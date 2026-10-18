Caída interanual en las ventas por el Día de la Madre por quinto año consecutivo

La CAME realizó un relevamiento del movimiento en comercios minoristas pymes para esta fecha y el resultado volvió a ser negativo

Las ventas en los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una baja del 1,4% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. Con este resultado, el sector comercial acumula cinco caídas interanuales consecutivas para esta misma fecha, confirmando la persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos, donde el financiamiento en cuotas y las promociones bancarias operaron como herramientas indispensables para atenuar la retracción del consumo.

El ticket promedio por operación se ubicó en $63.197. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la disponibilidad de descuentos y planes de pago sirvió para sostener la actividad operativa y generar liquidez en los locales, aunque sin alterar la prudencia del comprador, que priorizó artículos de menor valor unitario antes que compras de mayor escala.

Respecto a la incidencia de la festividad en las ventas mensuales, el 39,9% de los comercios relevados consideró que el impacto fue moderado, mientras que un 31,7% señaló que la fecha suma pero no cambia el panorama general. En tanto, un 19,3% indicó que la jornada no generó impacto positivo en su actividad y solo el 9% la definió como una instancia clave para la facturación del mes, confirmando que la fecha actuó como un alivio temporal más que como un impulso sostenido para las pymes.

En cuanto a las expectativas previas, el 51,3% de los comerciantes indicó que las ventas se ubicaron en niveles alineados con lo esperado, mientras que un 32,5% reportó resultados por debajo de sus estimaciones iniciales. En contraste, el 16,2% restante manifestó haber superado sus previsiones. La distribución refleja un desempeño marcado por la cautela, donde el evento mantuvo su relevancia estacional tradicional pero sin torcer la tendencia de demanda contenida.

Ventas por el Día de la Madre 2026: dispersión en el ticket promedio y análisis por rubro

El monto promedio de compra mostró diferencias significativas según la categoría analizada. Por encima de la media general ($63.197) se posicionaron Cosméticos y perfumería ($88.000), Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video ($72.581) y Calzado y marroquinería ($67.332). Por debajo del promedio se ubicaron Equipos periféricos, accesorios y celulares ($60.089), Indumentaria ($55.416) y Librería ($37.638), que registró el valor unitario más bajo del relevamiento.

De los seis sectores sondeados, cuatro sufrieron retracciones interanuales y solo dos lograron cerrar en terreno positivo: