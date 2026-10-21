El Gobierno homologó 19 acuerdos colectivos en distintos sectores

El Ministerio de Capital Humano destacó el papel de la negociación colectiva para formalizar los consensos entre trabajadores y empleadores

El Ministerio de Capital Humano informó que homologó 19 acuerdos colectivos entre sindicatos y representantes de empresas de distintos sectores productivos y de servicios, en el marco de la Ley de Negociación Colectiva 14.250.

Según el comunicado oficial, las homologaciones involucran actividades como el agro, las industrias aceitera y láctea, los biocombustibles, los trabajadores de edificios, la enseñanza privada, el transporte de pasajeros y las estaciones de servicio, entre otras.

La cartera que conduce la política laboral señaló que estas medidas se enmarcan en la implementación de la reforma laboral y destacó el papel de la negociación colectiva para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores.

El comunicado de Capital Humano

Qué sectores están alcanzados por los 19 acuerdos homologados

Entre los acuerdos homologados se encuentran los celebrados entre sindicatos de trabajadores rurales y estibadores y las principales entidades del sector agropecuario.

También se aprobaron negociaciones correspondientes a las siguientes actividades:

Industria y producción: industrias aceitera, de biocombustibles, algodonera, láctea, de indumentaria, de pastas alimenticias y del caucho.

Servicios y transporte: trabajadores de edificios, estaciones de servicio, servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y transporte automotor de pasajeros de Córdoba.

Educación, comunicación y cultura: enseñanza privada, medios de comunicación, actividad cinematográfica y publicitaria.

Otras actividades: acuerdos correspondientes a distintos sectores productivos y de servicios.

El comunicado no detalla los porcentajes de aumentos salariales, las sumas fijas ni las condiciones específicas pactadas en cada uno de los 19 acuerdos.

Qué implica la homologación de los acuerdos colectivos

Las homologaciones se realizaron bajo la Ley 14.250, que regula la negociación colectiva. Este procedimiento permite formalizar los acuerdos alcanzados entre las organizaciones sindicales y las representaciones empleadoras, dentro del marco legal correspondiente.

El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la aprobación de estos convenios forma parte de una nueva etapa en las relaciones laborales, con herramientas para que trabajadores y empleadores puedan adaptarse a los cambios del mercado de trabajo.

Además, la cartera reafirmó su compromiso con el diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo laboral.

Según la posición oficial, estos mecanismos buscan contribuir a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social, en un contexto en el que el Gobierno vincula la implementación de la reforma laboral con la promoción del empleo y la producción.