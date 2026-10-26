La Asociación Bancaria incorporó al convenio colectivo al personal de BICE Fideicomisos

Apartir de los avances tecnológicos y la masividad en la utilización de los servicios de home banking, la actividad bancaria vive un proceso de transformación con el cierre de sucursales y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. La llamada reconversión laboral convive con uno de los mejores salarios del mercado (el básico hoy supera los $2.600.000), al tiempo que la conducción de la Asociación Bancaria (AB) ya comenzó a hablar con empresas que deberían incorporar su personal al convenio colectivo del sector.

En ese marco se inscribe el acuerdo alcanzado entre la organización gremial y las autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), mediante el cual se garantiza que la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de BICE Fideicomisos S.A. (BIFISA) sean incorporados a dicha entidad crediticia.

Continuidad de los puestos de trabajo y reconocimiento de derechos

Según informaron las partes, de esta forma se asegura la continuidad de todos los puestos de trabajo y el reconocimiento de la antigüedad, así como la aplicación de las escalas salariales y categorías convencionales correspondientes a la actividad.

El sindicato y los responsables del BICE detallaron que todo el personal comprendido en este proceso quedarán encuadrados bajo el convenio colectivo de trabajo 18/75 (que respetan tanto las cámaras de bancos públicos como privados), con todos los derechos y beneficios establecidos en la normativa.

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo: "Este acuerdo representa un importante avance en la defensa de los derechos laborales y reafirma el compromiso de nuestro Sindicato de garantizar la preservación de los puestos de trabajo y respetando los derechos de cada trabajador y trabajadora" y apuntó: "Celebramos este logro y damos la bienvenida a los compañeros y compañeras como bancarios/as, convencidos que la defensa colectiva de nuestros derechos son fundamentales para seguir construyendo cimientos cada vez más fuertes en nuestra actividad".

Puntos clave del acuerdo

Los principales aspectos del convenio incluyen:

Incorporación de personal: El convenio garantiza que la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de BICE Fideicomisos S.A. (BIFISA) sean incorporados de manera directa a la planta del BICE

El convenio garantiza que la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de BICE Fideicomisos S.A. (BIFISA) sean incorporados de manera directa a la planta del BICE Reconocimiento gremial: La organización destacó el entendimiento bajo el lema "¡SON BANCARIOS Y BANCARIAS!", asegurando que el personal quede amparado bajo los derechos y el convenio colectivo de la actividad bancaria tras el proceso de absorción/fusión de la compañía

La organización destacó el entendimiento bajo el lema "¡SON BANCARIOS Y BANCARIAS!", asegurando que el personal quede amparado bajo los derechos y el convenio colectivo de la actividad bancaria tras el proceso de absorción/fusión de la compañía Contexto de la medida: Este acuerdo acompaña el proceso de reordenamiento y absorción iniciado previamente por el banco para integrar las operaciones de su filial fiduciaria

Reclamos por ajustes y cierre de sucursales

Sobre la situación que atraviesan los bancarios, Palazzo explicó: "Venimos reclamando a las distintas entidades crediticias, a través de sus representantes, mesas de diálogo para una reconversión ordenada, que no signifique el despido de trabajadores y trabajadoras que llevan años brindando sus servicios y hoy son obligados a renunciar a través de lo que se supone son retiros voluntarios".

Subrayó: "Rechazamos de plano el ajuste que pretenden imponer los bancos" y advirtió: "Defenderemos hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora, tomando las acciones que sean necesarias en todos los bancos que correspondan".

La Bancaria realizó protestas en conflictos puntuales, como en el caso del Banco Santander, inclusive con una movilización a la embajada de España, declarando el estado de alerta y bajo la amenaza de extender las medidas de fuerza en el orden nacional, en tanto continúan las negociaciones con los bancos en particular y, en los últimos tiempos, con las llamadas fintech, que cumplen servicios bancarios.