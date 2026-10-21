La carne en Argentina cuesta hasta 82% menos que en EEUU: qué cortes marcan la diferencia

Un informe de la Fundación Mediterránea comparó precios de carne vacuna en nueve países y reveló brechas de hasta 159% en cortes premium

El precio de la carne vacuna en Argentina mantiene una posición competitiva frente a los principales mercados del mundo. Pero la ventaja varía según el corte que se mire.

Un relevamiento de Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterránea, mostró que el kilo de carne cuesta en promedio 82% más en Estados Unidos que en la Argentina. Brasil y Paraguay, en cambio, registran valores inferiores a los locales.

El trabajo analizó precios de carne bovina en nueve países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los datos salieron de supermercados, comercios especializados y estadísticas oficiales.

El precio medio de la canasta de carne vacuna se ubicó en torno de los u$s13,1 por kilo en la Argentina, un valor que sirve de punto de partida para entender las brechas con el resto del mundo.

Cómo queda Argentina frente a sus vecinos sudamericanos

La comparación regional muestra diferencias importantes. Paraguay tiene precios aproximadamente 19% inferiores a los argentinos y Brasil, 10% menores.

En sentido contrario, Uruguay registra valores alrededor de 10% superiores. Chile marca precios 17% más altos que los argentinos.

Pero estas diferencias generales esconden variaciones fuertes según el corte. En Uruguay, donde el índice general supera en 10% al argentino, la nalga cuesta 15% menos y el peceto, 22% menos.

Sin embargo, el lomo uruguayo es 33% más caro que el argentino y el vacío, 45% más costoso. La picada común presenta un precio 51% superior, mientras que la especial es 13% más barata.

Brasil, que registra un nivel general de precios 10% inferior al argentino, tiene valores más bajos en numerosos cortes. Entre ellos, el bife ancho, el bife angosto, la nalga y el vacío.

No obstante, el lomo brasileño cuesta 38% más que en la Argentina. También son más caras las dos variedades de picada: la común, un 73%, y la especial, un 10%.

En Paraguay ocurre algo similar. Aunque el precio general de la carne vacuna es inferior al argentino, la picada común resulta 43% más cara. La especial, en cambio, es 19% más barata.

Las brechas se disparan contra América del Norte y Oceanía

Las diferencias se amplían frente a los países más desarrollados. Australia y Nueva Zelanda presentan precios entre 48% y 50% por encima de los argentinos.

Canadá alcanza una brecha del 59%. Estados Unidos marca el diferencial más alto: 82% más caro en promedio.

Las brechas internacionales se acentúan en algunos cortes de mayor valor, donde la Argentina muestra su mayor competitividad en materia de precios.

En Estados Unidos, el lomo cuesta alrededor de u$s59,1 por kilo, frente a u$s22,8 en la Argentina. La diferencia alcanza el 159%.

También se observan distancias importantes en el bife ancho y el bife angosto. Los precios estadounidenses superan a los argentinos en 103% y 120%, respectivamente.

Dónde Argentina pierde competitividad: la carne picada

La situación cambia al analizar la carne picada. En la variedad especial, el precio argentino se ubica en u$s12,74 por kilo.

Estados Unidos cobra u$s17,71, Canadá u$s13,91 y Australia u$s13,70. Las diferencias son de 39%, 9% y 8%, respectivamente.

En la picada común, la Argentina registra el menor precio entre los mercados comparados. El kilo cuesta u$s6,04, mientras que en Estados Unidos alcanza u$s14,75.

En Canadá llega a u$s10,42 y en Australia, u$s10,57. Esos valores representan diferencias de entre 73% y 144% respecto del precio argentino.

Otra particularidad es la distancia entre ambas variedades: en la Argentina, la picada especial cuesta aproximadamente 2,1 veces lo que vale la común, mientras que en Estados Unidos, Canadá y Australia esa relación se reduce a entre 1,2 y 1,3 veces.