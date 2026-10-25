Planes sociales: qué prevé el Presupuesto 2027 para los beneficiarios de Potenciar Trabajo

El proyecto enviado al Congreso contempla fondos para Acompañamiento Social y proyecta una cobertura de 200.000 titulares para el 2027

El Presupuesto 2027 prevé destinar $187.200 millones a Acompañamiento Social, el programa que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano tras la reorganización de Potenciar Trabajo. La iniciativa contempla una cobertura de alrededor de 200.000 titulares durante el próximo año.

La previsión se conoce en un contexto de cambios en la política de asistencia social. El esquema original de Potenciar Trabajo fue dividido en dos programas, con destinatarios y objetivos distintos. Mientras Acompañamiento Social está orientado a personas en situación de vulnerabilidad, Volver al Trabajo se diseñó para facilitar la formación y la inserción laboral.

Qué pasará con los programas Acompañamiento Social y Volver al Trabajo en 2027

En abril de 2026, el Ministerio de Capital Humano extendió la vigencia del programa a 48 meses desde la entrada en vigor de la resolución que aprobó sus lineamientos originales. La continuidad quedó sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario.

Entre los grupos alcanzados figuran mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad y mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años.

Como mencionamos anteriormente, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla fondos por $187.200 millones para sostener el programa, con una cobertura de 200.000 titulares.

Sin embargo, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advierte que la partida disminuiría un 16,1% en términos reales frente a 2026. Es decir, aunque el Estado destinaría más pesos que en el presupuesto estimado para este año, esos recursos tendrían un menor poder de compra al descontar la inflación prevista.

La proyección también toma como referencia una prestación mensual de $78.000, el mismo monto que se mantiene desde la creación del programa. Es decir, el documento no contempla fondos para una actualización general del beneficio durante 2027.

Por otra parte, la situación sería distinta para quienes habían sido incorporados a Volver al Trabajo, el programa que recibió a los titulares de Potenciar Trabajo de entre 18 y 49 años que no reunían los criterios para ingresar a Acompañamiento Social.

El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla partidas para retomar las transferencias mensuales de este grupo. La diferencia es relevante porque ambos programas surgieron de la misma reorganización, pero quedaron destinados a poblaciones distintas.

Qué plantea el Gobierno para los planes sociales en 2027

Según el Gobierno, busca avanzar en la reconversión de cerca de 900.000 planes hacia esquemas vinculados con la formación y el empleo formal. Para el próximo año, el Ejecutivo propone consolidar los programas de finalización de estudios y capacitación laboral, con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

Una de las herramientas es Formando Capital Humano, creado en 2026 por el Ministerio de Capital Humano. El programa busca ofrecer cursos de formación laboral y profesional vinculados con las demandas de los distintos sectores de la economía.

Su diseño contempla un sistema de vouchers para facilitar el acceso a las capacitaciones y hacer un seguimiento de la participación de las personas destinatarias. En paralelo, el Gobierno creó el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) mediante la Resolución 23/2026.

El sistema reúne en una base administrativa la información de las personas que reciben prestaciones o servicios sociales, con el propósito de mejorar la identificación de los beneficiarios, el seguimiento de la cobertura y la coordinación entre organismos.

La normativa también apunta a detectar posibles superposiciones entre prestaciones y fortalecer la trazabilidad de los recursos destinados a la asistencia. Aunque el registro fue creado antes de la presentación del Presupuesto 2027, el mensaje oficial lo incorpora entre las herramientas para fortalecer el seguimiento y la focalización de la política social durante el próximo año.