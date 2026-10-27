Qué MiPyMEs pueden acceder al crédito de hasta $800 millones a tasa fija en UVA+7%

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) amplió el acceso al financiamiento para un sector clave de la economía argentina

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) amplió el esquema de financiamiento destinado al sector ganadero a través de la habilitación de un nuevo cupo global de hasta $10.000 millones en garantías sindicadas. La medida, informada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, se concretó tras un acuerdo firmado con la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) e involucra la participación de más de 15 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

A través de esta herramienta financiera, los productores ganaderos pueden acceder a créditos a tasa fija de UVA + 7% anual, con un plazo de devolución de hasta 5 años y montos máximos que alcanzan los $800 millones por destino de inversión. En el caso particular de las operaciones canalizadas mediante el nuevo sistema de garantías grupales, el límite es de hasta $200 millones por productor con el objetivo de atomizar el beneficio entre una mayor cantidad de establecimientos de menor escala.

Créditos del BICE para ganaderos: requisitos y qué pymes pueden solicitar el préstamo

El programa está dirigido a empresas del sector agropecuario de todo el país que cumplan con las siguientes condiciones fijadas por la entidad crediticia:

Registro PyME: Ser MiPyMEs formales registradas ante la autoridad de aplicación.

Actividad específica: Pymes dedicadas a las actividades de cría, ciclo completo y/o cabaña de ganado bovino para carne.

Antigüedad comprobada: Contar con al menos tres años de actividad productiva demostrable en el rubro ganadero.

El destino de los fondos abarca desde la compra de vaquillonas y la retención de terneras hasta la adquisición de capital de trabajo para recría y engorde, o la incorporación de reproductores de alto valor genético.

Cómo funciona la cuota en "Valor Producto" y el aval sindicado

El programa se destaca por su modalidad de Valor Producto, un mecanismo que fija las cuotas mensuales en unidades productivas —específicamente en kilos de novillo— que se mantienen invariables a lo largo de todo el contrato. Al momento del vencimiento, el pago se liquida en pesos argentinos según la cotización del Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG), otorgando previsibilidad al esquema financiero de la explotación.

Por su parte, el esquema de garantía sindicada permite que múltiples SGR agrupen sus avales para respaldar una única operación crediticia. Esto facilita un trámite más ágil, reduce la carga documental exigida al solicitante y evita que el productor tenga que inmovilizar activos o campos para garantizar la deuda.

Desde el lanzamiento de esta línea de créditos, el BICE ya otorgó más de $30.000 millones a productores bovinos de distintas provincias. La ampliación busca apuntalar la producción en un contexto de apertura de mercados internacionales para la carne argentina, como la reciente reapertura de la plaza de Japón tras 20 años de negociaciones.