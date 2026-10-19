El nuevo régimen podría sumar ahorro de largo plazo al mercado local. Adcap diseñó estrategias según la rotación de personal y necesidades de liquidez

La puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) abre una nueva etapa para las empresas argentinas y el mercado de capitales. Con la implementación prevista para el 1° de noviembre y la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el esquema comienza a tomar forma y plantea un desafío concreto para los empleadores: cómo administrar los recursos destinados a afrontar futuras indemnizaciones sin perder liquidez ni poder adquisitivo.

El alcance del régimen va más allá de la organización financiera de cada compañía. Por el volumen de recursos que podría movilizar y el carácter periódico de los aportes, los FAL también tienen potencial para convertirse en una nueva fuente de ahorro institucional de largo plazo, ampliar la demanda de instrumentos financieros locales y modificar gradualmente la dinámica de financiamiento del sector público y privado.

Las estimaciones privadas ubican el flujo anual potencial en torno a los u$s 2.000 millones. Aunque el monto efectivo dependerá de la evolución del sistema, la acumulación de aportes podría generar un volumen creciente de recursos administrados mediante el mercado de capitales.

En ese escenario, las administradoras de fondos comienzan a desarrollar alternativas para responder a las necesidades de los empleadores. Una de ellas es Adcap Asset Management, que diseñó dos estrategias de inversión para los FAL con el objetivo de adaptar la gestión a las características de cada empresa.

FAL: qué cambia para las empresas y cómo se administrarán los fondos

El nuevo régimen no elimina la indemnización ni modifica el monto que le corresponde al trabajador. El cambio se encuentra en la forma de financiar ese compromiso: en lugar de afrontar íntegramente el desembolso cuando se produce una desvinculación, las empresas realizan aportes periódicos a un vehículo de inversión habilitado.

De esta manera, parte de un costo que puede resultar difícil de anticipar pasa a integrarse en la planificación financiera habitual. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), esta previsibilidad puede ser especialmente relevante, dado que una indemnización significativa puede afectar el capital de trabajo y la liquidez disponible.

Los recursos se canalizarán a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos financieros autorizados por la CNV. La normativa contempla distintas clases de activos, entre ellos títulos públicos nacionales, deuda subsoberana, depósitos bancarios y Obligaciones Negociables (ON) que cumplan con los requisitos de calidad crediticia.

El diseño de las carteras deberá contemplar una variable central: la disponibilidad de los fondos cuando la empresa necesite afrontar una obligación laboral. No todas las compañías tienen la misma dinámica de contratación y desvinculación, por lo que una estrategia adecuada para una firma con una dotación estable puede no ser la más conveniente para otra con una alta rotación de personal.

A esto se suma el desafío de preservar el valor real de los recursos. Como las indemnizaciones se calculan sobre salarios, cuya evolución puede acompañar la inflación, la rentabilidad de las inversiones constituye una variable relevante para la planificación del empleador.

Las dos estrategias de Adcap para los Fondos FAL

Adcap ofrece dos opciones de inversión para que empresas no pierdan liquidez ni poder adquisitivo.

Con la implementación obligatoria prevista para noviembre, Adcap Asset Management desarrolló dos alternativas de inversión que buscan responder a diferentes perfiles empresariales. La propuesta combina la administración profesional de los activos con una asignación de cartera definida según el horizonte de inversión y las necesidades de liquidez.

La primera estrategia está orientada a empresas con una alta rotación de personal. En estos casos, la prioridad es mantener una mayor disponibilidad de los recursos para atender eventuales desvinculaciones, sin dejar de considerar la pérdida de poder adquisitivo.

La cartera de corto plazo incorpora un 40% de títulos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que ajusta instrumentos financieros según la inflación. El objetivo es combinar liquidez con exposición a activos que acompañan la evolución de los precios, dentro de los límites establecidos por el régimen.

La segunda alternativa apunta a empresas con dotaciones más estables y una menor necesidad de disponer de los fondos en el corto plazo. Para este perfil, la estrategia extiende el horizonte de inversión con el propósito de preservar el valor real de los recursos y buscar mayores tasas de rendimiento.

En esta cartera, la participación de instrumentos ajustables por CER asciende al 64,5%. La mayor proporción de activos vinculados a la inflación responde al objetivo de proteger el poder adquisitivo de los aportes, aunque el resultado final dependerá de la evolución de los instrumentos, las condiciones de mercado y las necesidades de liquidez de cada empleador.

La diferencia entre ambas alternativas refleja una de las principales variables que deberán evaluar las empresas al elegir cómo administrar sus recursos: el equilibrio entre disponibilidad inmediata y horizonte de inversión. Una estrategia con mayor plazo puede ofrecer otras oportunidades de rendimiento, pero debe ser compatible con las obligaciones que el empleador podría tener que afrontar.

El FAL también puede impulsar al mercado de capitales argentino

Además de su impacto sobre la planificación de las compañías, el régimen podría contribuir a ampliar la base de inversores institucionales del mercado argentino.

Desde la estatización de las AFJP, en 2008, el mercado local perdió uno de sus principales actores con capacidad de invertir a largo plazo. En ese contexto, la incorporación de aportes periódicos a los FAL podría generar una nueva fuente de demanda para distintos instrumentos financieros.

La magnitud de ese efecto dependerá del volumen que alcance el sistema, de las decisiones de inversión de las administradoras y de la evolución de la normativa. Sin embargo, una acumulación sostenida de recursos podría aportar previsibilidad a las colocaciones, ampliar la cantidad de compradores y favorecer el desarrollo del mercado secundario.

Los títulos públicos nacionales también forman parte del universo de inversión permitido, por lo que el Tesoro podría encontrar en los FAL una fuente adicional de demanda para sus emisiones. En paralelo, las empresas privadas podrían beneficiarse de una mayor participación institucional en el financiamiento corporativo, aunque las restricciones regulatorias y los requisitos de calificación crediticia condicionarán el alcance de esa demanda.

El esquema también plantea interrogantes fiscales. La reducción de recursos que, de otro modo, ingresarían al sistema previsional representa un costo para las cuentas públicas, mientras que una eventual mejora en la formalización laboral dependerá de la respuesta de las empresas y del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, parte del ahorro canalizado podría regresar al sector público mediante la inversión en títulos nacionales.

Por eso, el impacto del régimen no se limita a la forma en que las empresas financian sus obligaciones laborales: también involucra la evolución del ahorro institucional y las fuentes de financiamiento disponibles en la economía.

Gestión profesional y planificación financiera

En este escenario, la administración de los FAL incorpora decisiones que van más allá de seleccionar instrumentos financieros. La estructuración del vehículo, la definición de una política de inversión, el seguimiento de los activos y el cumplimiento de las exigencias regulatorias forman parte del proceso que deberán considerar los empleadores.

Adcap Asset Management cuenta con más $3 billones en activos bajo gestión y más de 45 Fondos Comunes de Inversión. La firma también administra fondos dedicados por $1,29 billones y desarrolla vehículos de inversión adaptados a las necesidades de distintas empresas.

Su propuesta para los FAL incluye la estructuración del vehículo, el diseño de carteras según el perfil de cada empleador, la gestión de los activos, el reporting periódico y el soporte operativo y regulatorio.

La elección de una estrategia, no obstante, deberá partir de las características de cada compañía. La frecuencia de las desvinculaciones, el volumen de los aportes y la necesidad de contar con fondos disponibles son variables que pueden incidir tanto en la composición de la cartera como en el plazo de las inversiones.

Con la entrada en vigor del régimen, los FAL comienzan a plantear una doble dimensión para las empresas argentinas. Por un lado, representan un cambio en la manera de organizar financieramente las futuras obligaciones laborales. Por otro, podrían convertirse en un nuevo canal de ahorro institucional con capacidad para ampliar las alternativas de inversión y financiamiento en el mercado local.

El desafío será compatibilizar ambos objetivos: disponer de recursos cuando sean necesarios y, al mismo tiempo, procurar que mantengan su valor real dentro de un marco regulatorio que establece límites para su administración.