores a reducir su utilización para contener gastos. Esa decisión podría afectar los rendimientos y profundizar las restricciones de oferta.

El trigo figura entre los mercados más vulnerables. Según las estimaciones del banco, hasta el 14% de la producción mundial enfrenta riesgos potenciales por factores climáticos y comerciales. En un escenario más adverso, la proporción podría llegar al 22%.

Cuánto podrían subir el azúcar, el maíz, el trigo y la soja

Las proyecciones de Citi para los próximos doce meses muestran diferencias entre las principales materias primas agrícolas. El azúcar encabeza las subas previstas, aunque el banco también espera aumentos relevantes en los granos.

Azúcar: 25%

Maíz: 17%

Trigo: 16%

Soja: 12%

Las estimaciones reflejan el riesgo de que la oferta no alcance para cubrir la demanda si se concretan los problemas productivos previstos. El azúcar concentra buena parte de las alertas por la combinación de menores perspectivas de producción y una demanda mundial que seguiría en niveles elevados.

Citi calcula que la producción global bajará de 184,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026 a 175,9 millones en 2026/2027. En paralelo, el consumo llegaría a los 179 millones de toneladas.

De cumplirse esas previsiones, el mercado pasaría de un superávit de 4,2 millones de toneladas a un déficit de 3,1 millones. India, Brasil y Tailandia serán determinantes para la evolución de la oferta.

El escenario también encuentra respaldo en la evolución reciente de los precios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que su índice mundial de precios del azúcar subió un 6,1% en septiembre, en medio de las preocupaciones por las perspectivas de producción para la próxima campaña.

El café y el cacao también enfrentan riesgos climáticos

El informe de Citi también advierte sobre posibles problemas para el café y el cacao. En el mercado del robusta, Vietnam aparece entre las regiones más expuestas a las anomalías climáticas vinculadas con El Niño.

Para el café arábica, en cambio, el banco mantiene una visión más moderada, respaldada por la expectativa de mayores exportaciones desde Brasil y una recuperación de los inventarios mundiales.

El cacao presenta un panorama más incierto. Las condiciones secas en Costa de Marfil e Indonesia, sumado a las abundantes precipitaciones en Ecuador, amenazan la producción y aumentan el riesgo de enfermedades en los cultivos.

La evolución de las lluvias en India y Brasil, los costos de los fertilizantes y el comportamiento de las exportaciones agrícolas serán claves para determinar el alcance del fenómeno. Para el banco, esos factores definirán si los riesgos sobre la oferta se convierten en nuevas subas de las materias primas durante los próximos doce meses.