ncargados de edificios: cuánto cobran en noviembre según la categoría
Puntos importantes
La paritaria de los encargados de edificios concita la atención por partida doble: tanto para los trabajadores como para propietarios e inquilinos de departamentos que ponen la mirada en la suba de las expensas. En cuanto a la suba salarial, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) pactaron una mejora con el sector empresario que impactará en los salarios de noviembre.
Las actualizaciones son para los convenios colectivos de trabajo 589/10 y 590/10 y no solo se dan en los básicos, sino que también impactan en adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas, como así también en la escala de funciones, categoría del edificio y si el trabajador o trabajadora incluye la vivienda.
Cuánto cobrarán en noviembre, según la categoría
Según detallaron las partes, los salarios iniciales, según la categoría, quedaron de esta forma:
Encargado permanente con vivienda:
- Primera categoría: $1.316.343
- Segunda categoría: $1.261.495
- Tercera categoría: $1.206.648
- Cuarta categoría: $1.096.952
Encargado permanente sin vivienda:
- Primera categoría: $1.504.674
- Segunda categoría: $1.441.979
- Tercera categoría: $1.379.285
- Cuarta categoría: $1.253.895
Ayudante permanente con vivienda:
- Primera categoría: $1.316.343
- Segunda categoría: $1.261.495
- Tercera categoría: $1.206.648
- Cuarta categoría: $1.096.952
Ayudante permanente sin vivienda:
- Primera categoría: $1.504.674
- Segunda categoría: $1.441.979
- Tercera categoría: $1.379.285
- Cuarta categoría: $1.253.895
Ayudante de media jornada:
- Primera categoría: $752.337
- Segunda categoría: $720.990
- Tercera categoría: $689.642
- Cuarta categoría: $626.948
Personal asimilado con vivienda:
- Primera categoría: $1.316.343
- Segunda categoría: $1.261.495
- Tercera categoría: $1.206.648
- Cuarta categoría: $1.096.952
Personal asimilado sin vivienda:
- Primera categoría: $1.504.674
- Segunda categoría: $1.441.979
- Tercera categoría: $1.379.285
- Cuarta categoría: $1.253.895
Mayordomo con vivienda:
- Primera categoría: $1.356.196
- Segunda categoría: $1.299.688
- Tercera categoría: $1.243.180
- Cuarta categoría: $1.130.164
Mayordomo sin vivienda:
- Primera categoría: $1.556.232
- Segunda categoría: $1.491.389
- Tercera categoría: $1.426.546
- Cuarta categoría: $1.296.860
Intendente:
- Primera categoría: $1.810.032
- Segunda categoría: $1.810.032
- Tercera categoría: $1.810.032
- Cuarta categoría: $1.810.032
Personal con más de una función con vivienda:
- Primera categoría: $1.316.343
- Segunda categoría: $1.261.495
- Tercera categoría: $1.206.648
- Cuarta categoría: $1.096.952
Personal con más de una función sin vivienda:
- Primera categoría: $1.504.674
- Segunda categoría: $1.441.979
- Tercera categoría: $1.379.285
- Cuarta categoría: $1.253.895
Los salarios del personal de vigilancia y otras funciones
La escala salarial de octubre también fija los siguientes valores mensuales:
Encargado de guardacoches con vivienda:
- Primera categoría: $1.148.903
- Segunda categoría: $1.148.903
- Tercera categoría: $1.148.903
- Cuarta categoría: $1.148.903
Encargado de guardacoches sin vivienda:
- Primera categoría: $1.230.245
- Segunda categoría: $1.230.245
- Tercera categoría: $1.230.245
- Cuarta categoría: $1.230.245
Personal de vigilancia nocturna:
- Primera categoría: $1.339.194
- Segunda categoría: $1.339.194
- Tercera categoría: $1.339.194
- Cuarta categoría: $1.339.194
Personal de vigilancia diurna:
- Primera categoría: $1.260.779
- Segunda categoría: $1.260.779
- Tercera categoría: $1.260.779
- Cuarta categoría: $1.260.779
Personal de vigilancia de media jornada:
- Primera categoría: $630.390
- Segunda categoría: $630.390
- Tercera categoría: $630.390
- Cuarta categoría: $630.390
Encargado no permanente con vivienda:
- Primera categoría: $738.455
- Segunda categoría: $738.455
- Tercera categoría: $738.455
- Cuarta categoría: $738.455
Encargado no permanente sin vivienda:
- Primera categoría: $785.781
- Segunda categoría: $785.781
- Tercera categoría: $785.781
- Cuarta categoría: $785.781
Ayudante temporario:
- Primera categoría: $1.239.172
- Segunda categoría: $1.239.172
- Tercera categoría: $1.239.172
- Cuarta categoría: $1.239.172
Ayudante temporario de media jornada:
- Primera categoría: $619.586
- Segunda categoría: $619.586
- Tercera categoría: $619.586
- Cuarta categoría: $619.586
De cuánto es el adicional remuneratorio mensual
También se detalló que en el caso del personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas mensuales, el valor establecido es de $13.746,40 por hora; en tanto que, para los suplentes con horario por día, el monto informado asciende a $60.026,80.
La planilla contempla un adicional remuneratorio mensual de $65.000 para todas las categorías del convenio, proporcional a cada categoría. Además, establece adicionales por tareas específicas y otros conceptos:
- Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.459,70
- Clasificación de residuos: $42.366
- Valor vivienda: $9.036,40
- Plus por antigüedad previsto en los incisos D, E, H, N y P de los artículos 7 y 8: $12.539 por año
- Plus por antigüedad previsto en el artículo 11: $25.077,90 por año
- Limpieza de cocheras: $33.566,70
- Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10
- Jardín: $33.566,70
- Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60
- Viáticos: $93.483,60
La escala también incluye un plus del 50% por zona desfavorable y un adicional del 10% por el título de encargado integral de edificio.