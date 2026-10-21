20/10/2026
Agreganos
  1. iProfesional
  2. Economía
  3. Sueldos

ncargados de edificios: cuánto cobran en noviembre según la categoría

El sindicato y las cámaras de la actividad cerraron una suba para noviembre. Mejora en los adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas.
Alejandro Di Biasi Por Alejandro Di Biasi
21/10/2026
13:40hs
encargado de edificio con mameluco beige sacando bolsas de basura

Puntos importantes

Checkbox Checked SUTERH y FATERYH acordaron un aumento salarial para encargados de edificios.
Checkbox Checked La mejora impacta convenios 589/10 y 590/10, afectando básicos y adicionales.
Checkbox Checked Se detallan los nuevos salarios de noviembre por categoría y múltiples pluses.

La paritaria de los encargados de edificios concita la atención por partida doble: tanto para los trabajadores como para propietarios e inquilinos de departamentos que ponen la mirada en la suba de las expensas. En cuanto a la suba salarial, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) pactaron una mejora con el sector empresario que impactará en los salarios de noviembre.

Las actualizaciones son para los convenios colectivos de trabajo 589/10 y 590/10 y no solo se dan en los básicos, sino que también impactan en adicionales remuneratorios y pluses por tareas específicas, como así también en la escala de funciones, categoría del edificio y si el trabajador o trabajadora incluye la vivienda.

Cuánto cobrarán en noviembre, según la categoría

Según detallaron las partes, los salarios iniciales, según la categoría, quedaron de esta forma:

Encargado permanente con vivienda:

  • Primera categoría: $1.316.343
  • Segunda categoría: $1.261.495
  • Tercera categoría: $1.206.648
  • Cuarta categoría: $1.096.952

Encargado permanente sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.504.674
  • Segunda categoría: $1.441.979
  • Tercera categoría: $1.379.285
  • Cuarta categoría: $1.253.895

Ayudante permanente con vivienda:

  • Primera categoría: $1.316.343
  • Segunda categoría: $1.261.495
  • Tercera categoría: $1.206.648
  • Cuarta categoría: $1.096.952

Ayudante permanente sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.504.674
  • Segunda categoría: $1.441.979
  • Tercera categoría: $1.379.285
  • Cuarta categoría: $1.253.895

Ayudante de media jornada:

  • Primera categoría: $752.337
  • Segunda categoría: $720.990
  • Tercera categoría: $689.642
  • Cuarta categoría: $626.948

Personal asimilado con vivienda:

  • Primera categoría: $1.316.343
  • Segunda categoría: $1.261.495
  • Tercera categoría: $1.206.648
  • Cuarta categoría: $1.096.952

Personal asimilado sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.504.674
  • Segunda categoría: $1.441.979
  • Tercera categoría: $1.379.285
  • Cuarta categoría: $1.253.895

Mayordomo con vivienda:

  • Primera categoría: $1.356.196
  • Segunda categoría: $1.299.688
  • Tercera categoría: $1.243.180
  • Cuarta categoría: $1.130.164

Mayordomo sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.556.232
  • Segunda categoría: $1.491.389
  • Tercera categoría: $1.426.546
  • Cuarta categoría: $1.296.860

Intendente:

  • Primera categoría: $1.810.032
  • Segunda categoría: $1.810.032
  • Tercera categoría: $1.810.032
  • Cuarta categoría: $1.810.032

Personal con más de una función con vivienda:

  • Primera categoría: $1.316.343
  • Segunda categoría: $1.261.495
  • Tercera categoría: $1.206.648
  • Cuarta categoría: $1.096.952

Personal con más de una función sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.504.674
  • Segunda categoría: $1.441.979
  • Tercera categoría: $1.379.285
  • Cuarta categoría: $1.253.895

Los salarios del personal de vigilancia y otras funciones

La escala salarial de octubre también fija los siguientes valores mensuales:

Encargado de guardacoches con vivienda:

  • Primera categoría: $1.148.903
  • Segunda categoría: $1.148.903
  • Tercera categoría: $1.148.903
  • Cuarta categoría: $1.148.903

Encargado de guardacoches sin vivienda:

  • Primera categoría: $1.230.245
  • Segunda categoría: $1.230.245
  • Tercera categoría: $1.230.245
  • Cuarta categoría: $1.230.245

Personal de vigilancia nocturna:

  • Primera categoría: $1.339.194
  • Segunda categoría: $1.339.194
  • Tercera categoría: $1.339.194
  • Cuarta categoría: $1.339.194

Personal de vigilancia diurna:

  • Primera categoría: $1.260.779
  • Segunda categoría: $1.260.779
  • Tercera categoría: $1.260.779
  • Cuarta categoría: $1.260.779

Personal de vigilancia de media jornada:

  • Primera categoría: $630.390
  • Segunda categoría: $630.390
  • Tercera categoría: $630.390
  • Cuarta categoría: $630.390

Encargado no permanente con vivienda:

  • Primera categoría: $738.455
  • Segunda categoría: $738.455
  • Tercera categoría: $738.455
  • Cuarta categoría: $738.455

Encargado no permanente sin vivienda:

  • Primera categoría: $785.781
  • Segunda categoría: $785.781
  • Tercera categoría: $785.781
  • Cuarta categoría: $785.781

Ayudante temporario:

  • Primera categoría: $1.239.172
  • Segunda categoría: $1.239.172
  • Tercera categoría: $1.239.172
  • Cuarta categoría: $1.239.172

Ayudante temporario de media jornada:

  • Primera categoría: $619.586
  • Segunda categoría: $619.586
  • Tercera categoría: $619.586
  • Cuarta categoría: $619.586

De cuánto es el adicional remuneratorio mensual

También se detalló que en el caso del personal jornalizado que trabaja hasta 18 horas mensuales, el valor establecido es de $13.746,40 por hora; en tanto que, para los suplentes con horario por día, el monto informado asciende a $60.026,80.

La planilla contempla un adicional remuneratorio mensual de $65.000 para todas las categorías del convenio, proporcional a cada categoría. Además, establece adicionales por tareas específicas y otros conceptos:

  • Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina: $2.459,70
  • Clasificación de residuos: $42.366
  • Valor vivienda: $9.036,40
  • Plus por antigüedad previsto en los incisos D, E, H, N y P de los artículos 7 y 8: $12.539 por año
  • Plus por antigüedad previsto en el artículo 11: $25.077,90 por año
  • Limpieza de cocheras: $33.566,70
  • Movimiento de coches, hasta 20 unidades: $49.699,10
  • Jardín: $33.566,70
  • Limpieza de piletas y mantenimiento del agua: $56.467,60
  • Viáticos: $93.483,60

La escala también incluye un plus del 50% por zona desfavorable y un adicional del 10% por el título de encargado integral de edificio.

Temas relacionados
expensas aumento salarial encargados de edificios