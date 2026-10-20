Ordenan a Fate pagar $1.200 millones a 200 trabajadores por deuda salarial

El Juzgado Laboral N° 17 dispuso que el pago debe acreditarse este viernes. El SUTNA insistirá con sus reclamos y exige que se reabra la fábrica.

Se revocó el desalojo. El gremio pide la nulidad de retiros voluntarios y la reapertura de la fábrica.

El Juzgado Laboral N° 17 ordenó a la empresa Fate pagar $1.200 millones en salarios adeudados a 200 trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La resolución estableció que los haberes correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026 deberán acreditarse este viernes.

Asimismo, dispuso que la compañía utilice fondos embargados para abonar los haberes correspondientes al período de marzo a junio, al tiempo que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció que apelará el monto y continuará reclamando por los salarios posteriores al cierre, destacando que el fallo "confirma que el cierre fue un lock out patronal y no un despido del personal".

Por otra parte, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo que había sido dictada en septiembre, por lo cual los trabajadores podrán mantener los acampes y las manifestaciones en las inmediaciones de la fábrica, mientras continúa el conflicto por los salarios, los despidos y los acuerdos laborales.

Cuánto reclama el gremio y cuál es la posición de la empresa

Según se detalló, el pago se realizará mediante fondos que habían sido embargados preventivamente a la compañía, aclarando que la decisión judicial no alcanza a los empleados que firmaron acuerdos de retiro voluntario.

La resolución se produjo después de las presentaciones realizadas por la organización gremial y la empresa perteneciente a Javier Madanes Quintanilla, que mantenían diferencias sobre el monto de los salarios reclamados. La conducción del SUTNA había exigido el pago de $1.800 millones, mientras que Fate sostenía que la suma correspondiente era de $600 millones.

Ante esas posiciones, el tribunal fijó un monto intermedio de $1.200 millones y dispuso su transferencia para garantizar el pago de los haberes pendientes, en tanto que el SUTNA avisó que continuará con su demanda inicial y se espera que la compañía también recuse el fallo judicial.

Para el SUTNA, el cierre de la planta es "ilegal"

La resolución también dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones, en el marco del conflicto judicial iniciado tras el cierre de la planta. La presentación del sindicato se fundamentó en un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de junio de 2026, mediante el cual Fate había recibido beneficios impositivos estatales a cambio de comprometerse a no efectuar cesantías durante el período establecido.

El cierre de la fábrica de San Fernando había afectado originalmente a unos 920 trabajadores, lo que disparó un conflicto que continúa, tanto en el plano judicial como en la ocupación de la planta, con la realización de distintos actos para visualizar la situación que atraviesan los despedidos.

El SUTNA, que lidera Alejandro Crespo, celebró la medida y la consideró un resultado favorable de las acciones impulsadas por los trabajadores. Resaltó que el fallo respalda su posición respecto del cierre de la fábrica, al que calificó como "ilegal" y apelará la resolución por considerar insuficiente la suma establecida. Al respecto, explicó que el monto fijado "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación", por lo que continuará con las presentaciones judiciales, promoviendo nuevas acciones para reclamar los salarios correspondientes al período posterior al 1° de julio de 2026.

También cuestionan los acuerdos por retiro voluntario

Por otra parte, el SUTNA cuestionó los acuerdos de retiro voluntario firmados por trabajadores durante el conflicto, por lo que insistirá en solicitar su nulidad, al considerar que fueron suscritos bajo condiciones de "extorsión económica, social y psicológica", después de varias semanas sin cobrar los salarios "con la fábrica cerrada por la propia patronal y con familias enteras empujadas a la desesperación".

Crespo señaló que "más allá de su peso económico, que supera todo lo que podría haberse reunido en cualquier fondo de lucha, el fallo deja en claro el carácter del conflicto. Se pagan salarios posteriores al 18 de febrero, es decir, del tiempo en que la patronal cerró la fábrica y los trabajadores resistieron. Si FATE hubiera despedido legítimamente, no debería pagar un peso".

Subrayó que "nada de esto fue un regalo de la justicia ni de la patronal. Es fruto de ocho meses de permanencia y resistencia constante de los trabajadores de FATE dentro de la fábrica, sosteniendo la lucha día tras día frente a las intimaciones, las cartas documento, las presiones y el intento de Madanes de criminalizar el derecho de huelga con la justicia penal".

El SUTNA advirtió que "los montos fijados no cubren lo que corresponde. El juzgado dejó afuera la antigüedad del convenio, aplicó un descuento sobre cada salario" y rechazó la actualización por inflación y por ello presentarán una apelación para corregirlo. Adicionalmente presentarán una nueva acción judicial "para continuar cobrando los salarios posteriores al 1° de julio, que se declare el lock out ofensivo y que se reabra la fábrica, única productora de neumáticos para el transporte en Argentina".