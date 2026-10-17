Caputo, en Tailandia: "excedente" de dólares, aumento del crédito y el futuro del RIGI

El Ministro de Economía brindó una charla en un evento del FMI y el Banco Mundial, donde habló del final de las restricciones del cepo cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" y afirmó que el volumen de inversiones contemplado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) facilitará la eliminación definitiva de las restricciones cambiarias pendientes. Las declaraciones del funcionario nacional se dieron durante su intervención en la conferencia "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe", realizada en Bangkok, Tailandia, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Durante una charla mantenida con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, el titular del Palacio de Hacienda precisó que el esquema del RIGI ya registra proyectos aprobados por un total de 50.000 millones de dólares, a los que se suman otros 160.000 millones de dólares que se encuentran "en carpeta". Según su visión, el ingreso paulatino de estas divisas brindará el respaldo necesario para retirar los controles de cambio que aún afectan al sector corporativo y a las personas jurídicas.

En relación con el marco regulatorio actual, Caputo destacó la simplificación del comercio exterior y el acceso a divisas para los ahorristas. "Ahora todos los que quieran ahorrar en dólares pueden hacerlo y las empresas pueden importar sin tener que recurrir a un funcionario público que les pida un favor", remarcó el ministro desde la capital tailandesa. Asimismo, ponderó las reservas y divisas ingresadas mediante el Banco Central, cuyas compras superan los 16.000 millones de dólares en lo que va del año, otorgando al mercado una dinámica de mayor previsibilidad y estabilidad macroeconómica.

En otro tramo de su exposición, el funcionario enfatizó la recuperación del financiamiento al sector privado en comparación con los valores registrados al comienzo de la actual administración. Caputo recordó que al inicio de la gestión el crédito representaba apenas un 3% del Producto Interno Bruto, una escala donde prácticamente no existía el financiamiento. En ese sentido, destacó que en dos años y medio el volumen crediticio registró un incremento del 170%, marcando que aún existe margen para continuar la expansión. "Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor", puntualizó.

Por último, el ministro sostuvo que el país se encuentra en una posición estratégica para abastecer la demanda global de insumos clave, al proveer energía, minerales críticos y colaborar con la seguridad alimentaria internacional. Al respecto, el funcionario explicó que junto con el presidente Javier Milei consideran que la Argentina cuenta con una especie de cobertura natural frente a los riesgos del escenario global, y ratificó que el Poder Ejecutivo mantendrá el rumbo enfocado en eliminar regulaciones, reducir cargas impositivas e impulsar obras de infraestructura mediante el sector privado para incrementar la competitividad del país.